„Tikiu, kad valstiečių ir žaliųjų vertybinės nuostatos mūsų krašto žmonėms išliko artimos…“

Praėjusių metų rugsėjį Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Prienų skyriaus pirmininke buvo išrinkta Laimutė Jančiukienė. Pokalbyje su ja – apie politines aktualijas: darbą skyriuje, atstovavimą Savivaldybės taryboje, narių telkimo sunkumus pandemijos sąlygomis ir, žinoma, apie pasiruošimą Prienų rajono savivaldybės tarybos ir mero rinkimams.

– Kas naujo Prienų skyriaus veikloje įvyko nuo praėjusio rudens?

–Išrinkus Prienų skyriaus valdybą, susiformavo nauja praktika kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį organizuoti susirinkimus ir juose aptarti Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžiui parengtus projektus, suderinti LVŽS atstovų Taryboje pozicijas balsuojamais klausimais.

Per šį laikotarpį į skyrių priėmėme keletą naujų narių, suremontavome būstinės (Kauno g. 2) patalpas, todėl turime visas sąlygas susirinkti ir aptarti rūpimus klausimus. Ne už kalnų – savivaldos rinkimai, todėl stebime situaciją rajone, dėliojamės rinkimines nuostatas. Šios kadencijos Savivaldybės taryboje turime keturis partijos atstovus, kurie geriausiai jaučia rajono įvykių „pulsą“, žino vietos problematiką ir poreikius. Tiesa, būdami opozicijoje neturime palaikymo prieš rinkimus užsibrėžtiems darbams įgyvendinti, nes Tarybos dauguma dažniausiai nepriima domėn politinių oponentų siūlymų, todėl mūsų siekiamybė kitų metų savivaldos rinkimuose gauti daugiau mandatų ir prisidėti prie valdančiosios koalicijos formavimo.

Natūralu, kad dėl skirtingų požiūrių neretai valdančiųjų ir opozicijos nuomonės išsiskiria. Visgi tokiu strateginiu klausimu, kaip 2022 metų Prienų rajono savivaldybės biudžeto priėmimas, pasisekė rasti sutarimą, tai patvirtina ir gana vieningas balsavimas. Džiugu, kad šiemetinis Savivaldybės biudžetas subalansuotas, didėja švietimo srities finansavimas, o Kaimo rėmimo fondui skirta 50 tūkst. eurų, t. y. 10 tūkst. eurų daugiau, nei pernai. Nerimo kelia rajono mokyklų tinklo netolygumai, tai, kad rajono žemėlapyje kaimiškųjų pagrindinių mokyklų lieka vis mažiau, o jų sąskaita stiprinamos kitų seniūnijų ugdymo įstaigos. Išties ši aplinkybė jaunas šeimas atbaido nuo įsikūrimo kaimo vietovėse…

– Šiuo metu nemažai diskutuojama apie regionų ekonominės galios, verslui palankios infrastruktūros stiprinimą, jaunų šeimų ir specialistų pritraukimą į rajonus. Kokių siūlymų šiuo klausimu laikosi LVŽS skyriaus atstovai?

– Ilgametis LVŽS Prienų skyriaus pirmininkas Jonas Vilionis dar prieš keletą metų pirmasis viešai pradėjo kalbėti apie būtinybę geriau panaudoti turtingo gamtiniais ištekliais Prienų krašto privalumus, tuomet jo įvardintos prioritetinės vystymosi kryptys – turizmas ir kurortinis sveikatinimas – buvo įvertintos skeptiškai, šiai idėjai išplėtoti nebuvo skirta pakankamai dėmesio. O šiandien apie Prienų rajono perspektyvas tapti kurortine teritorija girdime iš valdančiųjų lūpų. Žinoma, geriau vėliau, negu niekad. „Neartų“ veiklos dirvonų turime daug: ir neįsavinto mineralinio vandens, ir gražiausią panemunę, besidriekiančią nuo Vangų per Pociūnus iki pat Birštono savivaldybės ribos, kuri galėtų būti pritaikyta aktyviam poilsiui, turizmui, pramogoms. Tereikia strateginio mąstymo ir lėšų išpirkti privačios žemės sklypams, įrengti komunikacijoms – tikrai atsiras verslo, kuris bus suinteresuotas vystyti šias teritorijas.

