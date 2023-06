Alytaus regiono tvarkymo centrui skirta beveik 124 tūkst. bauda – apie viešąjį pirkimą neinformavus „Ekonovus“, buvo pažeistas įstatymas

Lietuvos apeliacinis teismas pripažino, kad Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro ir bendrovės „Kauno švara“ sudarytas komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo Alytaus regione sutartis pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą ir skyrė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui beveik 124 tūkst. eurų baudą.

Lietuvos apeliacinis teismas birželio 8 d. išnagrinėjo apeliacinį skundą ir sustabdė neteisėtą pirkimą tarp Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro ir bendrovės „Kauno švara“ dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Prienų rajono savivaldybių teritorijose. Be to, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui skirta 123 819,20 eurų bauda.

Teismas išaiškino, kad Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministro įsakymu patvirtinti Pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimo būtinieji reikalavimai ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties būtinosios sąlygos nesudaro teisėto pagrindo vykdyti viešuosius konkursus apie juos nepaskelbiant ir įsigyjant paslaugas tik iš vieno tiekėjo (neskelbiamų derybų būdu)“, – teigia advokatas Giedrius Abromavičiaus.

Pirmos instancijos teismas jau kovo 27 d. pripažino, kad sutartis tarp Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro ir bendrovės „Kauno švara“ pažeidžia įstatymą, šis sprendimas buvo apskųstas antros instancijos teisme. Iki neteisėto Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro sprendimo regione pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas regione teikė bendrovė „Ekonovus“.

Bendrovės generalinio direktoriaus Romo Draskinio teigimu, teismas dar kartą patvirtino, kad paslaugos pirkimas neatitiko regiono gyventojų interesų.

„Antros instancijos teismo sprendimas apgynė gyventojų interesus ir užkirto kelią neteisėtam pirkimui. Apeliacinio teismo sprendimas svarbus, siekiant užtikrinti sveiką konkurenciją atliekų surinkimo ir tvarkymo rinkoje, sudarant visiems vienodas sąlygas“, – sako generalinis direktorius.

Pasak advokato G. Abromavičiaus, toks sprendimas užkirs kelią piktnaudžiavimams ateityje. „Teigiamai vertinu principingą teismo poziciją dėl viešųjų pirkimų vykdymo neskelbiamų derybų būdu atliekų tvarkymo srityje, nes tai sumažins tikimybę, kad ateityje savivaldybės ir jų įsteigti atliekų tvarkymo centrai piktnaudžiaus tokia teise“, – aiškina advokatas.

Anot jo, toks sprendimas rodo ir tai, kad atliekų tvarkytojai turėtų įvertinti riziką dalyvaujant pirkimuose, kurie vykdomi neskelbiamų derybų būdu ir dėl to galinčias kilti neigiamas teisines pasekmes.

Viešuosius pirkimus Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras neskelbiamų derybų būdu vykdė dėl pakuočių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų Alytaus mieste ir rajone, Birštono, Prienų rajono savivaldybių teritorijose, taip pat – Druskininkų, Lazdijų rajono ir Varėnos rajono savivaldybių teritorijose, apie kuriuos iki tol šias paslaugas teikusi „Ekonovus“ nebuvo informuota, o vietoj to pasirašyta sutartis su bendrove „Kauno švara“. Viešieji pirkimai neskelbiamų derybų būdu gali būti atliekami tik esant ypatingoms sąlygoms, kurios numatytos įstatymuose.