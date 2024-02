Kiekvieno pareigūno indėlis yra svarbus, užtikrinant saugumą Savivaldybėje

„Birštono savivaldybė išlieka viena saugiausių teritorijų visoje Lietuvoje“, – šią savaitę, pristatydamas Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Birštono komisariato veiklos ataskaitą už 2022 – 2023 metus, pabrėžė Birštono PK viršininkas Andrius PETKEVIČIUS. Pasak jo, to pasiekta policijos pareigūnų operatyvių veiksmų, prevencinio darbo, glaudaus bendradarbiavimo su vietos savivaldos atstovais, socialiniais partneriais, atsakingais gyventojais dėka.

Birštono PK vadovas A.Petkevičius aptarė pareigūnų darbo iššūkius ir veiklos rezultatus, papasakojo, kaip sekėsi palaikyti viešąją tvarką, išaiškinti ir užkardyti nusikalstamas veikas, įgyvendinti situacijų prevencijos priemonių planą.

Tobulėjančios IT technologijos, dirbtinis intelektas siūlo naujų galimybių, tačiau, pasak A. Petkevičiaus, žmogiškoji personalo patirtis kol kas nepakeičiama. Jis džiaugėsi, kad komisariato kolektyvas yra profesionalus, pilnai sukomplektuotas. Viršininko pastebėjimu, laisvus etatus užpildę du nauji statutiniai pareigūnai sustiprino komandą, jaunimas įnešė naujovių, skatina pasitempti ir kitus kolegas.

Ataskaitoje buvo pateiktos ir 2018 metų Druskininkų PK prioritetinės veiklos kryptys: visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo, eismo saugumo užtikrinimas, teisės pažeidimų prevencinių priemonių įgyvendinimas; nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas – jų niekas nepakeitė ir greitai nepakeis. Tobulėjančios IT technologijos ir palengvina policijos darbą, ir kelia iššūkių, nes nusikalstamos veikos persikelia į virtualią erdvę.

Vienos iš policijos prioritetinių veiklos krypčių – operatyvus pareigūnų reagavimas į gyventojų pranešimus apie teisės pažeidimus ir nusikalstamas veikas, efektyvus jų ištyrimas. Anot Birštono PK viršininko, pagal policijos pajėgų reagavimo prioritetą ir greitį į visų kategorijų įvykius pareigūnai suskumba laiku, gyventojams pagalba suteikiama neatidėliotinai. 2023 metais Savivaldybės teritorijoje registruotų įvykių skaičius buvo šiek tiek mažesnis (911 įvykių), nei 2022 metais (973 įvykiai). Jis atkreipė dėmesį, kad nusikalstamų veikų Savivaldybėje registruojama daugiau, nei ištiriama vietos pareigūnų pastangomis. Pavyzdžiui, 2023 metais Birštono savivaldybėje registruotos 33 nusikalstamos veikos, ištirtos 23, nes dalis jų buvo perduotos tirti pagal kompetenciją kitoms institucijoms – STT, FNTT, Kriminalinės policijos ir kt. padaliniams. Taip atsitiko ir su rezonansą visuomenėje turėjusiais įvykiais, kuomet vietos pareigūnai su įkalčiais sulaikė asmenis, prekiavusius narkotinėmis medžiagomis, bei nustatė vagystes iš privačių namų įvykdžiusį asmenį. Abiem atvejais ikiteisminiai tyrimai perduoti tirti specializuotiems padaliniams.

Geriausiai policijos pareigūnų veiklą atspindi ne oficiali, o darbinė statistika, pagal ją praėjusiais metais birštoniečiai atliko tyrimus 52- uose ikiteisminiuose tyrimuose, dėl 50-ties tikslino įvykių aplinkybes. Birštono pareigūnai yra lyderiai pagal ikiteisminių tyrimų trukmę, juose sprendimai priimami vidutiniškai per 48 dienas (Alytaus apskrityje – per 66 dienas).

Pagal ikiteisminių tyrimų pobūdį pernai daugiausia jų pradėta asmenų, kurie vairavo neblaivūs (per 1,5 promilės), atžvilgiu, taip pat dėl smurto artimoje aplinkoje, vagysčių. Administracinėje praktikoje daugiausia nustatyta pažeidimų, susijusių su vagystėmis, sukčiavimais, alkoholinių gėrimų vartojimu, neblaivių asmenų pasirodymu viešose vietose, melagingais iškvietimais.

