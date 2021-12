„Jeigu norisi ramybės – ne vieta politikoje…“

Naujos „Gyvenimo“ laikraščio rubrikos „Politikų tribūna“ pašnekovę Ritą KETURAKIENĘ galima pavadinti politikos senbuve, kuri į rinkimus ėjo su ne viena politine jėga, turėjo galimybę pažinti jas iš vidaus, palyginti jų programas ir tai, kaip jos atstovauja rinkėjams ir yra jiems atsakingos. Išsiskyrę požiūriai, vertybės neatšaldė jos motyvacijos realizuoti save politinėje srityje ir savo žinias bei patirtį perteikti ten, kur jos labiau reikalingos.

– Gerbiama Rita, keletą pastarųjų metų esate įsitraukusi į Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinę veiklą, kuo Jums tapo priimtinos šios partijos vertybinės nuostatos?

– Išties teko bendrauti ir susipažinti su žmonėmis, atstovaujančiais skirtingoms politinėms jėgoms ir idėjoms. Nors praeituose Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose buvau LVŽS kandidatė, labiau save laikyčiau vietine Prienų politike, todėl norėčiau labiau akcentuoti ne vien tik vertybes, tačiau ir atmosferą partijoje bei santykius tarp vadovybės ir skyrių, kuri yra itin svarbi norint užtikrinti sklandžią partijos veiklą. Šioje politinėje partijoje žymiai daugiau dėmesio yra skiriama bendravimui su vietiniais skyriais, o ir tarp Prienų skyriaus narių yra mažiau intrigų ir nesutarimų. Kalbant apie vertybes, kaip ir visose politinėse jėgose, yra įvairių žmonių, kurių nuomonės gali išsiskirti, tačiau pažymėčiau kelias man imponuojančias ir praeitoje kadencijoje bandytas įgyvendinti vertybes – alkoholio vartojimo mažinimo politika ir viduriniosios klasės atskirties mažinimas, parama šeimoms.

– Šį rudenį visuotiniame LVŽS Prienų skyriaus narių ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime buvote išrinkta skyriaus pirmininko pavaduotoja. Kartu su naująja skyriaus pirmininke Laimute Jančiukiene tapote atsakingos už partinę veiklą, sprendimų priėmimą, narių telkimą ir pasiruošimą kitiems savivaldos rinkimams. Ar galima tikėtis, kad skyriaus lyderių pozicijas užėmus moterims, ir skyriaus veikla taps nuosaikesnė, labiau orientuota į bendravimą, gyventojų kasdienius rūpesčius?

– Tai, kad daugėja moterų atsakinguose politiniuose postuose, yra natūralus dalykas, ypač atsižvelgiant į faktą, kad Lietuvoje moterų gyvena daugiau nei vyrų. Lūžis, kai moterų politiniuose postuose atsiranda daugiau nei vyrų, rodo, kad moterys gali aiškiau ir teisingiau atliepti gyventojų lūkesčius.

Su naująja pirmininke Laimute Jančiukiene per tuos tris mėnesius turėjome atlikti daug darbų, kurie buvo reikalingi, kad visi skyriaus nariai turėtų galimybę dalyvauti pirmą kartą organizuojamuose LVŽS pirmininko rinkimuose. Visi skyriaus nariai galėjo balsuoti naudodami SMS žinutes ir prisijungdami prie elektroninio balsavimo sistemos.

Skyrius šiuo metu vienija 174 narius. Tenka nemažai laiko skirti bendravimui, nuomonių išklausymui bei pasirengimui artėjantiems savivaldos rinkimams.

– Esate viena iš septynių moterų politikių Prienų rajono savivaldybės taryboje, kurioje daugumą sudaro vyrai. Kaip jaučiatės šioje vyrų užvaldytoje srityje? Ką, Jūsų manymu, reikėtų daryti, kad į savivaldą įsitrauktų daugiau moterų?

– Mano nuomone, nuoseklus lyčių lygybės principų įgyvendinimas savivaldybės darbe teigiamai veikia moterų, vyrų ir vaikų gyvenimo kokybę, skatina visuomenės ekonominę plėtrą ir socialinę gerovę. Moterys ir vyrai turi būti vienodai atstovaujami priimant sprendimus, tačiau dažnai yra teigiama, kad tokia padėtis, kai moterų yra mažiau negu vyrų, susiklostė savaime. Turėdamos lygias su vyrais teises moterys tiesiog neina į politiką arba nebalsuoja už moteris. Mano nuomone, šią nuostatą reikia keisti jau ankstyvajame, ikimokykliniame, amžiuje. Tam, kad rūpestis vaikais ir šeima taptų lengviau pakeliama našta moterims, turėtų būti teikiama kuo daugiau socialinių paslaugų.

– Savivaldybės taryboje Jums patikėtos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkės pareigos. Kaip dažnai valdančioji dauguma atsižvelgė į komiteto narių pasiūlymus socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos politikos formavimo, šios srities įstaigų veiklos, infrastruktūros pagerinimo, finansavimo ir kitais klausimais? Kur nuomonės sutapo, o kur išsiskyrė?

– Mūsų rajono Savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komitete daugumą sudaro opozicijos atstovai. Deja, mūsų šalyje dar nėra politinės kultūros ir Seime, ir rajono Taryboje išklausyti opozicijos siūlymus, telkti visus bendram darbui, o ne skaldyti; pasigendu valdančiųjų noro bendrauti ir bendradarbiauti. O kalbėtis ir tartis yra apie ką, tai ir daug nerimo kelianti sveikatos įstaigų pertvarka, ir socialinių paslaugų plėtros klausimai Prienų rajone.

