Sveikatos draudimas: papildomas mėnuo – galimybė gydytis nemokamai ir įpareigojimas apsidrausti

Apsidraudusiems privalomuoju sveikatos draudimu valstybė garantuoja sveikatos priežiūrą ir kompensuoja jos išlaidas. Netekus darbo ar pakeitus veiklos formą, kad drastiškai nenutrūktų žmogaus sveikatos draudimas ir galimybė nemokamai gydytis, kiekvienam mūsų valstybė suteikia papildomo mėnesio garantiją. Kas tai?
Dirbant ne pagal darbo sutartį reikia atidumo
Papildomas mėnuo – tai laikotarpis, kai, nustojus galioti gyventojo sveikatos draudimui, jis dar vieną mėnesį turi teisę naudotis nemokamomis medicinos paslaugomis. Šis mėnuo – galimybė nemokamai gydytis su sąlyga, kad žmogus šią įmoką galės sumokėti iki to paties papildomo mėnesio pabaigos. Tai yra būtina, kad privalomasis sveikatos draudimas nenutrūktų.
Už gyventojus, dirbančius pagal darbo sutartį, kas mėnesį įmokas įprastai moka darbdavys, todėl, jei darbo situacija nesikeičia, jiems papildomas draudimo mėnuo nėra toks aktualus.
Žmonėms, kurie patys turi mokėti sveikatos draudimo įmokas – pavyzdžiui, besiverčiantiems individualia veikla, pradedantiems dirbti pagal verslo liudijimą, autorines sutartis ar tiesiog šiuo metu nedirbantiems – reikėtų būti atidiems. Svarbu nepamiršti pasirūpinti savo draudimu ir kiekvieną mėnesį laiku sumokėti nustatytą įmoką, kad nekiltų problemų.
Privalomasis sveikatos draudimas turi būti nenutrūkstamas
Valstybinės ligonių kasos (VLK) specialistai primena, kad papildomas mėnuo, per kurį suteikiama galimybė nemokamai gauti medicinos paslaugas – tai pereinamasis laikotarpis, skirtas gyventojams susitvarkyti privalomojo sveikatos draudimo klausimus. Vis dėlto pasitaiko atvejų, kai šis laikotarpis suprantamas klaidingai, kaip papildoma lengvata, dėl kurios nebeskubama toliau draustis.
„Privalomasis sveikatos draudimas turi būti nenutrūkstamas. Tai reiškia, kad nė vieno mėnesio įmoka negali būti praleista, kad žmogus galėtų toliau naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, apmokamomis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo“, – sako VLK Gyventojų aptarnavimo departamento Panevėžio skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė.
Pavyzdžiui, jei gyventojas nutraukė darbo santykius liepos 31 d., jis dar turės teisę nemokamai naudotis iš fondo apmokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis iki rugpjūčio 31-osios – tai yra papildomas mėnuo. Tačiau svarbu nepamiršti, kad iki šio laikotarpio pabaigos sveikatos draudimo įmoka turi būti sumokėta. Kitaip tariant, kad sveikatos draudimas nenutrūktų, per papildomą mėnesį reikia arba pradėti dirbti, arba sumokėti įmoką savarankiškai, arba tapti apdraustu valstybės lėšomis. To nepadarius, sveikatos draudimas nutrūksta, o vėliau „Sodra“ gali išieškoti praleistą įmoką.
Draudimas atnaujinamas sumokėjus visą įsiskolinimą
Papildomas mėnuo gyventojams yra svarbus ir naudingas, nes duodama papildomai laiko susitvarkyti savo privalomąjį sveikatos draudimą tada, kai atsiranda įvairių aplinkybių. Šis mėnuo aktualus ne tik nutraukus darbo sutartį ar keičiant darbovietę. Su tuo gali susidurti ir mokyklą ar dienines studijas baigę arba jas nutraukę pilnamečiai jaunuoliai, jei nepradeda vėl mokytis, neįsidarbina ir nėra draudžiami valstybės lėšomis.
Pasitaiko atvejų, kai įmokų gyventojas nemoka keletą mėnesių ar net metų. Neretai manoma, kad po pertraukos privalomasis sveikatos draudimas vėl įsigalios iškart, kai tik bus sumokėta nustatyto dydžio einamojo mėnesio įmoka. Bet tai netiesa. Tais atvejais, kai įmokos nesumokamos ilgiau, sveikatos draudimas įsigalioja nuo tos dienos, kai yra sumokėtas įsiskolinimas, bet ne daugiau kaip už 5 metus, ir įmoka už einamąjį mėnesį.
Apie savo sveikatos draudimą galima sužinoti internete
Pasitikrinti savo draudimo statusą visi gyventojai gali ligonių kasos interneto svetainėje.
Sužinoti, kiek draudimas galioja, susipažinti su kita svarbia informacija apie privalomąjį sveikatos draudimą, taip pat kokios medicinos paslaugos gyventojui suteiktos, kiek jos kainavo, galima prisijungus prie savo paskyros Elektroninių valdžios vartų portale. Sužinoti, kiek galioja draudimas ar užduoti kitus su tuo susijusius klausimus galima ne tik internetu, bet ir atvykus į ligonių kasą.
Daugiau informacijos apie privalomojo sveikatos draudimo laikotarpių galiojimą ir apie įmokų mokėjimą savarankiškai, įsiskolinimus ir pan. prašome teirautis „Sodros“.