Pieno ūkiai: sužlugdyti vargu ar atsikurs

Lietuvoje ir toliau sparčiai mažėja pienines karves laikančių ūkių. Šiuos galvijus išparduoda ne tik smulkieji ūkiai, laikantys iki 20–30 melžiamų karvių ir gaunantys mažiausią kainą už perdirbėjams parduotą pieną. Pieninių galvijų atsisako net stambūs ūkiai – laikantys daugiau nei 150 karvių. Šiuo metu savo gerą, kontroliuojamą bandą išparduoda Kauno r. uždaroji akcinė bendrovė „Juragiai“. Į Lenkiją jau išvežtos 307 jos karvės. Jau niekas neabejoja, kad Lietuvoje gaminti pieną yra nuostolinga, o Lenkijoje – pelninga.

Didelio, pažangaus ūkio neliks

„Vyksta Lietuvos naikinimas! Konservatoriai visą šalį stumia į bedugnę. Patys į ją įkris“, – garsiai pratrūko vienas ūkininkas, kartu su „Ūkininko patarėju“, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos (LPGA) prezidentu Jonu Vilioniu, kitais asmenimis, praėjusią savaitę lankęsis UAB „Juragiai“ ir apžiūrėjęs jos fermas, ganyklas, lauko melžimo aikštelę, mėšlides, silosines, srutų rezervuarą, pieno ūkiui tarnaujančią techniką. Į visa tai bendrovė, siekdama padidinti karvių produktyvumą, užtikrinti jų gerovę ir vykdydama aplinkosauginius reikalavimus, investavo didžiules lėšas. Ir štai rezultatas – 33 m. puoselėto, pažangaus „Juragių“ pieno ūkio netrukus neliks! Dėl to jame plušėję Juragių ir aplinkinių kaimų gyventojai taps bedarbiais, valstybės biudžetas per metus neteks kelių šimtų tūkstančių eurų mokesčių, šalyje bus dar daugiau atvežtinio pieno ir iš jo pagamintų produktų.

Karves išsiveža lenkai

Dviejose didelėse „Juragių“ fermose iki šiemetės ganiavos glaudėsi 450 galvijų – 330 melžiamų karvių ir 120 prieauglio. Dabar baigiama ardyti fermų įranga. Jose jau neliko melžimo linijų, galvijų užtvarų, didžiosios dalies girdyklų.

Praėjusios savaitės pabaigoje bendrovės pievose ganėsi 173 karvės. Kita bandos dalis – 277 karvės – į Lenkiją išvežta kiek anksčiau, vakar ten atsidūrė dar 30, o rytoj atsidurs ir dar 30 „Juragių“ juodmargių.

„Su lenkais sutarta, kad jie per kitas rugpjūčio savaites nupirks likusias mūsų ūkio karves. Mėnesio pabaigoje galvijų neturėsime“, – ŪP aiškino UAB „Juragiai“ direktorius Antanas Maknevičius. Jis yra vienas iš dviejų bendrovės akcininkų. Kitas akcininkas – jo sūnus Mantas Maknevičius.

Bendrovė dirba 836 ha savos ir nuomojamos žemės. Augina rapsus, kviečius, miežius, kvietrugius. Ganyklų plotas – 200 ha. Vidutinis primilžis iš karvės per dieną – 33 kg pieno. „Juragiai“ žiemą kasdien parduodavo perdirbėjams 8,5–9 t, o vasarą – 7,5–8 t pieno. Iš 23 bendrovės darbuotojų prie bandos dirbo 16 žmonių.

Nuvargino nepagarba, prievaizdai

„Pavargau morališkai… Atsibodo“, – nusiminęs ištarė „Juragių“ direktorius A. Maknevičius, ŪP paklaustas, kodėl nusprendė likviduoti pieno ūkį. Pasak jo, Žemės ūkio ministerija ir jai pavaldžios institucijos mato žemdirbius kaip nusikaltėlius, daug negero šioje žemėje padariusius. Juos uja ir uja.

