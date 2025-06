„Lyg medaus statinaitė per mišką ritosi vasara. Dabino savo kelią žiedais, barstė sirpstančiom uogom, lalėjo paukščių giesmėm. Nedrąsiai iš samanų patalo dairėsi pirmieji grybai.“ Tai – ištrauka iš Rūtos Dzin knygos „Peliūnės vasara“. Tuo ir stebuklingas, nenuspėjamas ir intriguojantis yra rašytas žodis.

Kiekvienas iš mūsų, skaitydamas knygą arba klausydamas, kaip ją garsiai skaito kiti, galime įjungti savo vaizduotę ir vis kitaip įsivaizduoti, kaip į mišką ateina vasara. Vieni gal, iš tiesų, savo mintyse, vizijose ją prilygins medaus statinaitei ir susies ją su saldžiu bičių medumi, kiti matys ir užuos norimas, pažįstamas gėles, regės jų spalvas ir kalbins jas, sugebės įsivaizduoti, kaip į šviesą veržiasi mažos grybų galvelės… Tai toks stebuklingas yra knygos pasaulis: skaitai ir gali susikurti sau norimas spalvas, kvapus, įsivaizduoti vieną ar kitą ten aprašomą veikėją, su juo išgyventi jo džiaugsmus, nusivylimus, siekti pergalių ir mokytis.

Norėdama supažindinti vaikus su nuostabiu knygų pasauliu, nutariau sudominti juos knygų įvairove, pažinimo ir skaitymo didybe. O daugiausia knygų būna, aišku, bibliotekoje. Todėl, susitarusi su Birštono viešosios bibliotekos darbuotojomis, gavau tėvelių sutikimus, kad kartą per savaitę jų vaikai vietoj pietų poilsio eis į biblioteką, užsives ten skaitytojo korteles, ims ir nešis knygas namo. Nuo 2024 m. spalio 2 dienos pradėjome ilgalaikį projektą „Augu kartu su knyga“.

Bibliotekoje mes susipažinome su dviem nuostabiomis Vaikų literatūros skyriaus darbuotojomis: Raimonda ir Ingrida. Kiek meilės, šilumos, idėjų ir kantrybės jos turi. Bibliotekos darbuotojos supažindino vaikus su knygų pasauliu, vedė mums įvairiausias edukacijas, minėjome visas mums ir Lietuvai svarbias ir įsimintinas datas. Visa tai jūs, mieli šio straipsnelio skaitytojai, galite rasti internetiniame bibliotekos puslapyje www.birstonasvb.lt/vaikams-renginiai. Tačiau šilto bendravimo, bendrų dainų ir žaidimų neįmanoma perduoti raštu: reikia apsilankyti šioje knygų šventovėje ir susipažinti su Raimonda ir Ingrida. O ar žinojote, kad, be knygų, dar bibliotekoje gyvena ir Anastazas su Jeronimu. Jeigu nežinote kas jie tokie, apsilankykite Birštono miesto viešojoje bibliotekoje ir būtinai susipažinkite. Jie jau tapo mūsų draugais – susidraugaukite ir jūs.

„Per vieną dieną visko nesužinosi. Žinios kruopščiai ir ilgai renkamos, kaip rasos lašeliai sausringą vasarą, ir geriamos lėtai, su pasimėgavimu. Jos, lyg riešutai, prieš gūdžią ilgą žiemą pamažu nešami į urvelį, kol prisipildo. Todėl nuolat tyrinėk pasaulį ir mokykis. Taip palengva prisipildys ir tavo žinių aruodas,“ – iš Rūtos Dzin knygos „Peliūnės vasara“.

2025 m. gegužės 28 dieną mes baigėme projektą, tačiau nebaigėme santykio su knyga. Padėtas tvirtas tėvelių, bibliotekininkių ir mokytojos pagrindas – meilė knygai, viliuosi, visada bus kartu su šiais puikiais vaikais. Visiems linkiu gražios ir šiltos vasaros su knyga.

Birutė Leonavičiūtė

Birštono vaikų lopšelio-darželio mokytoja