Yra ir kuo pasidžiaugti. Pagaliau baigta Jiezno PSPC renovacija, pacientai ir darbuotojai turi geras gydymosi ir darbo sąlygas. Veiveriuose renovuotose patalpose atidaryti Savarankiško gyvenimo namai.

– Ko gero, politinis įdirbis ir medicinos srities gilus išmanymas – atitinkamas išsilavinimas, ilgametis šeimos gydytojos darbas, vadovavimo Prienų šeimos klinikai „MediCa“ patirtis – Jums suteikia teisę vertinti, ar dabartinių šalies valdančiųjų siūloma regioninių ligoninių pertvarka yra teisingas kelias? Kokia LVŽS pozicija šiuo klausimu?

– Reikėtų pradėti nuo to, kad reformų medicinos srityje išties reikia, nes dabartinės medicinos paslaugos neturi galimybių išlaikyti nei kokybės, nei dabartinių mastų. Norėčiau priminti, kad praeitoje Seimo kadencijoje buvo pateikti gana panašūs, tačiau nuosaikesni pasiūlymai, kaip reikėtų pertvarkyti dabartinį ligoninių tinklą ir jo administravimą.

Šiuo metu pateiktas pasiūlymų paketas yra tiesiog iš praeitos Vyriausybės perimtos idėjos, kurios pateikiamos kaip naujos, šiek tiek radikalesnės.

LVŽS vadovaujasi nuostata, kad kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo jo pajamų, socialinės padėties ar kitų veiksnių, turi teisę į vienodai kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą. Ši ideologinė nuostata iš esmės sutampa ir su Pasaulio sveikatos organizacijos visuotinės sveikatos aprėpties principu. Šios ideologijos priešingybe laikytinas dešiniųjų pažiūrų politinių jėgų siekis didinti pačių žmonių priemokas už paslaugas, vaistus ir kt. Toks priemokų skatinimas ne tik kuria skirtingą sveikatos paslaugų prieinamumą ir netolygumus, bet ir gali reikšmingai apriboti dalies socialiai pažeidžiamų grupių galimybes gauti sveikatos paslaugas ar įsigyti vaistų bei medicinos pagalbos priemonių. Šias priemokas labiausiai jaučia vyresnio amžiaus arba socialiai pažeidžiami asmenys.

– Ką tik įvyko Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narių suvažiavimas, kokios nuotaikos partijoje pasitraukus daliai narių?

– Norėčiau pacituoti naujai išrinkto LVŽS pirmininko Ramūno Karbauskio žodžius: „Nebijau sakyti, jog nors mūsų mažiau, nuo šiandien esame stipresni, nes partijoje liko vieningi bendraminčiai, kuriems valstybės interesai yra svarbiausi ir jie jų neišduos dėl asmeninės naudos ar postų.“ Aš tikiu, kad partijos nariai demokratiją ir laisvę supranta kaip visuomenės gerovę, kurios nevaldo alkoholio ar farmacijos pramonė, narkotikų verslas. Lietuvoje likome vienintelė partija, nebijanti garsiai sakyti, kad mes esame už tradicinę šeimą, už saugią aplinką mūsų vaikams, nebijanti stoti į Lietuvos žmonių pusę, kurie galvoja taip pat.

– Kita vertus, esate ne tik politikė, gydytoja, bet ir žmona bei mama. Kuo asmeniškai ypatingi, galbūt pamokantys Jums buvo 2021 metai?

– Pagal Zodiaką esu Jautis, todėl galima sakyti, kad tai buvo mano metai. Džiaugiuosi, kad mūsų šeima gausėja, jau turime tris anūkus, visi berniukai… Dėkinga už tai, kad mus aplenkė COVID-19 liga ir visi artimieji yra sveiki. Vertinu darnius santykius šeimoje, jaučiu vyro Antano palaikymą – ir įtemptoje profesinėje, ir politinėje veikloje. Nepaisant užimtumo, šiemet minėto mano jubiliejaus, abu randame laiko ir noro saviveiklai – šokame tautinių šokių kolektyve „Ringis“.

Mėgstu bendrauti, esu socialus žmogus, todėl, be abejo, pandemijos suvaržymai, kontaktų ribojimas paveikė neigiamai, buvo išbandymų, nes ir savo jauniausiąjį anūkėlį pamatėme tik po trijų mėnesių nuo gimimo, kai buvo saugu susitikti.

Todėl manau, kad, nepaisant aplinkybių, įvairių sunkumų, yra labai svarbu išlaikyti gerus tarpusavio santykius, bendrauti kad ir per atstumą. Juk svarbiausia yra šalia esantys žmonės ir ryšys su jais.

– Kaip manote, ko galime laukti iš ateinančių Tigro metų – politikoje, visuomenės gyvenime?

– Politika yra tokia sritis, kurioje visko buvo ir bus, todėl jeigu kam norisi ramybės, jam ne vieta politikoje. Šiuo laikmečiu situacija pasaulyje apskritai yra sudėtinga ir prognozuoti įvykius neįmanoma, įtampų pakanka ir Lietuvoje, ir tarptautinėje erdvėje. Linkėčiau, kad kitais metais žmonės galėtų lengviau atsikvėpti ir gyventi ramiau, tačiau ar galima iš Tigro to tikėtis?

Kalbėjosi Dalė Lazauskienė