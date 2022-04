Ligos išmoką už dvi pirmas nedarbingumo dienas gaus visi darbuotojai

Darbuotojui susirgus, nuo balandžio 1 d. kiekvienas darbdavys mokės jam ligos išmoką už dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, nesigilindamas, ar darbuotojas turi ligos socialinio draudimo stažą. Iki šiol darbuotojai, neturintys būtino ligos socialinio draudimo stažo, negaudavo ligos išmokos nei iš darbdavio, nei iš „Sodros“.

„Sodros“ mokamos ligos išmokos ir toliau bus skiriamos įprasta tvarka. Jas gauti galės tik nustatytas sąlygas atitinkantys asmenys – apdrausti ir turintys būtinąjį ligos socialinio draudimo stažą.

Šie įstatymo pakeitimai aktualūs visiems gyventojams, turintiems darbo ar tarnybos santykius. Nauja tvarka bus taikoma tiems žmonėms, kurie taps laikinai nedarbingi nuo balandžio 1 d.

Kaip ligos išmoką skirs darbdaviai

Žmonėms, kurie nuo balandžio 1 d. taps laikinai nedarbingi dėl ligos ar traumos, bus nušalinti nuo darbo dėl užkrečiamųjų ligų protrūkių ar epidemijų arba tiems, kurie gydysis sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje ortopedines ar protezavimo paslaugas, ligos išmoką už dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo ar tarnybos grafiku, mokės kiekvienas darbdavys. Nebus atsižvelgiama į apdraustojo asmens turimą ligos socialinio draudimo stažą.

Iki šiol darbdavys mokėjo ligos išmoką už dvi pirmąsias nedarbingumo dienas tik tais atvejais, kai darbuotojas turėjo bent 3 mėnesių ligos socialinio draudimo stažą.

Už dvi pirmąsias nedarbingumo dienas darbdavys turi mokėti išmoką, ne mažesnę kaip 62,06 proc. gavėjo vidutinio darbo užmokesčio.

Kaip ligos išmoką skirs „Sodra“

Nuo trečiosios laikinojo nedarbingumo dienos ligos išmoką moka „Sodra“. Norint gauti ligos išmoką iš „Sodros“, reikia būti apdraustam (tuo metu turėti darbo ar tarnybos santykius) bei pirmajai ligos dienai būti įgijus ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.

Ligos išmokos dydis apskaičiuojamas kiekvienam asmeniui individualiai pagal jo draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius tris mėnesius, buvusius prieš mėnesį iki mėnesio, kai žmogus susirgo. Pavyzdžiui, jei asmens laikinasis nedarbingumas prasidėjo 2022 m. balandį, vertinamos 2021 m. gruodžio bei 2022 m. sausio ir vasario mėnesių draudžiamosios pajamos.

Ligos išmokos dydis sudaro 62,06 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Šiuo metu vidutinė „Sodros“ apmokamo vieno ligos atvejo trukmė – 11,5 dienų.

Norint gauti ligos išmoką, taip pat reikia būti pateikus neterminuotą ligos išmokos prašymą „Sodrai“. Prašymą galima pateikti per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui www.sodra.lt/gyventojui. Pateiktas neterminuotas prašymas galioja visiems ateities ligos atvejams.