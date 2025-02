Nuo Naujųjų tūkstančiams vairuotojų sustabdyta teisė vairuoti: kada laukia baudos ir kaip šią teisę vėl įgalinti?

Nuo 2025 m. sausio 1 d. laiku sveikatos nepasitikrinę vairuotojai nebegali dalyvauti eisme. Nors apie šį pokytį Lietuvos vairuotojai buvo informuoti iš anksto, net jau įsigaliojus įstatymui apie 60 tūkst. asmenų vis dar nesureagavo į įspėjimus ir neatsinaujino savo medicininės pažymos galiojimo. Tai reiškia, kad vairuotojo pažymėjimo galiojimas yra sustabdytas ir asmuo nebegali dalyvauti eisme. Ką daryti tokiu atveju ir kaip nepamiršti laiku apsilankyti medicinos įstaigoje bei atlikti patikrą?

Nepasitikrinusiems sveikatos – baudos

Nuo sausio 1-osios, laiku neatlikus privalomojo vairuotojų sveikatos patikrinimo ir pasibaigus galioti patikros pažymai, stabdomas vairuotojo pažymėjimo galiojimas arba galimybė valdyti atitinkamos kategorijos transporto priemones. Tai reiškia, kad galiojant B kategorijos sveikatos pažymai, tačiau pasibaigus C kategorijos pažymos galiojimui, vairuotojas praranda teisę vairuoti sunkiasvores transporto priemones.

AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijų (I gr.) vairuotojams iki 65 metų sveikatos pažyma galioja 10 metų, nuo 66 iki 79 metų – 5 metus, o nuo 80 metų – 2 metus. Vairuotojui iki 65 m. sveikatos pažymos galiojimas negali būti ilgesnis nei jam sukanka 70 metų. Kai vairuotojas yra 65–80 m. amžiaus – medicininė pažyma išduodama ne ilgesniam laikotarpiui nei jam sukanka 82 metai.

Griežtesni reikalavimai taikomi vairuotojams-profesionalams. C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, T kategorijų (II gr.) vairuotojams iki 55 metų amžiaus sveikatos patikrą reikia atlikti kas 5 metus, nuo 56 metų – kas 2 metus. Į šią grupę taip pat įtraukti krovininių automobilių, taksi, greitosios pagalbos ir spec. tarnybų transporto priemonių vairuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, įskaitant ir vairuojančius B kategorijai priskiriamus automobilius.

Sveikatos pažymos galiojimo neprasitęsusiems vairuotojams numatyta bauda nuo 30 iki 50 eurų. Patys pareigūnai specialių patikrinimų nenumato ir pažymėjimo galiojimą žada tikrinti tik tuomet, jei vairuotojas bus sustabdytas dėl kitų padarytų Kelių eismo taisyklių pažeidimų. Anot pareigūnų, išmanios pažeidimų fiksavimo sistemos taip pat fiksuoja pažeidėjus, o paaiškėjus, kad vairuotojo pažymėjimo galiojimas yra sustabdytas – skirti baudą ir už šios pareigos nevykdymą.

Apie pareigą primins programėlė

Kadangi įprastai B kategorijos vairuotojams iki 65 metų sveikatos pažyma galioja net 10 metų, per tokį ilgą laikotarpį lengva pamiršti pakartotinio sveikatos patikrinimo datą. Ypač jei apžiūros data skiriasi nuo vairuotojo pažymėjimo galiojimo datos.

Tai puikiai iliustruoja ir statistika, jog, nepaisant „Regitros“ siųstų informacinių pranešimų vairuotojams, praėjus kone mėnesiui po įstatymo įsigaliojimo beveik 60 tūkst. asmenų tokią pareigą vis dar yra pamiršę. Atsižvelgdami į tai, ištiesti pagalbos ranką vairuotojams ir padėti išvengti galimų nuobaudų suskubo prieš metus Lietuvos rinkoje pristatytos programėlės „carOne“ kūrėjai. Artėjant medicininės patikros galiojimo pabaigai, ši mobilioji aplikacija automatiškai į telefoną išsiųs priminimus, taip užtikrindama, jog vairuotojas nepamirš laiku apsilankyti sveikatos priežiūros įstaigoje.

„Vairuotojai praleidžia ne tik sveikatos pažymos, bet ir vairuotojo pažymėjimo, techninės apžiūros ar draudimo poliso galiojimo pabaigą. Norėjome palengvinti jų gyvenimą ir pasiūlyti patogią aplikaciją, kuri padės išvengti visų nepatogumų“, – sako „carOne“ verslo operacijų direktorė Gabija Gertienė.

Jaunesni vairuotojai sveikatos patikrą atidėlioja

„Regitros“ duomenimis, prieš metus vairuotojų, kuriems būtina atlikti sveikatos patikrą, iki 2025 m. sausio 1 d. buvo daugiau nei 442 tūkst., gruodžio pabaigoje tokių asmenų buvo likę apie 70 tūkst. Taigi per 2024 metus sveikatą pasitikrino apie 370 tūkst vairuotojų.

Pasyviausiai sveikatą tikrinasi 25–30 metų vairuotojai, o pareigingiausi 40–55 metų amžiaus asmenys. Moterys šiuo klausimu gerokai atsakingesnės. Iš visų vairuotojų, kurių sveikatos pažymos galiojimas turėjo pasibaigti iki Naujų metų, 58 proc. sudarė vyrai ir 42 proc. moterys.

Aktyviausiai sveikatą tikrinosi Šilalės rajono, Klaipėdos rajono ir Kalvarijos savivaldybių gyventojai, o vangiausiai – Visagino, Zarasų rajono ir Panevėžio vairuotojai.

Pasitikrinti sveikatą skatino intensyvi informacinė kampanija

Siekdama paskatinti vairuotojus nedelsti ir pasitikrinti sveikatą „Regitra“ su Sveikatos apsaugos ministerija bei kitais partneriais vykdė intensyvią informacinę kampaniją: buvo siunčiami asmeniniai priminimai elektroniniais laiškais ir SMS žinutėmis, vyko nuolatinis informavimas įvairiose žiniasklaidos priemonėse, televizijoje, naujienų portaluose ir radijo laidose.

Metų eigoje, pradėjus ryškėti specifinėms tendencijoms, pavyzdžiui, kad pasyviausiai sveikatą tikrinasi 25–30 metų asmenys ir vyresni nei 65 metų amžiaus gyventojai, buvo sustiprinta komunikacija šių tikslinių grupių atžvilgiu.

Nuoširdžiai dėkoju tiems vairuotojams, kurie laiku pasitikrino savo sveikatą ir toliau gali sėkmingai dalyvauti eisme. Tai padarė net 8 iš 10 žmonių, o tai yra tikrai labai geras rezultatas bei rodo tinkamą vairuotojų nusiteikimą prisidėti prie saugaus eismo mūsų keliuose. Tačiau norisi priminti, jog tai nėra vienkartinis įvykis – nuo šiol medicininė pažyma turi galioti nuolat“, – sako „Regitros“ Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis.