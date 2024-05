Medis augina šaknis, žmogus – prisiminimus. Kiekvienam iš mūsų jie – ir asmeniški bei artimi, ir kartu verti, kad kai kuriais jų pasidalintume su kitais.

Rubrika „Mano giminės istorija“ kviečia Jus dalintis mintimis apie šalia esančius, buvusius ar tik iš kitų pasidalijimų pažintus žmones. Įdomiausių rašinių autorių laukia redakcijos ir laikraščio bičiulių dovanos.

O minčių kraitę atveriame „Žiburio“ gimnazijos abiturientės Aistės Radzevičiūtės esė „Prisiminimų žvyrkelis: trys istorijos“. Jos rašinys buvo gražiai sutiktas ir 56-ajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse.

Aistė Radzevičiūtė

Besiplečiantis duobėtas žvyrkelis veda į nedidukę sodybą, apaugusią ilgaamžiais ąžuolais, pušimis ir beržais. Apkabintą javų laukų, kurie vasarą banguoja lyg jūra, miškų, virte verdančių žaluma ir gyvybe, darželio, kuriame auga skaniausios daržovės. Mano namai spinduliuoja jaukumu. Vakare saulė juos nudažo auksu, o vėjas glosto mažutes smilgas, dobilus ir spalvingas lauko gėles savo kelyje.

Kiekvieną kartą būdama namuose prisimenu savo senelį – jo jau visus metus nėra su mumis. Praeidama pro nespalvotą nuotrauką, kurioje jis laiko stipriai apglėbęs du vyriausius savo sūnelius ir dainuoja lopšinę, sustoju kelioms akimirkoms ir atsiminimai plūsteli į mane – senelio veidas ir mėlynos ryškios akys šypsosi, jo nuoširdūs žodžiai ramina. Nubraukiu ašarą ir toliau tęsiu savo kelionę. Trokštu, kad apie senelį būtų išlikusios ne tik nuotraukos, ne tik daiktai, bet ir jo mėgstamiausias žmonos numegztas vilnonis megztukas, maldaknygės. Eilėraščiuose įamžinau senelį, jo santykius su mano tėčiu – noriu, kad jis išliktų gyvas amžinai. Ruošdamasi išeiti iš namų, norėjau sužinoti daugiau apie mylimų žmonių praeitį, vis dažniau pagalvoju, kaip mano šeimos nariai praleisdavo dienas, ką skaudaus gyvenime patyrė. Taip iš tėčio sužinojau apie jo dėdę Vincentą ir jo ypatingą gyvenimo istoriją, iškentėtą fizinį bei dvasinį skausmą, koks drąsus jis buvo.

Pirma istorija

Juozo Radzevičiaus, mano senelio, gyvenimo kelionė buvo ilga. Nuo pat vaikystės Juozukas buvo nepaprastai darbštus ir geras – gimė ir užaugo didelėje šeimoje, tad nuo mažens išmoko be žodžių pasiaukoti dėl kitų. Jis išgyveno Antrąjį pasaulinį karą, sovietmečio laikus, tarnybą sovietų armijoje – šie išgyvenimai privertė jausti nerimą dirbant net pačius paprasčiausius ūkio darbus, išugdė didelį nepasitikėjimą savimi, taip pat perdėtą taupumą – nevalgė turimo maisto, kai jo užtekdavo.

Tačiau Juozas po kariuomenės greitai atsigavo ir savo gyvenimą paskyrė šeimai – turėjo žmoną vardu Magdelena ir augino devynis vaikus, kuriems išmaitinti reikėjo daug plušėti – auginti didelę šeimą sovietmečiu buvo sunku. Nors Juozas labai stengėsi aprūpinti ir apsaugoti savo šeimą, tai padaryti buvo labai sunku, net neįmanoma. Vaikams, mano tetoms ir dėdėms, teko nuo mažens dirbti įvairius darbus – nuo piemenavimo iki daržovių pardavinėjimo. Jiems tekdavo keltis vėliausiai 5 valandą ryto, nurinkti užaugusias bulves, morkas, burokus ir kartais netgi pėsčiomis, tempiant po kelis maišus, keliauti iki artimiausio turgaus – į Prienus – pardavinėti daržovių. Piemenauti vaikams taip pat nebuvo lengviau – ne visi gyvuliai buvo ramūs, o turinčius sunkų charakterį nebuvo lengva suvaldyti – dažnai nuo gyvulių grįždavo su mėlynėmis ar žaizdomis. O vienintelė Juozo dukra Janina, ji buvo vyriausia šeimoje, padėjo mamai prižiūrėti brolius – paruošti valgyti, rankomis skalbti drabužius bei tvarkyti namus. Kol Juozo sūnūs paaugo, jis pats apsiėmė sunkiausius ūkio darbus – melžė karves, šėrė galvijus, prižiūrėjo arklį. Žiemomis iškildavo daug rimtų keblumų: namui šildyti neužtekdavo vien pečiaus – tekdavo dažnai šalti ir ieškotis kaip sušilti. Dažnai šaltą žiemą nakčiai susispausdavo visi į krūvą, užsiklodavo maišais nuo daržovių ar pašarų – bet kuo, kas papuldavo po ranka, o neretai tekdavo kentėti šaltį ir svajoti apie artėjantį pavasarį.

