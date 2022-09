Prienus iš naujo atranda didmiesčio gyvenimo „paragavęs“ jaunimas

Mano kraštas – Prienai

Oficialios statistikos portalo duomenimis, praėjusiais metais Prienų rajone įsikūrė beveik tūkstantis (910) naujakurių. Gyventojais pildosi ne tik Prienų miestas, bet ir jo apylinkės. Statistika rodo, jog atvykstančiųjų skaičius didėja ir jau ne vienerius metus lenkia išvykstančių žmonių skaičių, o atsinaujinantis ir gražėjantis Prienų kraštas tampa patrauklia vieta gyventi.

Prienų krašte gyvenimą kuria ne tik naujakuriai – jį iš naujo atranda ir didmiesčio gyvenimo „paragavęs“ jaunimas. Nors dauguma abiturientų, išvykusių studijuoti į didžiuosius miestus, po studijų ten ir pasilieka, Vytauto Didžiojo universiteto menų istorijos, kritikos ir medijų absolventė Svaja Vinskaitė-Gudžiūnienė pasirinko kitokį kelią. Ji į gimtuosius Prienus grįžo kartu su raseiniškiu mylimuoju ir, kaip pati teigia, nė vienas iš jų tokio sprendimo iki šiol nepasigailėjo.

Paklausta, ar nekilo minčių ieškoti galimybių didmiestyje, o galbūt ir užsienyje, Svaja atvirauja, jog visuomet mylėjo savo kraštą, todėl ir studijuodama ilgam laikui jo nebuvo palikusi – namų ilgesys dažnai parviliodavo į Prienus, kurie jauną prieniškę iki šiol žavi lėtesniu ir ramesniu gyvenimo ritmu. „Pabuvoti užsienyje taip pat teko, o ir gyvenimas ten manęs visai nesužavėjo. Priešingai, tai buvo paskata pabaigti mokslus ir įsidarbinti ten, kur galėsiu panaudoti studijų metu sukauptas žinias. O didmiesčiai mums, prieniškiams, lengvai pasiekiami, tačiau aš juos mieliau renkuosi ne gyvenimui, o laisvalaikiui“, – pasakoja jaunosios kartos atstovė.

Tiesa, mergina prisipažįsta, jog pasvarstymų apie įsidarbinimą Kaune taip pat buvo, tačiau planus pakoregavo COVID-19 pandemija, kuri, kaip dabar paaiškėjo, viską sudėliojo į savo vietas, mat merginai atsirado galimybė Prienuose ne tik kurti šeimyninį gyvenimą, bet ir dirbti.

Svaja Prienų krašto muziejuje užima vyr. muziejininkės pareigas. Muziejuje dirbantys žmonės ne tik rengia įvairias edukacijas, bet organizuoja renginius, rašo projektus bei atlieka daugybę kitų darbų. Kaip sako pati Svaja, nors daug kam atrodo, kad muziejuje nėra ką veikti, tačiau veiklos čia niekada netrūksta, bet, kai darbas patinka, laiko, praleisto dirbant, skaičiuoti netenka.

Be to, dirbdama Prienų krašto muziejuje, mergina į Prienų unikalumą ir potencialą žvelgia visai kitomis akimis. Anot jos, Prienai gali didžiuotis ne tik Nemuno kilpomis, bet ir tuo, kad būtent čia susijungia du etnografiniai regionai – Suvalkija ir Dzūkija. „Be viso to, Prienai garsėja ir kaip sklandytuvų kraštas, o jeigu pradėtume vardinti visus šios vietovės šviesuolius, tai atsakymas į klausimą, kuo Prienai yra išskirtiniai, netilptų į vieną lapą“, – šypsosi muziejininkė.

Šiuo metu Svajai – 25 metai, todėl, kaip ir visiems jaunuoliams, jai svarbus turiningas laisvalaikis. „Laisvalaikį leidžiu labai įvairiai. Kartais norisi tiesiog paskaityti knygą, pažiūrėti filmą ar serialą, labai mėgstu keliones“, – apie savo pomėgius pasakoja mergina. Tačiau, pasak jos, dirbant kultūros srityje, jausti renginių ar kitokių veiklų trūkumą – beveik neįmanoma, mat visuomet tenka dalyvauti vienokiose ar kitokiose veiklose. Todėl mergina siūlo ir kitiems pasidomėti, kiek daug visko vyksta (ypač vasarą) Prienų rajone. „Tereikia tik domėtis ir norėti dalyvauti“, – sako prieniškė, kuriai taip pat labai patinka ilgi pasivaikščiojimai, o jiems Prienai taip pat – puiki vieta.

Paklausta, kaip ji vertina galimybes Prienuose gyvenimą kurti jaunoms šeimoms, Svaja sako: „Ne iš šio krašto kilusiems žmonėms apsispręsti yra sudėtingiau. Juk pačiuose Prienuose išsinuomoti būstą nėra taip lengva, o ir kainos, palyginus su didmiesčiais, labai panašios. Įsigyti būstą galbūt ir lengviau, tačiau čia taip pat nėra didelės pasiūlos. O ir darbą pagal specialybę susirasti sunku… Kita vertus, esame puikioje geografinėje padėtyje – didesni miestai yra visai šalia, nemažai prieniečių kasdien važinėja į darbus kituose miestuose ir tai jiems nėra problema. Be to, Prienai – nedidelis miestas, tačiau čia yra nemenkas mokyklų ir darželių pasirinkimas, viską galima pasiekti pėsčiomis, o ir kamščių čia beveik nėra. Taigi žmonėms, ieškantiems ramesnės vietos, nedaug nutolusios nuo didesnių miestų, Prienai turėtų būti patraukli vieta gyventi“. Mergina taip pat džiaugiasi ir tvarkomomis viešosiomis erdvėmis, atnaujinama infrastruktūra ir gražėjančiu miestu.

Visgi Svaja įsitikinusi, kad jaunus ir ambicingus jaunus žmones rinktis Prienų kraštą tikrai paskatintų įvairesnė darbų pasiūla, suteikianti galimybes kilti karjeros laiptais ir gauti patrauklų atlyginimą,o tam reikia pritraukti naujų verslų.

Rimantė Jančauskaitė