Saulėtą rudens rugsėjo 25 dieną įvyko solidarumo „ČilPaprikola“ baigiamasis susitikimas su jaunimu Birštone! Šio susitikimo tikslas buvo apžvelgti prabėgusius projekto metus, įsivertinti, kokių naujų įgūdžių ir gebėjimų įgijo jaunuoliai, bei išsidalinti dovanėles.

Labai smagu buvo pamatyti mūsų projekto dalyvius, paaugusius po vasaros! Pirmiausia kvietėme vaikus į projekto laiko juostą. Prisiminti visus 12 susitikimų buvo ne taip ir lengva, tačiau į pagalbą vaikai galėjo pasitelkti nuotraukas, kuriose buvo užfiksuotos susitikimų akimirkos. Bibliotekininkė Nijolė taip pat dalyvavo laiko juostos užduotyje ir tikrai padėjo vaikams su užuominomis. Nors šiek tiek ir užtrukome, tačiau metai per laiko juostą buvo apkeliauti ir svarbiausi projekto momentai įvardinti!

Kiekvienas jaunimo iniciatyvinės grupės „Paprikola“ susitikimas buvo skirtas ko nors išmokti, sužinoti, pasipraktikuoti. Prisiminę kiekvieno mėnesio temą, vaikai užpildė savo naujų arba patobulintų gebėjimų ir įgūdžių sertifikatus, kurie buvo įrodymas, kad projekto metu buvo mokomasi ir tobulėjama neformaliojo ugdymo principu. Dauguma vaikų paminėjo, kad susitikimų metu patobulino savo kūrybinius, komandinius, bendravimo ir skaitmeninius įgūdžius.

Kaipgi „Paprikola“ be vaišių? Prie arbatos ragavome rudeniško burokėlių ir šokolado pyrago. Daugeliui šis skonis buvo neįprastas, bet naujai atrastas! Kai kurie netgi paprašė recepto. Šis Time praėjo smagiai, rudeniškai pasišnekučiuojant ir besidalinant vasaros įspūdžiais.

Antras susitikimo etapas prasidėjo kūrybine užduotimi. Kiekvienas dalyvis pakviestas pasigaminti Paprikoliuką! Paprikoliukas – tai šio projekto herojus, kuris per baigiamąjį susitikimą iškeliavo į kiekvieno dalyvio namus. Labai smagu, nes ši kūrybinė užduotis buvo atliekama iš rudens gamtinės medžiagos: giliukų ir kankorėžių. Reikia paminėti, kad ne vienam Paprikoliukui buvo pagamintas broliukas arba sesutė. Su naujuoju projekto draugu kiekvienas vaikas buvo pakviestas į apdovanojimo „ceremoniją“. Sertifikatas, maišelis, rašiklis ir raktų pakabukas su jaunimo iniciatyvinės grupės „Paprikola“ logotipu – tai maža dovanėlė ir padėka kiekvienam dalyvavusiam solidarumo projekte „ČilPaprikola“. O dovanėlėmis buvo nudžiuginti ne tik vaikai, bet ir „Paprikolos“ komandos nariai! Bibliotekininkė Nijolė apipylė mus rožėmis… Kiek džiaugsmo suteikia žiedai! Užfiksavę kelis paskutinius kadrus, su dideliu dėkingumu už bendradarbiavimą Birštono viešajai bibliotekai ir jos darbuotojams, atsisveikinome „Iki pasimatymo!“. Be tikslaus laiko ir datų, bet iki pasimatymo!

Projektas finansuojamas Europos solidarumo korpuso lėšomis.

Jaunimo iniciatyvinė

grupė „Paprikola“