Raukiu nosį, pagalvodama apie tą stingdantį žiemos šaltį, tą baimę, kurią turėjo jausti maži vaikai, bandantys užmigti tamsoje, girdintys greta prabėgančias stirnas ar netgi briedį. Galbūt mažieji turėjo įsivaizduojamų draugų, kurie juos guodė, kai visi kiti miegojo? Galbūt įsivaizduodavo, kad tamsoje slypi gėris, šviesa? Galbūt stengdavosi joje kažką pamatyti?

Užpustytais keliais buvo neįmanoma važiuoti pasikinkius arklį – tekdavo eiti į mokyklą per didžiules pusnis plonapadžiais batais, tad šie greitai sušlapdavo, ir drabužiais, kuriuos pasiūdavo dėdžių mama iš nereikalingų medžiagų skiaučių arba pirkdavo, mainydavo turguje. Jų mama primegzdavo daug raudonų vilnonių kojinių, tačiau jos mažai tepadėdavo, nes gana greitai sušlapdavo. Iki dabar yra išlikusių močiutės megztų raudonų kojinių, kurios primena senus laikus, kaip sunku, bet kartu ir gražu tada buvo gyventi. Dažnai pritrūkdavo ir maisto: ūgtelėjusiems vaikams neduodavo valgyti kiek nori džiovintų obuolių, uogienės, nevalgydavo iki soties ir mėsos: veršienos, kiaulienos, lašinių – maistu turėjo dalintis vienas su kitu ir tėvais. Tačiau šeimoje jie visi vienas kitą palaikė, vienas kitam padėjo, suprasdavo vieni kitus – jeigu reikdavo – užstodavo, pameluodavo ir pasiaukodavo.

Daug vėliau gimiau aš ir augau su seneliu. Nuo mažens mano atmintyje įstrigusi šilta jo šypsena, švelnus balsas, ryškios, spindinčios mėlynos akys raukšlėtame veide ir nuostabūs žodžiai, kurių net mirtis neištrynė.

Prisimenu: paauglystėje mane stipriai veikė aplinkinių žodžiai: kompleksų neišvengdavau, kiekvienas draugų ištartas žodis man buvo svarbus. Tačiau net ir tada kiekvieną dieną senelis mane pasitikdavo plačiai šypsodamasis ir niekada nepagailėdavo gražaus žodžio. Jis nuolat man sakydavo: kokia esu ypatinga, nepaprasta mergaitė, kokia graži, linksma, kepanti skaniausius blynus pasaulyje bei rašanti puikias eiles. Taip ir nesužinojo senelis, kiek daug man tie paprasti ir šilti žodžiai reiškė, kiek daug jie pastūmėjo mane į priekį, gal tik nujautė. Niekuomet nesu jo mačiusi bent šiek tiek supykusio ar bandžiusio kontroliuoti kitus. Jis visuomet raminančiai šypsodavosi, paglostydavo ranką, kai matydavo, kad kažkam yra sunku – jis labai rūpinosi kitais, rodė, kaip juos myli.

Dažnai vakare senelis mėgdavo įsitaisyti virtuvėje ir žiūrėti savo mėgstamiausią televizijos laidą, pasigardžiuodamas blynais, lašiniais arba sausainiais. Kiekvieną kartą ateidavau ir aš pasimėgauti senelio kompanija – dažnai dar kažką pagamindavau. Pusiau žiūrėdami televizorių, mes kalbėdavomės. Man būdavo labai smalsu išgirsti įvairių istorijų apie senesnius laikus – jos buvo labai įkvepiančios ir įdomios. Senelis man pasakojo apie savo nepaprastą draugę, kurią susirado būdamas dar visai mažas, vos devynerių metukų, 1937 metais. Dirbdamas Šiauliškių kaime šeimai, jis išgirdo apie labai ypatingą jų šeimos narį, kuris jį, kaip mažą vaiką, labai sudomino. Tai buvo moteris, kuriai visai neseniai suėjo įspūdingas amžius – 105 metai! Ji buvo tarsi pasakos veikėja, be galo išmintinga, daug mačiusi gyvenime. Senelis, radęs laisvą valandėlę, palaikė kompaniją savo naujajai draugei ir klausydavosi įvairiausių istorijų apie karą, apie žmonių žiaurumą, apie tai, kaip jos vos žiauriai nenužudė, kai bandė apsaugoti savo vaiką nuo baisios žūties. Taip pat ji pasakojo apie baisų badą, kaip tekdavo valgyti pašarą, skirtą gyvuliams, apie tamsias naktis, kai tekdavo gulėti susigūžusiai su sesėmis ir girdėti tolumoje aidint šūvius, sprogimus. Vėliau jis visiems girdavosi, kokią ypatingą draugę jis turėjęs, perpasakodavo jos istorijas. Taip pat senelis man pasakojo apie savo mokyklos gyvenimą. Esą tais laikais buvo ir labai padūkusių mokinių. Ir nors jis buvo drovus, stropus mokinys, jo draugai labai skyrėsi nuo jo. Dažnai jie krėsdavo įvairias išdaigas – ištepdavo klijais durų rankeną, aplaistydavo vandeniu mokytojos stalą ir kėdę. Nors senelis nenorėdavo, bet galų gale prisidėdavo prie šitų išdaigų. Už tai jie gaudavo klūpoti ant akmenų, tvarkyti mokyklą. Jo gyvenimo istorijos – mano didžiausias gyvenimo turtas, ypač dabar, kai senelio nebėra šalia. Jos įrodo, kokie įdomūs buvo senieji laikai, nepaisant to, kad nebuvo dar išvystytos technologijos. Linksmų istorijų vis tiek netrūkdavo, ryšiai tarp žmonių buvo gyvi ir tikri.

Senelis mirė 2022 metų lapkričio 2-ąją. Kelis mėnesius prieš mirtį jam buvo nustatytas vėžys. Visi turėjome vilties, kad įvyks stebuklas ir jis pasveiks, nes senelis buvo nepaprastai stiprus – ir fiziškai, ir dvasiškai. Bėgant tiems mėnesiams jis pradėjo mažiau valgyti ir gerti, tačiau dar įstengė nueiti į virtuvę – ten mėgo bendrauti su mano tėvais, manimi ir dviem mano jaunesnėmis sesėmis. Galų gale senelis nebepajėgė išlipti iš lovos, ištisas dienas klausėsi Marijos radijo. Šeimos nariai bendraudami pastebėjo, kad jis vis mažiau supranta, kas jam yra sakoma – kartais jis tik tuščiu žvilgsniu žiūri į priekį ir nieko nesako. Dar niekad nemačiau, kad kas nors taip rūpintųsi kitu, kaip mano tėtis seneliu: suprasdamas, kad Juozas gali ir nebepasveikti, jis stengėsi kaip įmanydamas padaryti paskutines dienas laimingiausiomis – kalbėjo su juo valandų valandas, iškvietė kunigą paskutinei išpažinčiai. Paskutines savaites aš mačiau jį žiūrintį į lubas, jo mėlynos akys atrodė dar ryškesnės nei bet kada. Mano senelis visuomet buvo kantrus, niekuomet neišgirsdavom jo skundžiantis ar pykstant.

Valanda prieš mirtį aš seneliui atnešiau arbatos ir sausainių, kurių jau nebepajėgė net paimti į rankas. Po mažiau nei valandos jam sustojo širdis – mano tėtis, paskambinęs greitajai, dar bandė jį gaivinti, tačiau nesėkmingai.

Prieš akis prabėgo visi metai, o tavęs vis dar visur pasigendu, tikiuosi išvysti tavo veidą įžengusi į namus. Grožėdamasi žvaigždėmis, vis dar jau mąstau: kuria gi iš jų pavirtai tu? Spėju, kad ta pačia ryškiausia dangaus skliaute. Net dabar, kai tavęs ilgai nėra šalia, prisimenu tave: kiekvieną gražų žodį man, tavo šypseną. Ačiū tau, kad buvai mano gyvenime ir vis dar esi.

Antra istorija

Mindaugas Radzevičius, mano tėtis, senelio penktas sūnus, labai mylėjo savo tėtį. Mindaugas globojo savo tėtį, mano senelį, iki pat jo mirties, paskutinę minutę būdamas šalia dar bandė gaivinti. Jų ryšys buvo nepaprastas ir gražus. Juozas, nors sunkokai paėjo, vis tiek kėlėsi iš lovos, kad padėtų savo sūnui ūkio darbuose – vienas kitą jie labai stipriai mylėjo ir tai teikė abiem drąsos, stiprybės. Juozo gerumas, dora, darbštumas pražydo jo sūnaus, mano tėčio, sieloje. Mindaugas savo visą gyvenimą rūpinosi kitais – savo broliais, tėvais, vaikais, žmona, dirbdamas be laisvadienių ir puoselėdamas sodybą, kurioje užaugau.

Gyvenimas tėčio sukurtoje sodyboje buvo nepaprastas – nuo pat vaikystės aš labai myliu gamtą. Kiekvieną kartą, pasiklydusi gyvenime, patyrusi nesėkmę, aš randu paguodą čia, namuose. Tėtis man sukūrė rojų, be kurio negalėčiau gyventi. Kiekvieną dieną, atradusi laisvą valandėlę, išeinu į netoliese esantį mišką. Rankoje nešuosi rašiklį, užrašų knygutę. Ieškau netoliese riogsinčio kelmo, nuvirtusio medžio ir atsisėdu ant jo. Stebiu aplinką, laukiu miško gyvūnėlių ir rašau. Rašau eilėraščius, mažus tekstukus – bet ką, kas ateina į galvą, būnant gamtos apsuptyje. Retkarčiais prabėga tolumoje stirna, į medį įliuoksi voverė, o vasarą – dainuoja visas choras spalvingų paukščių. Tokiomis akimirkomis galvoju, kaip man pasisekė gyventi būtent čia.

Vieną saulėtą rugpjūčio dieną Juozas išsiruošė su kumelės traukiamu grėbliu rinkti šieno. Kumelė pasibaidžiusi pradėjo lėkti, o senelis vis dar stovėjo ant grėblio. Mindaugas, mano tėtė, pamatęs nelaimę, metė visus savo darbus ir pribėgo padėti. Tačiau jam nepavyko ir vienas ratas jį pervažiavo. Kumelė pabėgėjusi tolėliau atsitrenkė į medį, traukiamas grėblys subyrėjo į šipulius ir per stebuklą senelis išgyveno, o Mindaugas turėjo ilgus mėnesius gydytis. Mano tėtis net nesuabejojęs puolė padėti ir rizikavo gyvybe – meilė tėčiui jam suteikė didelę drąsą.

Vieną žiemos pavakarį senelis darbavosi ūkyje, pašėrė tvarte karves, kumelę ir kitus galvijus, nunešė ėsti šuniukams. Grįždamas namo Juozas paslydo ant ledo ir parkrito, stipriai susitrenkė koją. Jis neįstengė atsistoti, teko laukti pagalbos šaltyje. Laimei, po valandos grįžom mudu su tėte ir radome senelį gulintį sniege. Mano tėtis nuvežė sušalusį senelį į ligoninę ir visą naktį jis negrįžo – globojo savąjį tėtį.

Būdama dar visai maža, dažnai mėgdavau tyrinėti aplinkinį pasaulį. Lipdavau ten, kur tik mano mažos kojytės ir rankytės pasiekdavo. Nubėgusi nuo tėvų, lipdavau į didelę vyšnią kieme su žemomis šakomis, kad paragaučiau raudonų, saldžių uogų, pamatyčiau žvirblius, zylutes, ir nuostabią žalią panoramą, kuri atsiveria užlipus į pačią viršūnę. Pasimėgavusi vaizdais susidurdavau su nemaža problema – kaipgi nulipti žemyn? Netrukus atskubėdavo susirūpinusiu veidu tėvelis, kuris visada mane iškeldavo, nesakęs nei vieno priekaištingo žodžio, kadangi suprato, kiek daug man tai reiškė. Kad ir kur užlipdavau – į medį, ant pavėsinės stogo, tvoros ar traktoriaus sėdynės, jis, kaip pasakos herojus, mane visuomet išgelbėdavo. Žinojau, kad, kol jis yra netoliese, aš galėjau nebijoti nieko, nes pasitikėjau savo tėčiu labai stipriai.