Per praėjusius metus Savivaldybėje nebuvo užregistruota itin sunkių nusikaltimų, žmonių gyvybes nusinešusių autoįvykių, seksualinio pobūdžio nusikalstamų veikų. Buvo ištirti visi turto sugadinimo atvejai, viešosios tvarkos pažeidimai, 60 proc. įvykdytų vagysčių. Nepilnamečių asmenų padarytų administracinių nusižengimų ir nusikalstamų veikų skaičius per pastaruosius dvejus metus išliko nepakitęs. Fiksuoti kūno sužalojimo, elektroninių cigarečių rūkymo, viešosios tvarkos pažeidimo, vagysčių iš prekybos centrų, alkoholinių gėrimų vartojimo atvejai, vienas nedidelis autoįvykis.

Birštono PK viršininkas apgailestavo, kad tarp neištirtų ar policijos sunkiai tiriamų nusikalstamų veikų išlieka pinigų padirbinėjimas, sukčiavimai. Birštone pasitaiko tik pavieniai padirbtų pinigų atvejai. Ši informacija pareigūnus pasiekia tuomet, kai pinigai išimami prekybos centruose ir atliekama jų ekspertizė. Tačiau praėjus tam tikram laikui, atsekti, iš kur atsirado šios kupiūros, praktiškai neįmanoma. Lieka neištirti ir dauguma sukčiavimo atvejų. Pasak A.Petkevičiaus, sukčiai puikiai įvaldę naujausias technologijas ir naudojasi žmonių patiklumu. Neretai asmeniui pakanka atversti internetu ar telefonu gautą nuorodą ir jis netenka sąskaitoje turėtų pinigų. Lėšos pervedamos į kitas šalis, kurių institucijos į pareigūnų prašymus reaguoja vangiai, todėl sėkmės tikimybė tokiuose tyrimuose yra nedidelė.

Iškvietimų dėl smurto artimoje aplinkoje pareigūnai sulaukia mažiau, ko gero, kaip prevencinė priemonė pasitarnauja nuo praėjusių metų liepos 1 d. praktikoje pradėtas taikyti Smurto artimoje aplinkoje orderis, kuris užtikrina nukentėjusiajam operatyvią apsaugą. Smurtautojas įpareigojamas 15 dienų gyventi skyrium, nesiartinti ir nebendrauti su smurto pavojų patyrusiu žmogumi.

Per praeitą laikotarpį nuo liepos 1 d. Birštono PK gauti 29 pranešimai apie smurtą artimoje aplinkoje, iš jų šešiais atvejais buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, 1 atveju tikslinta medžiaga. Buvo išduota dešimt Smurto artimoje aplinkoje orderių, keturiais atvejais nebuvo įžvelgta grėsmės. Tris kartus pritaikytas Administracinių nusižengimų kodekso 489 str., kai asmuo, kuriam išduotas orderis, pažeidė juo nustatytus įpareigojimus.

Visgi, Birštono PK vadovo apgailestavimu, kai kurie ikiteisminiai tyrimai neturėjo perspektyvos, nes nukentėjusieji su smurtautoju susitaikė ir atsisakė kreiptis į gydymo įstaigas dėl sužalojimų nustatymo bei medicinos ekspertizės.

Į kurortą atvyksta pačių įvairiausių lankytojų, svečių iš kitų šalių, todėl pasitaiko ir konfliktų bei muštynių. Tuo tarpu eismo įvykių mažėja, juose per metus buvo sužeisti keturi asmenys, žuvusiųjų nefiksuojama nuo 2021 metų. Policijos vadovas užtikrino, kad registruojamas dvigubai išaugęs nedidelių viešosios tvarkos pažeidimų skaičius nereiškia prastėjančios situacijos. Jo teigimu, paprasčiausiai pareigūnai principingai rodo pastangas fiksuoti kiekvieną atvejį, kad viešosios tvarkos pažeidėjai būtų sudrausminti. Tai yra svarbu, užtikrinant kurorto gyventojų ir svečių saugumą.

Nuo 2023 metų Birštono PK kartu su Birštono savivaldybe ir socialiniais partneriais pradėjo pilnai įgyvendinti situacijų prevencijos priemonių planą. Patruliuojama viešose vietose, organizuojami policijos reidai, vyksta informacijos sklaida žiniasklaidoje, rengiamos prevencinės paskaitos, buriami policijos rėmėjai ir savanoriai, aktyviai bendraujama su rizikos grupių asmenimis, linkusiais dažniausiai nusižengti įstatymams. Padidintas dėmesys skiriamas asmenims, gyvenantiems rizikos židiniuose, anot A.Petkevičiaus, daugiausia pranešimų sulaukiama iš būstų Kęstučio, Vienkiemio ir Vilniaus gatvėse. Situacija stebima ir prekybos centruose, degalinėse, kitose žmonių susibūrimo vietose, iš kurių sulaukiama daugiausia pranešimų apie įvairius incidentus.

