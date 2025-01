Tarybos posėdis

Sausio 23 d. Prienų rajono savivaldybė viena iš pirmųjų tarp kaimyninių savivaldybių patvirtino 2025–2027 metų strateginį veiklos planą ir 2025–2027 metų savivaldybės biudžetą.

Šių metų biudžete – daugiau nei 56 milijonai pajamų

2025 metais į Prienų rajono savivaldybės biudžetą planuojama surinkti beveik 56,4 mln. eurų pajamų, į jį persikelia ir daugiau nei 2,6 mln. eurų praėjusių metų nepanaudotas lėšų likutis, todėl prognozuojamas biudžetas beveik 13 proc. didesnis negu 2024 m. sausio mėnesį tvirtintas biudžetas (palyginti su 2024 m. pabaiga, jis mažesnis 0,46 proc.).

Didžiausią dalį biudžeto pajamų sudaro Savivaldybės pajamos – 34,7 mln. eurų, iš jų – Gyventojų pajamų mokestis (per 28, 8 mln.), pelno, turto ir kiti mokesčiai bei pajamos. Specialios tikslinės dotacijos sudaro 18,9 mln. eurų. Gautos ES fondų lėšos bus įtrauktos metų eigoje.

Kaip sakė Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurgita Čerkauskienė, biudžetas bus vykdomas pagal septynias asignavimų valdytojams patvirtintas programas. Didžiausia biudžeto išlaidų dalis – 42,84 proc. – tenka Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai ir 18,45 proc. – Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai. Palyginti su praėjusiais metais, šioms sritims skiriamos lėšos nežymiai mažėja, tuo tarpu Investicijų programos finansavimas didėja, jai iš biudžeto skirta 2,9 mln. eurų. Posėdžio metu ši suma skyriaus vedėjos prašymu padidinta 300 tūkst. eurų (keliams), 10 tūkst. eurų (sporto aktyvinimui). Taip pat į biudžetą papildomai įtraukta 73 tūkst. eurų deleguotų lėšų.

2025 m. biudžete darbo užmokesčiui yra skiriama 33, 5 mln. euro arba 61,32 proc. nuo bendrų biudžeto išlaidų. Lyginant su praėjusiais metais, išlaidos atlyginimams didėja 10,31 proc.

Pradžios metų lėšų likutis (per 2, 6 mln. eurų) paskirstytas pagal tikslinę paskirtį ir įsiskolinimams dengti.

Patvirtinti siektini Prienų rajono savivaldybės biudžeto rodikliai 2026 metams (per 70 mln. eurų) ir 2027 metams (beveik 73 mln. eurų).

Šių metų biudžetui pritarė šešiolika daugumos politikų, septyni opozicijos atstovai balsuojant susilaikė.

Tarp priekaištų valdantiesiems – ir žodžio laisvės varžymas

Biudžeto formavimas ir jo aptarimas išryškino prieštaravimus tarp valdančiosios koalicijos ir opozicijos. Tarybos mažumos atstovai stebėjosi, kad biudžetas „stumiamas“ skubos tvarka, nors buvo galima palaukti iki vasario, kol bus gautos visos įplaukos iš ministerijų ir kitų šaltinių; priekaištavo dėl, jų nuomone, pateiktos nepilnos informacijos; aiškinosi galutines sumas, už kurias teks balsuoti.

Tačiau svarbiausias opozicijos priekaištas buvo tas, kad valdantieji neatsižvelgė į devynių Tarybos narių raštu išdėstytus pasiūlymus dėl biudžeto. Aiškinantis, kodėl pasiūlymai buvo atmesti, meras Alvydas Vaicekauskas kvietė nekaltinti vieniems kitų, visgi emocijos įsisiūbavo iki tokio lygio, kad opozicijos nariai pareikalavo pagarbos sau, deramo diskusijų tono, o Algis Marcinkevičius, pajutęs žodžio laisvės varžymą, nutraukė savo pasisakymą.