Augdama labai daug išmokau iš tėčio – kaip išvirti skanią, sočią sriubą, kaip tinkamai daržely pasodinti gėles, kad jos žydėtų ir augtų, kaip žvejoti ir iškepti karosus. Dažnai, kai jis važiuodavo pagirdyti, perrišti galvijų į laukus, aš įsitaisydavau šalia ir mes kartu važiuodavome. Buvo dažniausiai 6 ryto, vasarą saulė jau buvo patekėjusi ir dangus nusidažęs spalvomis. Griūdavau į aukštą žolę ir stebėdavau plaukiančius debesis, skrendančius paukščius, dūzgiančius vabzdžius. Mėgdavau įsivaizduoti, kad esu tyrinėtoja ir turiu savo televizijos šou, kurioje pasakoju, ką mačiau šiuose laukuose. Kadangi buvau dar visai maža mergytė, man viskas buvo įdomu ir nepaprasta, tad tokios kelionės buvo tarytum pasibuvimas pasakoje. Neretai šiltą vasaros rytą pradėdavo lyti ir aš šokdavau, bėgiodavau, nebijodama sušlapti. Taip pat gaudydavau žiogus ir varles, apsimesdavau, kad jie mano draugai, retai juos parsinešdavau namo. Būti vyriausiai šeimoje ne visuomet buvo lengva, dažnai teko padėti tėvams, rūpintis jaunesnėmis sesėmis ir prisiimti atsakomybę už jų iškrėstas išdaigas. Tačiau tėtis kiekvieną kartą užstodavo mane, pagirdavo už darbus (gėlių sodinimą, maisto gaminimą, namų, sodo tvarkymą), nes plušėdavau ištisas dienas, kiekvieną kartą atnešdavo man pakelį vanilinių ledų. Žinojau, kad jis vertina ir myli mane.

Trečia istorija

Vincentas buvo mano senelio brolis. Jaunuolis Vincentas – niekuo neišsiskiriantis mažo kaimelio gyventojas. Vis dėlto jo nugyventas gyvenimas yra iškalbingesnis už gražiausius pasaulio kalbininkų žodžius. Apie Vincentą man papasakojo mano tėtis, nes jį labai daug metų globojo, o mano tėčiui dar plačiau papasakojo mano senelis – Vincento brolis.

Vincentas nugyveno 90 metų. Jis gimė 1925 m. birželio 13 dieną, buvo trečias vaikas šeimoje. Mano proseneliai labai džiaugėsi: vaikas buvo sveikas, guvus. Būdamas vos 8 metų išeidavo piemenauti, tarnauti pas ūkininkus, kadangi šeima didelė ir gyveno gana vargingai, tekdavo išleisti vaikus į darbą. Vincentas baigė pradžios mokyklą, mokėjo skaityti ir rašyti, buvo visur giriamas už darbštumą, pareigingumą, ramų būdą. Jis visur buvo savanoris, norėjo padėti kiekvienam draugui, klasiokui. Visi jį kviesdavo į svečius, norėjo jo kompanijos, žinojo, koks geras Vincentas buvo, kad niekada neatsisakys ištiesti pagalbos rankos. Pamatęs bet kokią neteisybę (skriaudžiamą vaiką mokykloje), jis pats pirmas puls padėti, nepaisydamas, kad gali nukentėti pats. Jis buvo pavyzdys visai mokyklai ir visuomenei. Niekam net mintis į galvą nebuvo atėjusi, koks žiaurus likimas laukia tokio pavyzdingo berniuko.

Atėjus sovietams, Vincentas jau buvo jaunuolis. Kai baigėsi karas, buvo pašauktas į sovietų armiją, niekas nenumano, kaip sugebėjo iš jos pabėgti. Kurį laiką jis, žinoma, buvo ieškomas, slapstėsi miškuose, viename iš jų išsikasė bunkerį, po tėvų namais taip pat pasidarė slėptuvę. Taip jis ir slapstėsi keletą metų, nebendravo su niekuo, išskyrus savo šeimą – prarado savo draugus, kadangi jie nežinojo, kas gi atsitiko Vincentui? Ar jam viskas gerai? Kodėl jis jiems nieko nepranešė ir tiesiog pradingo?