Šiuo metu Prienuose yra tiek kurorto, kiek naujai pastatytus ir parduodamus būstus reklamuoja vienas statytojas. Mieste nutiesti pėsčiųjų ir dviračių takai skirti labiau vietos gyventojų patogumui, bet ar į šią infrastruktūrą įdėtos investicijos prisidės prie vietovės plėtros, kokia bus kiekvieno išleisto euro pridėtinė vertė ilguoju laikotarpiu – apie tai nediskutuojama, valdančiajai koalicijai nepriklausančių partijų atstovai jaučia, kad jų nuomonė dėl Prienų rajono ateities nėra svarbi.

– Pastarosiomis savaitėmis stebime, kaip kuriasi ir stiprėja S.Skvernelio vadovaujama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, prisiviliojusi narių iš kitų partijų, priglobusi ir dalį perbėgėlių iš Valstiečių ir žaliųjų sąjungos skyrių. Galbūt turite nuogąstavimų ir dėl Prienų skyriaus narių?

– Galiu pasakyti tiek, kad kai kurie skyriaus nariai buvo kviečiami į Demokratų sąjungą, jiems siūlyta tapti skyriaus steigėjais, tačiau jie atsisakė. Iki šiol iš Teisingumo ministerijos nesu gavusi informacijos apie partijos narius, „išsibraukusius“ iš mūsų sąrašo, o apie ketinimus palikti skyrių manęs neinformavo nė vienas narys. Tebeturime 175 sąjungos narius, netrukus sąrašą papildys dar du nauji partiečiai.

Dėl to, kad įsikūrė nauja partija, manau, rinkėjams bus didesnis pasirinkimas. O išrinktiems skirtingų politinių srovių politikams gali būti sunkiau suderinti savo pozicijas ir priimti bendrus sprendimus. Antai ir dabar Prienų rajono savivaldybės tarybos mažumai atstovaujantys skirtingų partijų atstovai yra stiprūs kaip asmenybės, tačiau galbūt tai ir trukdo susiburti į stiprią opoziciją, kurios balsas būtų girdimas.

– Tai, kad LVŽS Prienų skyriaus nariai lieka ištikimi ir lojalūs valstiečių ir žaliųjų deklaruojamoms vertybėms, skyriui yra naudinga. Kokių savirealizacijos galimybių savo nariams siūlote mainais?

– Neslėpsiu, pastaruoju metu dėl pandemijos apribojimų daugumą Prienų skyriaus narių vienijančios veiklos, dėmesio kiekvienam asmeniškai trūksta. Sąrašinių narių turime nemažai, tačiau koks jų nusiteikimas remti partiją, kaip jie aktyviai pasiruošę dalyvauti politinėje veikloje? Ketiname peržiūrėti ir patikslinti narių sąrašą, atsisakyti atsitiktinai į jį patekusių žmonių.

Prienų skyrius turi veiklių narių, į kuriuos galima atsiremti, kurie pavestus darbus atlieka atsakingai. Jų organizaciniais ir kitais gebėjimais įsitikinome, kuomet prieš kelerius metus sėkmingai surengėme LVŽS narių suvažiavimą. Praėjusį gruodį visuotinis partijos suvažiavimas vėl planuotas Prienuose, bet dėl Sporto arenos užimtumo renginys buvo perkeltas į Marijampolę. Prienų skyrius yra gerai vertinamas, todėl jam buvo pavesta vykdyti ir respublikinius narių sąskrydžius.

Kas liečia kasdienę ir nuoseklią politinę veiklą, tai dauguma žmonių, ne tik mūsų partijos narių, nėra linkę aktyviai į ją įsitraukti, aukoti savo laisvalaikį, galiausiai ne visi Savivaldybės taryboje sprendžiami klausimai, pavyzdžiui, kompiuterio perdavimas mokyklai ar nusidėvėjusios įrangos nurašymas, jiems yra aktualūs. Tai patvirtina ir tas faktas, kiek nedaug rajono gyventojų stebi nuotolinius Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžius. Negalėdami bendrauti gyvai, nukenčia ir patys politikai, jie jaučiasi įsprausti į tam tikrus rėmus, praranda tiesioginį ryšį su savo rinkėjais.

