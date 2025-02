Taryboje diskusijos dėl atliekų tvarkymo ir pirmą kartą surengta opozicijos valanda

Nors vasario 7 dienos Birštono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkėje numatytas biudžeto svarstymas buvo vienas svarbiausių darbotvarkės klausimų, Tarybos nariai su biudžetu susijusių klausimų turėjo nedaug, tačiau kur kas didesnių diskusijų pareikalavo kiti klausimai.

Birštone planuojamas naujas poilsio kompleksas

Gana aštrios diskusijos kilo, svarstant sprendimo projektą dėl sklypų nuomos sutarties pratęsimo bendrovei „Birštono plėtra“, kuri Birštone, šalia „Vytautas Mineral SPA“ ir „Ego SPA“ planuoja statyti Grožio kliniką, poilsio kompleksą ir konferencijų salę. Tačiau dalis Tarybos narių suabejojo įmonės finansiniu pajėgumu ir patikimumu. Visgi 9 Tarybos nariams palaikant sprendimo projektą, sklypų nuomos sutarties pratęsimui iki 2034 m. pabaigos buvo pritarta. Tiesa, numatoma, jog pratęsimo sutartis įsigalios tik tuomet, kai įmonė pateiks finansines garantijas vykdomoms investicijoms.

Brangs atliekų tvarkymas

Ilgos diskusijos posėdžio metu pareikalavo ir klausimas, susijęs su atliekų tvarkymu. Tarybai pritarus Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą pakeitimams, didės rinkliavos dydžiai fiziniams ir juridiniams asmenims. Anot sprendimo projektą pristačiusios Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos Aušros Slavinskienės, individualiems namams atliekų tvarkymo rinkliava padidės 15 proc., o daugiabučiams – 20 proc., taip pat yra numatyta nuo 12 iki 18 eurų padidinti mokestį už konteinerio pakėlimą. Šiuo sprendimo projektu taip pat nutarta, kad popierinių mokėjimo pranešimų ir skolos priminimų siuntimo pašto išlaidas nuo šiol turės susimokėti rinkliavos mokėtojas. Kaip rašoma sprendimo projekte, rinkliavos mokėtojai, nenorintys mokėti už gaunamus mokėjimo pranešimus, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) Rinkliavos administravimo skyriui turi pateikti elektroninio pašto adresą, į kurį būtų siunčiamos sąskaitos.

Klausimų daugiau nei atsakymų

Plačiau atliekų srautų pokyčius ir komunalinių atliekų kaštus keičiančius veiksnius trumpai pakomentavo posėdyje dalyvavęs ARATC direktorius Aurimas Uldukis. Jo teigimu, bendra atliekų tvarkymo situacija Birštone gerėja, tačiau dar yra kur pasistengti. Pasak A. Uldukio, nors Birštono savivaldybėje pastebimas mišrių atliekų, kurių tvarkymas yra pats brangiausias, mažėjimas, jis vis dar nepakankamai mažas, tačiau džiugu, jog Birštono savivaldybės gyventojai išrūšiuoja daugiau maisto atliekų.

Tarybos nariui Dariui Šeškevičiui paklausus, ar neužtektų atliekų rūšiavimą skaidyti į stambesnes rūšis, kaip yra ir kituose miestuose, ir kas apskritai iš išorės reguliuoja ARATC kainodarą, A. Uldukis atkreipia dėmesį, jog Alytaus regionas vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo smulkiau rūšiuoti atliekas, tačiau tai bus daroma visoje Lietuvoje, nes to reikalauja europiniai įstatymai. Atsakydamas į klausimą dėl kainodaros reguliavimo, ARATC direktorius pastebi, jog reguliavimą šiuo metu vykdo akcininkai. Beje, savo pranešime A. Uldukis atkreipė dėmesį ir į pagrindinius komunalinių atliekų kaštus keičiančius veiksnius: atliekų surinkimo ir transportavimo bei atliekų deginimo kaštų didėjimą, kurie, pasak jo, ir išaugina atliekų tvarkymo kainą.

Tiesa, tokie argumentai įtikino ne visus, nes, kaip pastebėjo Vytautas Jokimas, nors už atliekų tvarkymą moka gyventojai, tačiau ARATC iš to uždirba du kartus, mat iš maisto atliekų gaminamą kompostą bei atliekų deginimo metu pagamintą šilumą įmonė parduoda. Tačiau ARATC direktorius teisinosi, jog iš pardavimo įmonė neuždirba, o tik sumažina atliekų tvarkymo kaštus.

Tarybos narės Birutės Vokietaitienės paklaustas, kas planuojama daryti, kad stambiagabaričių atliekų kiekiai mažėtų, ARATC vadovas teigė, jog šiuo metu ieškoma sprendimų, kaip sukontroliuoti iš kur atkeliauja tos atliekos, ar jos tikrai yra gyventojų.

Klausimų turėjo ir Jurgita Šeržentienė, kuri naujojo vadovo teiravosi, kokius tikslus įmonei iškėlė akcininkai šiems metams, tačiau A. Uldukio atsakymas, jog išlaikyti stabilią kainą, Tarybos narės netenkino, mat, kaip pastebėjo J. Šeržentienė, to padaryti įmonei nepavyko. „<…> Dabar gaunasi taip, kad birštoniečiai rūšiuoja geriau, atliekų kiekis mažėja, bet kainą mes vis keliam. <…> Jūsų pareiga ir darbas pateikti mums pasiūlymų planą, kad ta kaina nekiltų“, – replikavo J. Šeržentienė.

Akivaizdu, jog klausimų ir problemų, susijusių su atliekų tvarkymu, daug, o konkrečių atsakymų nėra, todėl Vincas Valentinas Revuckas siūlė savivaldybėms pasvarstyti apie iniciatyvą dėl ARATC valdybos, kurioje anksčiau buvo aptariamos ir sprendžiamos problemos, grąžinimą.

Rimantė Jančauskaitė

Apie opozicijos mažumos valandą – kitose „Birštono versmėse“