Man senelis, Vincento brolis, pasakojo: iš tėvų pasiėmęs kastuvą, kirvį, išsikasa bunkerį. Jaunuolis plušėjo dieną naktį, nepaisydamas kruvinų rankų, nuovargio. Bunkeryje Vincentas susikalė iš nukirstų medžių lovą, pasitiesė mamos pasiūtą lininę antklodę, kad bent šiek tiek primintų gimtuosius namus, o žiemą turėdavo nemažai suplyšusių maišų, kurie jau netiko kaupti gyvulių pašarams. Bunkerio durys tebuvo sukaltos lentos. Vietoj stalo jis turėjo seną samanomis apaugusią statinę, prie kurios valgydavo sėdėdamas ant žemės. Maisto pasiimti iš tėvų ateidavo naktį, stengdamasis grįžti namo vis kitokiu keliu, kad neliktų žymių. Taip Vincentas ir nugyveno kelerius metus. 1950 m. balandžio 8 d. mano senelis (Vincento brolis) buvo pašauktas į sovietų armiją ir Vincentą paliko ramybėje.

Vincentas vėl grįžo namo. Jis buvo visų labai mėgstamas, linksmas, bendraujantis, turėjo daug draugų, merginą, su kuria planavo vestuves, visi apie jį atsiliepė tik geru žodžiu.

Tačiau likimas Vincentui vėlgi iškrėtė piktą pokštą. 1952-ųjų vėlus vasaros vakaras. Vincentas vaikštinėjosi po kaimelį netoli namų. Danguje vos vos matyti žvaigždžių lopinėliai, šiek tiek paslėptų tankaus rūko, plaukė juodi it smala debesys, o žaliai pasipuošusios medžių šakos braškėjo talžomos vėjo ir atrodė tarytum kažkieno rankos bando pasiekti tuos baugius debesis. Vincentas vaikštinėjo žinodamas, kad bent laikinai gali atsikvėpti. Tačiau visai netikėtai jį užpuolė gauja sovietmečio vyrų – sumušė ir numetė į griovį. Kalbėjo, kad galbūt tai buvo kerštas, nes jis sugebėjo pabėgti iš sovietų armijos, galbūt, kad slapstėsi ir nepakluso sovietų valdžiai. Niekas taip ir neįrodė. Laimingo atsitiktinumo dėka jis buvo surastas: pro šalį ėjo pažįstami žmonės ir rado leisgyvį, tuomet pargabeno jį pas tėvus. Jam buvo 27 metai.

Nors laikui bėgant Vincento kūno žaizdos išgijo, dvasinės – ne. Jis galbūt dėl sumušimo, baimės būti sugautam pasikeitė: visiškai užsisklendė. Po kelių savaičių jis niekam nieko nepranešęs grįžo gyventi į mišką, į bunkerį. Jis vis grįždavo į tėvų namus pasiimti valgyti, tai darydavo tik naktį, kad jo niekas nepamatytų – kopėčiomis užlipdavo į antrą aukštą. Vieną naktį, pasiimdamas sau maisto, netyčiomis uždegė namus, nes pasišviesdavo žvake arba degtuku. Visi išsigelbėjo, tačiau namas sudegė. Aišku, tai atsitiko netyčia, bet gaisras vėl pakeitė senelio brolio gyvenimą: jį miške sugavo ir be jokio diagnozių uždarė psichiatrijos ligoninėje. Ten jis išbuvo daugiau nei metus. Per metus laiko geri žmonės padėjo tėvams atstatyti sudegusius namus.

Grįžęs iš kariuomenės Juozas, mano senelis, iškart puolė ieškoti savo brolio. Radęs brolį ligoninėje, labai apsidžiaugė. Vincentas su ašaromis akyse maldavo brolio: ,,Parsivežk mane į namus, aš tikrai niekada niekam blogo nepadarysiu, tik tu mane parvežk namo“. Namie jis beveik nebendravo su tėvais ir broliais, turėjo mažą kambarėlį, kuriame tilpo lova, spinta. Jis padėdavo tėvams ūkyje, tačiau griežtai atsisakė su kuo nors bendrauti, išskyrus žmones, kurie juo rūpinosi.

