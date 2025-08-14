Birštone atidaryti pirmieji padelio kortai

Birštono kurortas savo svečiams tikrai turi ką pasiūlyti: išskirtinė gamta, sutvarkytos viešosios erdvės, modernūs SPA centrai, istoriniai maršrutai, lankytinų vietų gausa, pramogos vaikams ar suaugusiesiems. Atrodo, ko dar galėtų trūkti šiam kurortui? Tačiau Birštono krašto verslo atstovai visuomet turi naujų idėjų, kaip nudžiuginti kurorto gyventojus ir svečius.
Rugpjūčio 8 dieną Birštono kempinge oficialiai atidarytas pirmasis kurorte padelio teniso aikštynas su dviem panoraminiais kortais. Birštono savivaldybės merei Nijolei Dirginčienei, vicemerui Edvardui Citvarui ir kempingo „Natur Camp Birštonas“ įkūrėjui Linui Žabaliūnui perkirpus atidarymo juostelę, susirinkusieji galėjo apžiūrėti naujus padelio kortus, o vėliau ir nemokamai juos išbandyti.
Naujieji padelio kortai išsiskiria ne tik panoraminėmis stiklo sienomis, bet ir kitais sprendimais: neįprasta žalios spalvos danga, kad sintetinis padelio kortų paviršius gražiai įsilietų į žaliuojančio kurorto visumą bei elektronine rezervacijų sistema, kuri leis kortus rezervuoti ir pasibaigus kempingo sezonui.
„Tai lietuviškas „gaminys“, pasižymintis naujausiais sprendimais – panorama, kurios dėka lieka atviros erdvės jausmas. Žmonės klausia, kodėl pasirinkome žalios spalvą dangą, bet mums net klausimų nekilo“, – atidarymo metu apie naujausių technologijų sprendimų pasirinkimą pasakojo kempingo savininkas.
Kurorte atidarius pirmuosius padelio kortus, Birštonas įsiliejo į sparčiai augančią Lietuvos ir pasaulio padelio bendruomenę. Anot padelio instruktoriaus Deimanto Norkeliūno, ši sporto šaka gimė Meksikoje, o pastaraisiais metais sparčiai populiarėja ir Lietuvoje. Anot jo, padelis panašus į tenisą ar skvošą, tačiau jo taisyklės yra paprastesnės. Instruktoriaus teigimu, išmokti žaisti padelį užtenka ir kelių dienų, o tenisui reikia ir kelerių metų. Pasak D. Norkeliūno, būtent lengvas žaidimas ir naujų ryšių mezgimas ir lemia šios sporto šakos populiarumą.
Kaip rašoma pranešime spaudai, naujai įrengtas padelio teniso kortų aikštynas – trečiasis sėkmingas „Natur Camp Birštonas“ plėtros žingsnis. Kempingo sumanytojai projektą tikslingai suskirstė į kelis etapus. 2020 metais atidarytas kempingas su palapinių ir namelių infrastruktūra, po jo sekė antrasis, apėmęs poilsio ir sporto infrastruktūros plėtros darbus – pastatytos prabangaus stovyklavimo palapinės, šalia įrengtas laipiojimo bokštas. Vėliau, gavus statybos leidimą, pradėtas pasiruošimas trečiajam etapui – padelio teniso kortų statybai.
Beje, nauja sporto infrastruktūra džiaugiasi ne tik padelio entuziastai, bet ir „Vytautas mineral SPA“ atstovai, kurie, atėję pasveikinti kaimynų, teigė, jog toks aikštynas labai reikalingas ir jų klientams.
Visgi padelio kortai – tai dar ne viskas, ką naujo šiemet savo klientams pristato Birštono kempingas. Jo lankytojų laukia ir atnaujinta bei išplėsta lauko terasa su lauko baru, suteikianti svečiams dar daugiau erdvės ir patogumų.
Birštono padelio kortus rezervuoti galima nuo 0,5 val. iki 1,5 val. žaidimo intervalams. Rezervacijos priimamos internetinėje svetainėje: https://shorturl.at/ysb3B. Anot padelio instruktoriaus D. Norkeliūno, Lets-padel.com internetinė svetainė – tai nauja platforma, kurioje bus galima ne tik rezervuoti kortų laiką, bet ir užsisakyti trenerį, dalyvauti turnyruose ir sekti savo pažangą.
Rimantė Jančauskaitė