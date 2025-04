Birštonas pristato mobiliąją programėlę gyventojams: dešimtys nuolaidų ir kurorto informacija telefone

Birštonas pristato naują skaitmeninį sprendimą, skirtą gyventojams – mobiliąją programėlę „Birštoniečio kortelė“, kuri perkelia iki šiol turėtos fizinės kortelės funkcijas į išmanųjį telefoną. Skaitmeninė versija jau pasiekiama programėlių parduotuvėse „App Store“ ir „Google Play“, naudotojams atverdama dar daugiau galimybių.

Mobilioji „Birštoniečio kortelė“ – svarbus žingsnis Lietuvos kurorto skaitmenizacijos kelyje. Ši paslauga, startavusi 2017 m., per aštuonerius metus tapo populiari tarp miesto gyventojų. Iki šiol buvo naudojama tik fizinė kortelė, kurių išduota daugiau nei tūkstantis vienetų. Naujoji skaitmeninė versija bus ne tik patogesnė naudoti, bet ir sukurs didesnę pridėtinę vertę, ženkliai padidins naudotojų skaičių bei leis lanksčiau atliepti Birštono bendruomenės poreikius.

„Sprendimas kurti tokią programėlę kilo iš noro turėti šiuolaikišką, patogiausią gyventojams kortelės formą. Technologijos tapo neatsiejama mūsų visų kasdienybės dalimi, todėl siekėme, kad ir „Birštoniečio kortelė“ būtų prieinama mobiliuoju telefonu – greitai, paprastai, bet kurioje vietoje. Skaitmeninė versija taip pat suteikia naujų galimybių vietos verslams – jie galės greičiau ir patraukliau pateikti savo pasiūlymus, operatyviau reaguoti į gyventojų poreikius bei atsiliepimus“, – pabrėžia Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.

Nauja mobilioji programėlė išplečia įprastos kortelės galimybes ir suteikia papildomų funkcijų. Be įprastų lengvatų ir specialių pasiūlymų Birštono įstaigose gyventojai dabar gali personalizuoti savo skaitmeninę kortelę, greitai gauti informaciją apie naujas nuolaidas, matyti įmonių teikiamų pasiūlymų sąrašą ir paslaugų aprašymus, susipažinti su artimiausiais Birštone vykstančiais renginiais bei dalintis atsiliepimais.

Prie „Birštoniečio kortelės“ programos jau prisijungė 22 vietos įmonės ir įstaigos, siūlančios įvairias lengvatas. Tarp jų – žinomos kurorto sanatorijos, SPA centrai, restoranai, pramogų organizatoriai, kultūros įstaigos. Programėlė veikia kaip bendruomenės lojalumo sistema, skatindama gyventojus rinktis Birštono verslus ir naudotis tokiais pasiūlymais, kaip nuolaidos sveikatinimo procedūroms, maitinimui ar pramogoms.

„Birštoniečio kortelė“ prieinama visiems gyventojams nuo 16 metų, deklaravusiems gyvenamąją vietą Birštono savivaldybėje. Planuojama ilgainiui plėsti programėlės funkcijas, pritaikant jas naujiems poreikiams.

Inovatyvių skaitmenizuotų paslaugų ir produktų Birštone vis daugėja, jie ypač aktualūs turizmo sektoriuje. Tarp svarbiausių miesto mobiliųjų aplikacijų – programėlė „Birštonas“, kurioje yra visa kurorto turizmo informacija šešiomis kalbomis, „Eglės sanatorijos“ programėlė, skirta sanatorijos klientams sekti procedūrų grafikus, paslaugas ir pramogas, o „Ulba Go“ aplikacijoje galima rasti teminį maršrutą „Birštono kurorto istorijos“ ir interaktyvų žaidimą „Banginukas“. Be to, sanatorija „Versmė“ taip pat yra skaitmenizavusi savo veiklą – joje įdiegta skaitmeninė sistema „INOSPA Hotel & Medical“, kuri optimizuoja svečių apgyvendinimo, gydymo procedūrų, apskaitos ir dokumentų pasirašymo procesus.