Po kelių mėnesių Vincentas niekam nepasakęs vėl grįžo į savo bunkerį miške. Miške gyveno vienui vienas, kol vėlgi atsidūrė savo tėvų namuose. Likusius savo 62 metus (mirė 2015 m.) Vincentas iš savo kiemo niekur nebuvo išėjęs, nors buvo labai stipriai įkalbinėjamas. Vincentas neturėjo televizoriaus, radijo, bet visuomet sugebėjo susigaudyti šventėse, laike. Kai jam reikėjo darytis nuotrauką pasui, fotografė turėjo atvažiuoti į namus, nes jis atsisakė išvažiuoti.

Paskutinius gyvenimo mėnesius Vincentą slaugė mano tėtis – jo brolio sūnus. Vincentas juos praleido gulėdamas lovoje ir pro langą stebėdavo dangų, kažką mąstydamas. Galbūt jis gailėjosi, kad šitaip užsidarė, kad prarado visus savo draugus ir netgi sužadėtinę. Galbūt jis nujautė artėjančią mirtį ir laukė, kada jį išlaisvins iš gyvenimo neteisybių. Galbūt jis galvojo: ar buvo įmanoma išvengti tokio likimo, ką jis galėjo padaryti kitaip? O galbūt jis tiesiog grožėjosi plaukiančiais debesimis, paskutiniais vaizdiniais prieš iškeliavimą Anapilin.

Vieniems jis atrodė keistas, kitiems – paslaptingas, o dar kitiems – baugokas. Per savo 18 gyvenimo metų Vincentą esu mačiusi vieną kartą savo namų tarpduryje. Iš pat pradžių šiek tiek nusigandau – buvau tik girdėjusi tėčio istorijas apie šį žmogų, tačiau nesitikėjau pamatyti jo gyvai. Žilas senelis su ilga barzda – tarsi mistinis veikėjas iš pasakos, verčiantis susimąstyti, kas gi jam nutiko? Kas gi galėjo žmogų taip palaužti, nutempti į vienatvę? Kodėl gyvenimas iškrečia tokias suktas išdaigas? Jis man buvo ir vis dar yra vienas didžiausių gyvenimo galvosūkių, įrodymas, koks iš tikrųjų yra nenuspėjamas gyvenimas. Niekada negali žinoti, kas gali nutikti, todėl reikia vertinti viską, ką turi.

Už gyvenimo stiklo į mane žvelgia nakties žvilgsnis ir kviečia ateiti laukan. Tiesia ranką manęs link, nori paglostyt mano plaukus, nori atsakyti į visus mano klausimus, nori nuvesti į auksinius meilės laukus. Gal tai tik mano atspindys, mano pačios ramus žvilgsnis, mano žėrinčios akys? Gal aš esu tas nakties žvilgsnis, norintis suprasti ir įminti paslaptis?

* * *

Dauguma sako, kad į praeitį grįžti nereikėtų – geriau žiūrėti tik į priekį, nes praeitis kelia neigiamus jausmus. Tačiau man prisiminimai yra kūrybos šaltinis: jie teikia stiprybės eiti pirmyn, atsiminti, koks gyvenimas gali būti skaudus, bet kartu įvairus ir gražus. Atsiminimuose net ir mirę žmonės yra gyvi, lyg niekada ir nebūtų prarasti. Nors prisiminimai gali labai greitai ir lengvai išblukti, kai kurie gyvenimai privalo būti išsaugoti. Galbūt, jie įkvėps kitus, jų kūrybą, įrodys gyvenimo trapumą, privers susimąstyti. Beveik visi prisiminimai veikia mūsų ateitį ir dabartį, mūsų asmenybę, mūsų hobius, mūsų brandą. Jie turėtų būti saugomi ne mažiau nei brangakmeniai ar auksas.

Gyvenimas, tarytum nelygus žvyrkelis, pilnas įvairiausio dydžio akmenėlių, kurie simbolizuoja brangius prisiminimus, nesvarbu, blogi jie ar geri, ir niekuomet negalėsi įspėti, kada įkrisi į duobę – ar išvis iš jos išsikapstysi? Galbūt prisiminimai išties tau pagalbos ranką, užuot nugramzdinę dugnan?