– Dažniausiai žmonės tampa suinteresuoti, kuomet keliamos problemos juos paliečia tiesiogiai…

– Iš tikrųjų šiuo sunkiu laikmečiu visi jaučiasi suvaržyti, mažai pasitaiko progų susitikti, aptarti rūpimas problemas seniūnijose. Jau ir praėjusių rinkimų į LR Seimą metu negalėjome laisvai pabendrauti su gyventojais, pristatyti savo programą, dėl jos padiskutuoti, todėl politinėje arenoje iškilo naujos „žvaigždutės“, puikiai įvaldžiusios socialinius tinklus savireklamai. Ne visiems mūsų regiono gyventojams yra prieinamos internetinės komunikacijos priemonės, mažiau skaitomi laikraščiai, saugumo sumetimais žmonės vengia tiesioginio kontakto, todėl pasiekti rinkėjus pandemijos laikotarpiu yra sunkiau, būtina ieškoti naujų formų, kaip juos sudominti, įtraukti.

– Kiekvienos partijos idėjų ir veiklos tęstinumas priklauso nuo to, kiek jos gretose yra veiklaus jaunimo, kokios jiems sudaromos sąlygos pasireikšti. Ar Valstiečių ir žaliųjų sąjunga mąsto apie savo ateitį?

– Prieš kurį laiką buvo atgaivinta gilias istorines tradicijas turinti Lietuvos jaunimo sąjunga, išrinkti jos lyderiai. Jaunoji LVŽS politikų karta aktyviai reiškiasi didžiuosiuose miestuose, turi ambicijų lankytis savivaldybėse, kuriose skatins jaunų žmonių užimtumą, organizuotumą, pilietiškumą ir lyderystę, kvies prisidėti prie valstybės ir savivaldos politikos formavimo.

Prienų skyriuje yra jaunų žmonių, kurie siekia dalyvauti politinėje veikloje, tiesa, gerus jų norus neretai užgožia šeiminiai, vaikų auginimo rūpesčiai, laiko stoka…

– Ar kitiems savivaldos rinkimams sudarysite pilną narių sąrašą? Kokius atrankos kriterijus taikysite? Galbūt jau esate numatę ir kandidatą, kuris galėtų būti siūlomas į mero pareigas?

– Ankstesniuose rinkimuose mūsų skyriaus narių sąrašas buvo gana ilgas – iki keturiasdešimties kandidatų, ar sieksime skaitlingumą išlaikyti, kol kas negaliu atsakyti. Pirmiausia reikia pačių narių apsisprendimo, savo galimybių įsivertinimo. Suprantama, kad rinkimų tiesiojoje rinkėjai suteiks mandatus tik keletui pripažinimą pelniusių sąrašo narių, kitų buvimas sąraše yra naudingas renkant reitingo „taškus“ ateičiai.

Be abejo, turime ir patyrusių, lyderio savybių turinčių partijos narių, kurie galėtų deramai vykdyti mero pareigas. Siekiame, kad skyriui būtų atstovaujama kiekvienoje seniūnijoje, ne paslaptis – turime stiprinti savo pozicijas Stakliškių krašte. Reikia įdėti ir darbo, ir laiko, kad galėtume surasti naujų lyderių, kuriems būtų priimtinos valstiečių ir žaliųjų idėjos.

Visgi manyčiau, kad Prienų rajono gyventojams LVŽS vertybinės nuostatos – stipri tradicinė šeima, dėmesys ir pagalba jai, tautiškumo ir pilietiškumo stiprinimas – išliko artimesnės, nei tos, kurias siūlo Laisvės partija. Galbūt partijai į naudą išeis ir tai, kad ir viena iš tradicijų sergėtojų – konservatorių partija, pasirinkusi liberalią kryptį, nutolo nuo pamatinių, viešai deklaruojamų vertybių.

Kalbėjosi Dalė Lazauskienė