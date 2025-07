Kaip gelbėtis nuo hemorojaus?

Vyresniojo amžiaus pacientus neretai vargina padidėję hemorojaus mazgai. Kaip gydytis ir išvengti jų pasikartojimo pataria LSMU Kauno ligoninės ir Prienų r. PSPC gydytojas chirurgas dr. Audrius Paršeliūnas.

Pagrindiniai provokatoriai?

Liga labiau būdinga išsivysčiusioms šalims, kur vyrauja vakarietiškas maistas, turintis daug lengvai pasisavinamų angliavandenių, bet, deja, mažai skaidulų. Dėl to užkietėja viduriai ir tampa sunkiau pasituštinti. Hemorojų provokuoja ne tik netinkamas maistas, bet ir netinkamas gyvenimo būdas.

• Vengtinas ilgalaikis sėdėjimas, sunkių daiktų, krepšių kėlimas, nešimas, antsvoris, knygų ar telefono nešimasis į tualetą.

Kokie simptomai?

Pagrindiniai hemorojaus simptomai – kraujavimas iš išangės ir hemorojaus mazgų iškritimas. Kraujavimas, pasirodantis tuštinimosi pabaigoje, ypač pasituštinus kietomis išmatomis. Pradinėje stadijoje po stipresnio stanginimosi ar keliant sunkų daiktą hemorojaus mazgas pasirodo išangėje, bet netrukus sugrįžta. Sunkios ligos atveju mazgai būna iškritę nuolatos…

• „Hemorojus kiek rečiau, tačiau gali pasireikšti niežuliu aplink išangę, retais atvejais – skausmu. Tai nėra pavojinga būklė, tačiau nemaloni. Teisingai gydantis minėti simptomai praeina per 2–7 dienas, tačiau gali kartotis,“ – aiškina Audrius Paršeliūnas.

Kaip liga gydoma?

Gydytojas, pasikalbėjęs su pacientu, apžiūri išangę, nustato, ar hemorojaus mazgai matomi, taip pat ištiria išangę pirštu ir specialiu instrumentu – anoskopu. Taip čiuopdamas ir gali pamatyti hemoraginius mazgus ar kitus kraujavimo šaltinius. Chirurgo teigimu, kartais skiriami papildomi tyrimai, kurių metu apžiūrima ir įvertinama giliau esanti tiesiosios žarnos dalis ar net visa storoji žarna: ar nėra vėžio, polipų ar kitų uždegiminių ligų, galinčių lemti kraujavimą.

Panašiai, kaip hemorojus, pasireiškia ir išangės įplėša. Ją galima įtarti, kai šalia kraujavimo dar jaučiamas skausmas. Tokiu atveju gydytojas pirmiausia paskiria tepalą, kuris nuskausmina ir atpalaiduoja išangės raumenis.

„Esant kraujavimui ar ištikus hemoraginių mazgų trombozei, skiriami ir geriami preparatai, kurie stiprina venų sieneles, padidina jų tonusą, pasižymi priešuždegiminiu poveikiu, – aiškina A. Paršeliūnas. – Juos vartoti reikia ilgai, iki 6–12 savaičių, nes juos nutraukus galima tikėtis kraujavimo pasikartojimo.

Kai šios priemonės nepadeda, taikomi sudėtingesni gydymo metodai, tokie kaip Barono žiedai – guminiai žiedai, kuriais perspaudžiami mazgai praranda kraujotaką.

• Sergant sunkesne ligos forma, reikalinga chirurginė operacija.

Kaip derėtų maitintis, kai hemorojus turi tendenciją kartotis?

Svarbu atsisakyti alkoholinių gėrimų, aštrių patiekalų, prieskonių, riboti riebalus, daugiau valgyti vaisių (ypač slyvų, arbūzų), daržovių (morkų, burokėlių), rupios duonos su sėklomis, grūdais, kruopų. Daržoves gardinkite aliejumi, saulėgrąžų, sezamo sėklomis. Per dieną naudinga suvalgyti 3–4 šaukštus sėlenų. Būtina gerti pakankamai skysčių, bent 2 litrus per dieną. Naudinga rytais ant tuščio skrandžio išgerti stiklinę šilto vandens. Per dieną suvalgykite po 5–6 slyvas, razinas.

• Derėtų valgyti lėtai, gerai sukramtant maistą. Tai padės išvengti vidurių užkietėjimo bei užtikrinti lengvą pasituštinimo procesą.

Patarimai tuštinantis

Pasak pašnekovo, derėtų įprasti tuštintis kasdien tuo pačiu laiku – t.y. išugdyti normalų tuštinimosi refleksą. Telefoną ar knygą palikite už tualeto durų. Nesistenkite viską atlikti iki pat pabaigos. Ilgai sėdint ant unitazo atsipalaiduoja išangės raumenys, hemoraginiai mazgai užsipildo krauju, ir užsitęsus pradeda didėti.

• Jeigu tuštinimasis apsunkintas, kartais verta atlikti tai per kelis kartus.

Svarbi išangės higiena

Po kiekvieno pasituštinimo geriausia apsiplauti drungnu vandeniu. Ten, kur nėra galimybės, naudoti drėgnas servetėles. Derėtų vengti „aštraus“ tualetinio popieriaus. Nuolatinis švaros palaikymas padės išvengti pasikartojančių uždegimų, niežulio. Tik nederėtų per dažnai išangę plauti muilu, nes tada pašalinama natūrali odos plėvelė, apsauganti nuo trinties vaikščiojant ar aktyviai judant.

• Atsiradus diskomfortui, perštėjimui, patepkite šią sritį išangės odai skirtu kremu.

Naudingi patarimai

• Kelias valandas per dieną pasivaikščiokite apie 30 minučių. pasimankštinkite, ypač dirbantys sėdimą darbą.

• Dėvėkite apatinius rūbus iš natūralaus audinio, geriausia iš 100 proc. medvilnės, šilko. Natūralaus pluošto audinys pralaidus orui, nedirgins jūsų odos, gerai sugers prakaitą.