„Tokio žemdirbių žeminimo, koks yra dabar, nėra buvę per 43 metus, kai dirbu žemės ūkyje. Visuomenei sudaromas įspūdis, kad esame didžiausi aplinkos teršėjai. Baudimai, kurių nuolat sulaukiame, yra nelogiški. Pavyzdžiui, į mūsų ūkį atvyko jauna mergelė iš Valstybinės augalų apsaugos tarnybos. Vis pažiūrėdama į internetą pareiškė, kad negalima

dukart naudoti tam tikros medžiagos. Mes ją panaudojome antrąkart, nes, kai panaudojome pirmąkart, nuplovė liūtis. Už tai Nacionalinė mokėjimo agentūra 5 proc. (iš viso 10 tūkst. Eur) sumažino visas išmokas – net ir mokamas už tai, kad, rūpindamiesi karvių gerove, jas ganome pievose. Ganomų karvių pienas yra geresnis, nei laikomų tvarte. Nyderlanduose už superkamą ganomų karvių pieną net prideda po 1 ct/kg, – paraleles tiesė A. Maknevičius ir pridūrė, kad Lietuvos biurokratai, bausdami žemdirbius, matyt, jaučia malonumą. – Labai vargina ir pertekliniai reikalavimai, sudėtingas deklaravimas. Tikrintojai neleidžia krustelėti. Sakėme, kad atsisakome išmokų, tik palikite mus ramybėje.“

Priežastis ne viena

„Labai sunku atsisveikinti su karvėmis. Bet Lietuvai nieko nereikia. Tie, kas už jos vairo, nemąsto, o tik mokesčius didina. Užtai valstybė ir šlubuoja“, – nuoskaudos neslėpė UAB „Juragiai“ vadovas ir vardijo kitas priežastis, privertusias priimti nelengvą sprendimą – atsisakyti pieno ūkio.

Pasak jo, norint gerų primilžių, reikia karvėms duoti mineralų, kitų priedų. Mineralai pabrango prieš dvejus metus. Nuo balandžio, kai uždraudė įvežti prekes iš Rusijos ir Baltarusijos, gerokai brango priedai iš rapsų ir sojų.

„Juragiai“ už perdirbėjams parduotą pieną anksčiau gaudavo 46 ct/kg, dabar gauna 32 ct/kg, o jo savikaina – 36 ct/kg. Pieno ūkį padėjo išlaikyti augalininkystė.

Pakirto sveikatą

Neilgai trukus Europos Sąjungos (ES) direktyvos draus tvarte, fermoje laikyti karves pririštas. Jos po šias erdves turės vaikščioti laisvos, kaip ganykloje. „Juragiai“ ketino savo lėšomis įrengti fermas, kad jose karvės judėtų nevaržomos grandinių. Kadangi nelengva rasti žmonių sunkiam darbui fermose, paprašė finansinės paramos robotams įsigyti. Tačiau sulaukė neigiamo atsakymo. Buvo paaiškinta, kad, sumažinus galvijų skaičių, parama neskiriama.

A. Maknevičius teigė nesuprantąs, kaip, nesumažinus karvių skaičiaus, jos laisvos vaikščios fermoje, kurioje anksčiau buvo pririštos. Pasak jo, parama ir išmokos mažinamos stambiems pieno ūkiams, siekiant, kad jų mažėtų.

„Juragių“ vadovą pernai ištiko insultas. Priežastis, neabejoja jis, – įtampa, patiriama dėl situacijos žemės ūkyje, ypač pieno sektoriuje.

Bendrovė ne kartą tapo konkurso „Metų ūkis“ prizininke, pelnė padėkas už pažangių technologijų taikymą pieno ūkyje, ūkio plėtrą, paramą stokojantiesiems maisto produktų ar lėšų.

Kad „Juragių“ pienas labai kokybiškas, byloja faktas, jog iš jo AB „Vilkyškių pieninė“ gamino į Izraelį tiekiamus pieno produktus. Pasak A. Maknevičiaus, žydai, kartą ar du per savaitę atvykę į bendrovę labai anksti – 4.30 val., apžiūrėdavo pieno ūkį: fermas, pašarus ir pan.

Pienas šildė net patalpas

A. Maknevičiui labiausiai gaila, kad, panaikinus pieno ūkį, nenaudojama liks lauko melžimo aikštelė, šalia jos esanti saugiai nuo aplinkos izoliuota mėšlidė bei pievose įrengta karvių girdymo sistema. Į visa tai investuota daug lėšų. Beje, pernai naujai perdengti fermų stogai. Vadinasi, vis dar viltasi, kad pieno ūkis nebus paguldytas „ant menčių“.

Vanduo į bendrovės pievų girdyklas atiteka iš Juragių miestelio vandens bokšto vamzdžiais, pakastais po žeme. Jų tinklas sudaro 10 km. Pienas iš lauko melžimo aikštelės atiteka virš jos nutiestais vamzdžiais į šaldytuvą, stovintį gretimame namelyje. Šiluma, likusi nuo atšaldyto pieno, patenka į įrenginį ir sušildo jame esantį vandenį. Po tokį patį įrenginį greta šaldytuvo stovi ir abiejose fermose. Pieno šilumos pakako šildyti ne tik vandenį. Ji šaltuoju metų laiku šildė ir administracines bei fermos darbuotojų poilsio patalpas.

