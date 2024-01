Atnaujinta Išankstinė pacientų registracijos sistema: patogesnis vizito pas gydytoją planavimas

Registracija pas gydytojus internetu nuo šiol bus dar patogesnė – šią savaitę pradėjo veikti Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (IPR IS) funkcionalumai, suteikiantys daugiau galimybių pacientams valdyti registraciją pas gydytojus ir gauti reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas.

Nauji sistemos funkcionalumai atsirado po to, kai vieną didžiausių ir svarbiausių šalyje informacinių sistemų E. sveikata tvarkantis Registrų centras sėkmingai įdiegė IPR IS patobulinimus.

„Pacientų registracija internetu yra sparčiausiai auganti registracijos forma – vis daugiau pacientų naudojasi galimybe rinktis gydymo paslaugas visoje Lietuvoje elektroniniu būdu, tai tampa kasdieniniu veiksmu. Šie pokyčiai įpareigoję plėtoti ir vystyti išankstinės pacientų registracijos sistemą, suteikiant jai vis didesnį lankstumą. Vieni svarbiausių pokyčių – tai specialistų užimtumo matymas, pacientas galėtų rinktis – laukti ar rinktis kito mediko paslaugas, taip pat galimybė perkelti vizitą, jei atsilaisvina ankstesnis vizito laikas“, – teigia Olegas Niakšu, sveikatos apsaugos viceministras.

Praėjusiais metais fiksuota beveik 10 mln. registracijų internetu per IPR IS pas šeimos gydytojus ir gydytojus specialistus.

„Sparčiai augantys internetinės registracijos pas gydytojus skaičiai įpareigoja mus kaip techninį sistemos tvarkytoją užtikrinti, kad visas registracijos procesas būtų kaip galima patogesnis ir atitiktų vartotojų lūkesčius. Įsiklausydami į kylančius poreikius esame pasirengę tęsti Išankstinės pacientų registracijos sistemos tobulinimą, kad skaitmeninės pažangos teikiamais privalumais galėtų pasinaudoti kuo didesnė visuomenės dalis“, – kalba Registrų centro Paslaugų valdymo direktorė Diana Vilytė.

Paprastesnis vizito valdymas ir priminimų sistema

Atnaujinto dizaino IPR sistemoje vartotojai galės pasinaudoti naujais funkcionalumais. Viena iš jų – galimybė savarankiškai registruotis į eilę sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, kai konsultacijai pas gydytoją norimu laiku nėra laisvų vietų. Be to, pacientai galės gauti informaciją apie galimybę perkelti vizitą pas gydytoją į ankstesnį laiką – jie apie tai bus informuojami SMS žinute nurodytu kontaktiniu telefono numeriu ar el. paštu.

Registracijos pas gydytojus procesą palengvins specialiai tam sukurtas vedlys, kuris pagal paciento pasirinktus kriterijus padės jam tinkamai atlikti laisvų laikų pas specialistus paiešką.

Siekiant užtikrinti sklandų paciento apsilankymą, registracijos puslapyje bus pateikiami priminimai, kurie leis tinkamai pasiruošti gydytojo konsultacijai, pavyzdžiui, primins apie poreikį atlikti kraujo tyrimus, išgerti tam tikrą kiekį vandens, nevalgyti prieš tyrimą ar nenaudoti tam tikrų preparatų. Ši informacija taip pat bus siunčiama kartu su bendru pranešimu apie sėkmingą registraciją vizitui pas gydytoją.

Aktyvius siuntimus jau turintys pacientai, prisijungę prie savo paciento paskyros E. sveikatos sistemoje, gali vieno mygtuko paspaudimu ieškoti laisvų laikų pas reikiamos specialybės sveikatos priežiūros specialistą ir pasirinkti tinkamiausią vizito laiką.

Artimiausiu metu numatoma dar labiau išplėsti IPR sistemos funkcionalumus: atsiras galimybė registruotis paslaugoms, kurios neturi priskirto gydytojo, pavyzdžiui, kraujo tyrimams, magnetinio rezonanso tomografijos tyrimams ir kt., taip pat atsiras galimybė registruotis į slaugos ligonines, bus sukurta galimybė pacientui matyti planuojamus slaugos į namus vizitus.

Tikimasi, kad šie ir kiti ateityje numatyti E. sveikatos ir IPR sistemų tobulinimai geriau atlieps vartotojų poreikius ir gerins jų patirtį naudojantis skaitmeninėmis paslaugomis.