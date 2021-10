Prienų rajono savivaldybė – 2021 metų nusipelniusioji turizmui institucija

Spalio 7 d. vyko 7-asis Lietuvos turizmo forumas, kurio tema „Turizmas naująjį dešimtmetį: darnus, atsparus, skaitmeninis…“

Apie tai, koks dar bus turizmas, kokias pamokas išmokome per pandemiją, kokius iššūkius priėmėme, įveikėme ir kaip pasikeitėme, kartu diskutavo pranešėjai – turizmo verslo atstovai ir turizmo ekspertai.

Kaip sakė sveikinimo kalboje LR ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama sumažinti pasaulinės pandemijos sukeltas pasekmes, nuo pandemijos pradžios turizmo sektoriui paskirstė 49 mln. eurų. Iš jų 9 mln. eurų buvo skirta turizmo verslams persiformuoti, keisti savo veiklą.

Dar daugiau negu 4 mln. eurų numatoma skirti viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros projektams finansuoti. Tai leis savivaldybėms pabaigti pradėtus ir dėl koronaviruso pandemijos nepabaigtus projektus.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministras Vincas Jurgutis pasidalino savo įžvalgomis apie nelengvą iššūkių laikotarpį, kuris tęsiasi keletą metų, turizmo sektoriaus, savivaldybių drąsą pasitinkant iššūkius – ne tik bandymą atsilaikyti, bet ir investuoti, augti, kurti naujas idėjas.

Pagal susiklosčiusią tradiciją forumo metu buvo pagerbti labiausiai nusipelnę Lietuvos turizmui. Šiais metais buvo apdovanoti tie, kurie užklupusią pandemiją priėmė kaip didelį išbandymą ir kaip naują galimybę keistis, tobulėti, atsinaujinti, persikvalifikuoti ir kurti. Iš gausybės nominantų buvo išrinkti 10 geriausiųjų, tarp kurių pateko ir Prienų rajono savivaldybė, kuri per COVID-19 pandemiją atsigręžė į turizmą ir nustebino naujų objektų atidarymais. 2021 m. rugsėjo mėnesį įsteigė Turizmo ir verslo informacijos centrą (ko Prienams visą laiką labai trūko), kuris šalia kitų užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo užsiims vietinio ir atvykstančiojo turizmo skatinimu, turizmo rinkodaros plėtra, Prienų krašto žinomumo didinimu. Šiais metais buvo atidarytas pirmasis rajone plaukimo baseinas su pirčių kompleksu. Visos COVID-19 pandemijos metu mieste buvo tiesiami nauji dviračių ir pėsčiųjų takai, dėl to padaugėjo keliaujančių pėsčiomis, važinėjančių dviračiais, paspirtukais. Sutvarkius infrastruktūrą, verslininkai ėmėsi naujų iniciatyvų ir atidarė lauko kavines Revuonos ir Beržyno parkuose, miesto centre įsikūrė naujas restoranas su lauko terasa.

Įteikdamas ekonomikos ir inovacijų ministrės A. Armonaitės padėką už pandemijos metu surastas naujas galimybes Prienų rajono savivaldybės merui Alvydui Vaicekauskui viceministras V. Jurgutis pažymėjo, kad Prienai išties gražėja, padėkojo už nuveiktus darbus ir patikino, jog grąža rajonui bus daug didesnė.

Tikėkime, kad mero A. Vaicekausko kvietimą apsilankyti Prienų krašte ir pamatyti tikruosius pokyčius išgirdo visa gausi forume (nors ir virtualioje erdvėje) dalyvavusi turizmo verslo bendruomenė.

Prienų r. sav. informacija