Atsiveš dar daugiau pieno

Pasak LPGA prezidento J. Vilionio, prieš daugiau nei 30 metų mūsų šalis per metus gamino 3,7 mln. t, dabar gamina 1,250 mln. t pieno. Per mėnesį šalis pagamina 105 tūkst. t, o iš Latvijos, Estijos atsiveža 47 tūkst. t žalio pieno.

Lietuvoje mažėjant pieno ūkių ir karvių, žalio pieno iš svetur teks atsivežti dar daugiau. Neatsivežus, pieno įmonės pritrūks žaliavos ir užsidarys. Oligopolinė sistema, kai didžiąją pieno produkcijos kainos dalį pasiima perdirbėjai ir prekybininkai, žlugdo pieno ūkius. Delsiama priimti patobulintą Ūkio subjektų, perkančių ir parduodančių žalią pieną, nesąžiningų veiksmų draudimo, arba vadinamąjį Pieno įstatymą, įpareigojantį supirkėjus nemokėti už žalią pieną mažiau nei jo pagaminimo savikaina.

A. Maknevičiaus nuomone, šis įstatymas priimtas nebus, mat pieno perdirbėjai, prekybininkai, mesdami pinigus rinkimams į Seimą, dirba, kad taip nenutiktų. Žemdirbių dalia sunkėja, nes milijonų milijonai ES ir Lietuvos biudžeto eurų nugula pelkėse, išplasnoja ant nendrinių meldinukių sparnelių, neaplenkdami kai kieno kišenių.

Šalis gali likti be savo maisto

„Maistas – pagrindinis valstybės ginklas“, – tvirtino J. Vilionis, kviesdamas pagalvoti, kuo mis maisto neužsiauginančios Lietuvos gyventojai, jei joje kils karas ar kitos nelaimės ir todėl keblu bus iš svetur atsivežti maisto produktų. Pasak LPGA prezidento, pienas yra auksui prilygstanti žaliava, juk, sukurdama darbo vietų perdirbimo, logistikos ir kitose srityse, atneša šalies biudžetui daug pinigų, o pieno ūkiai garantuoja kaimo gyvybingumą.

Tačiau, pasak J. Vilionio, Lietuvos valdžiai tai nerūpi. Jai rūpi tik didinti mokesčius, sunkinti ūkininkavimo sąlygas, persekioti žemdirbius. Ji anksčiau užsimojo prieš kiaules, kailinius žvėrelius, o pastaruoju metu – ir prieš karves. Lietuvoje 20 proc. pieno rinkos jau perėmė Lenkija.

Lietuvos žemės ūkio duomenų centro duomenimis, šalyje per metus – nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 d. iki šių metų rugpjūčio 1 d. – 13 proc. sumažėjo ūkių, laikančių karves, skaičius. Per tą laiką karvių skaičius sumažėjo 6,5 proc. Dabar yra apie 209 tūkst. karvių – 14 tūkst. mažiau, nei buvo pernai rugpjūtį. Nuo šių metų liepos 1 d. iki rugpjūčio 1 d. neliko 2 084 karvių. Supirkėjams parduodamas mažiau nei 200 tūkst. šalies karvių pienas.

Neruošė pašarų

„Baisiausia, kad užsidaro net dideli pieno ūkiai. Jei būtų palankios sąlygos užsidirbti, neužsidarytų. Lietuvai reikia ir pieno, ir kaimo. Kuo daugiau ūkių užsidarys, tuo greičiau nyks kaimas“, – ŪP teigė LPGA direktorius Eimantas Bičius, neabejodamas, kad rudenį, pasibaigus ganiavai, daug Lietuvos karvių vėl atsidurs Lenkijoje, mat jų savininkai nė neruošė pašarų žiemai.

„Atkurti karvių fermą yra daug sunkiau nei kiaulių“, – pripažino A. Maknevičius.

Jį bandos prižiūrėtojai Viktoras Logvinenko ir Vytas Jančiukas apibūdino kaip visais atžvilgiais gerą bendrovės vadovą: „Niekada bėdoje nepaliks darbuotojų – duos pinigų, transportą ir kitko, ko reikia gyvenime. Tokios bendrovės, kaip „Juragiai“, galėtų klestėti, tačiau yra žlugdomos. Valdžia rūpinasi tik savimi, kiti šalies žmonės jai nerūpi.“

