Varėnos rajone įkliuvo kontrabandininkų trio

Rugpjūčio 4-osios paryčiais, apie 4 valandą ryto, Varėnos rajone, Valkininkų seniūnijoje, patruliavę Varėnos rajono policijos komisariato pareigūnai pastebėjo įtarimų sukėlusį automobilį „Škoda Octavia“. Pareigūnams pradėjus jį stabdyti, transporto priemonės vairuotojas padidino greitį ir nevykdė teisėtų reikalavimų sustoti. Visgi netrukus automobilis buvo sustabdytas. Juo važiavo trys asmenys – 46 metų Trakų rajono gyventojas ir du keleiviai: 28 ir 30 metų Vilniaus miesto ir rajono gyventojai. Patikrinimo metu automobilyje pareigūnai aptiko 3000 pakelių kontrabandinių cigarečių „NZ Gold“ bei GPS sekimo įrenginius. Visi trys asmenys buvo sulaikyti.
Vėliau atliktų kratų metu pas vieną iš įtariamųjų rasta, kaip įtariama, narkotinių medžiagų bei naminės degtinės. Pas kitą – daugiau kaip 5000 eurų grynųjų pinigų, dar 2000 pakelių cigarečių „NZ Gold Compact“ ir 360 pakelių „Minsk Capital QS“. Bendra rastų ir paimtų kontrabandinių rūkalų vertė viršija 20 000 eurų.
Teisėsaugai asmenys jau žinomi – ne kartą bausti administracine tvarka, teisti už vagystes, smurtinius nusikaltimus, sukčiavimą bei neteisėtą disponavimą akcizinėmis prekėmis.
Asmenims pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis (LR BK 199-2 str. 1 d.) ir neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti (LR BK 259 str. 2 d.).
Ikiteisminį tyrimą atlieka Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai.
Tyrimą kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros 3-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.
Alytaus apskr. VPK informacija