Viena iš didžiausių kurorto problemų yra automobilių statymas neleistinose zonose. Nemažai vairuotojų draudžiamųjų ženklų nepaiso ir transportą palieka ten, kur jiems patogiau. Daugiausia tokių pažeidimų praeitu laikotarpiu registruota Karalienės Barboros alėjoje, Birutės gatvėje. Dėl aktyvių policijos veiksmų neleistino automobilių statymo atvejų skaičius šiose vietose sumažėjo 67 proc. Mokyklos gatvėje parkavimo problema buvo išspręsta specialaus ženklinimo, infrastruktūros plėtros ir kitų priemonių dėka.

Pareigūnų darbą palengvina policijos greitosios patikros aplikacija: pareigūnas telefonu užfiksuoja pažeidimą ir savininkui pranešimą išsiunčia el. paštu. Pareigūnai, naudodamiesi įdiegta aplikacija, per metus kurorte užfiksavo per 440 pažeidimų, tai didžiausias rodiklis Alytaus apskrityje.

Taikant prevencines priemones, buvo išspręsta problema dėl alkoholį vartojančių ir triukšmaujančių asmenų, šiukšlinimo skvere tarp B. Sruogos ir Mokyklos gatvių.

Užkardant nepilnamečių nusikalstamumą, viešosios tvarkos pažeidimus, policijos bendruomenės pareigūnė aktyviai bendradarbiauja su Birštono gimnazija, tėvais ir mokytojais.

Nuo 2020 metų socialiniame tinkle Facebook veikia Birštono policijos bendruomenės pareigūnės puslapis, kuriame nuolat atnaujinama naudinga informacija, skelbiami prevenciniai patarimai, pranešama apie vykdomas priemones.

Birštono policijos komisariato iniciatyva, bendradarbiaujant su Lietuvos policijos mokykla, pernai Birštono ir Prienų įstaigų, organizacijų atstovams vyko mokymai apie netikėtų nevaldomo smurto proveržių (AMOK) situacijas, pasekmes, teiktos rekomendacijos, kaip elgtis susidūrus su tokiais atvejais. Drauge su Birštono sporto centru gyventojams organizuoti savigynos mokymai „Apgink save“.

Birštono pareigūnai sėkmingai išlaikė parengtumo egzaminą, kuomet teko palaikyti viešąją tvarką masiniuose renginiuose – Birštono kurorto šventėje, diskusijų festivalyje „Būtent“ ir kurorte apsistojus Eurolygos finalo ketverto krepšinio sirgaliams. Pajėgoms sustiprinti buvo pasitelkti Alytaus AVPK pareigūnai.

Susirinkime dalyvavęs Alytaus apskrities VPK viršininkas Alvydas Jurgelevičius įvertino pareigūnus už atsakingą požiūrį, jis pažymėjo, jog bendro darbo dėka pasiekta neblogų rezultatų, reaguojant į įvairias grėsmes, užkardant nusikalstamas veikas. Anot jo, jeigu kurorto aplinka bus saugi, daugiau žmonių norės jame apsilankyti.

Birštono savivaldybės vicemerai Vytas Kederys, Edvardas Citvaras ir Administracijos direktorė Jovita Tirvienė teigiamai įvertino policijos pareigūnų pastangas. Jų teigimu, Savivaldybė ketina prisidėti prie saugumo gerinimo kurorte, įrengdama naujas ir atnaujindama esančias vaizdo stebėjimo kameras. Savivaldybės atstovai prašė pareigūnų suaktyvinti prevencinį darbą su jaunimu, skirti didesnį dėmesį ir kaimo vietovėms, stebėti situaciją, susijusią su narkotinių medžiagų platinimu ir vartojimu.

Susirinkime dalyvavę Alytaus AVPK, prokuratūros, Birštono savivaldybės, Vaiko teisių tarnybos atstovai dėkojo birštoniečiams pareigūnams už atsakingai atliekamą darbą, užtikrinant visuomenės saugumą, kartu sprendžiant pasitaikančias problemas ir randant susitarimus.

Alytaus apskrities VPK viršininkas Alvydas Jurgelevičius ir Birštono PK viršininkas Andrius Petkevičius įteikė I laipsnio atminimo ženklą „Už ištarnautus metus“ pareigūnui Žydrūnui Šyvokui, kuris policijos sistemoje tarnauja per 30 metų, ir skyrė atminimo dovaną ilgamečiam policijos rėmėjui Jonui Juozaičiui.

Dalė Lazauskienė

Autorės nuotraukos