Tarybos kolegijoje dalies politikų pateiktus siūlymus meras Alvydas Vaicekauskas įvertino, kaip „emocinį skaitinį“, o Aleksas Banišauskas pastebėjo, kad opozicija atėjo „pusiau pasiruošusi“. Opozicijos lyderė Loreta Jakinevičienė atrėmė, kad pasiūlymai buvo parengti atsakingai, išanalizavus situaciją, ankstesnių metų lėšų panaudojimą, prie jų buvo nurodyti ir lėšų šaltiniai.

Prašė padidinti Kaimo rėmimo programą, peržiūrėti kitų lėšų poreikį

Opozicija siūlė 25 proc. padidinti finansavimą programai, kurioje numatyta parama gimus vaikui. Pateikė du alternatyvius siūlymus dėl Sporto projektų bei Fizinio aktyvumo ir sporto veiklų programų lėšų sumų. Pagal vieną pasiūlyta šias programas remti tolygiai – abiems suplanuoti po 90 tūkst. eurų. Kitas siūlymas – Kaimo plėtros rėmimo programai palikti 100 tūkst. eurų finansavimą, o Sausinimo tinklo ir melioracijos griovių rekonstrukcijos programai – 130 tūkst. eurų ir kt.

Tarybos nariai mero prašė raštu pateikti informaciją, kodėl pernai iš Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimui skirtų 40 tūkst. eurų tebuvo paskirstyta vos 23,6 tūkst. eurų; kodėl liko nepanaudota 5 tūkst. eurų biudžeto lėšų, numatytų Kelių programai su fizinių ar juridinių asmenų prisidėjimu.

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurioms programoms skirtos lėšos buvo nepilnai panaudotos arba galimai netinkamai administruotos, paprašyta inicijuoti darbo grupes (įtraukiant ir opozicijos atstovus), kuriose būtų peržiūrėti šių programų aprašai.

Išsakytas apgailestavimas, kad daugiausia projektų bus vykdoma Prienuose, ir tai nepadės sumažinti atskirties tarp miesto ir kaimo.

Lietuvos žemės ūkio taryboje ir Pieno gamintojų asociacijoje aktyviai veikiantis Jonas Vilionis taipogi išreiškė susirūpinimą dėl to, kad Kaimo plėtros rėmimo programai skirta 50 tūkst. eurų suma yra mažoka, ypač šiuo sudėtingu žemės ūkiui laikotarpiu, padidėjus kuro akcizui, darbo užmokesčiui, kylant kainoms. Opozicijos nariai, iš priešingos politinės stovyklos netikėtai išgirdę analogišką siūlymą didinti kaimui skirtas lėšas, išreiškė palaikymą J.Vilioniui.

Mero aiškinimu, šiais metais žemės mokesčio tarifas buvo sumažintas iki 1,2 proc., todėl atsisakyta praeitų metų nuostatos šios programos lėšomis ūkininkams kompensuoti jo padidėjimą (žemės mokesčio kompensacijoms išmokėta beveik 43 tūkst. eurų). A.Vaicekauskas pridūrė, kad metų eigoje situacija bus stebima, o, atsiradus poreikiui, bus galima padidinti finansavimą toms priemonėms, kurios darys teigiamą poveikį žemės ūkiui.

Kiti Tarybos sprendimai

Tarybos posėdyje iš viso buvo priimta 30 sprendimų, susijusių su Savivaldybės atstovavimu; darbo grupės Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano pakeitimo projektui parengti naujų narių paskyrimu; iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo pakeitimais; 2025 m. prioritetinėmis nevyriausybinių organizacijų veiklos sritimis ir užimtumo didinimo programa; žemės sklypų pirkimu; turto klausimais.

Patvirtinti vietinių rinkliavų nuostatai, Prienų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pakeitimai.

Taryba neprieštaravo, kad Prienų rajono savivaldybės administracija įsigytų šešis tarnybinius lengvuosius automobilius (elektromobilius) ir traktorių. Du automobiliai bus perduoti Balbieriškio ir Išlaužo seniūnijoms, šiai seniūnijai atiteks ir traktorius aplinkos priežiūros darbams.

Tarybos sprendimu, patalpos, esančios Kranto g. 8, Prienuose, perduotos Turizmo ir verslo informacijos centro veiklai plėtoti.

Dalė Lazauskienė