PVM lengvatos panaikinimas siuntoms iš trečiųjų šalių. Ką svarbu žinoti?

Nuo liepos 1 d. visoje Europos Sąjungoje (ES) įsigalios naujos siuntimo iš trečiųjų šalių taisyklės – nuo šios datos pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) bus apmokestintos visos į ES atvykstančios siuntos, įskaitant ir mažos vertės (iki 22 eurų), kurioms šiuo metu taikoma importo lengvata.

Lietuvos paštas primena, kaip veiks nauja tvarka, kokie bus taikomi mokesčiai bei kitą svarbią informaciją, kuri aktuali laukiant siuntų iš ne ES šalių, pvz. Kinijos, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, JAV ir kt. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad net ir prekėms iš el. parduotuvių už ES ribų, užsakytoms dar iki liepos mėn., nauja apmokestinimo ir deklaravimo tvarka bus taikoma, jei jos pasieks Lietuvos paštą po liepos 1 d.

Remiantis Lietuvos pašto duomenimis, smulkios siuntos iš trečiųjų šalių sudaro daugiau nei 70 proc. visų į Lietuvą atkeliaujančių siuntų, todėl pirmaisiais mėnesiais, kai įsigalios pokyčiai, gali kilti iššūkių. „Intensyviai ruošiamės artėjantiems pokyčiams – procesus adaptuojame taip, kad atsirandantys papildomi žingsniai būtų kuo sklandesni ir siuntas galėtume kuo greičiau pristatyti gavėjams. Nepaisant to, svarbu pabrėžti, kad dėl atsirandančių išmuitinimo procedūrų, siuntos ne tik brangs, bet ir keliaus ilgiau“, – sako Lietuvos pašto Rinkodaros ir pardavimų vadovas Norbertas Žioba.

Anot jo, atsiradęs reikalavimas deklaruoti siuntą daliai gavėjų, ypač pradžioje, gali būti sudėtingas. Visgi tikėtina, kad ilgainiui daugelis el. parduotuvių suteiks galimybę importo mokesčius apmokėti dar prekės įsigijimo metu – tuomet išmuitinimo procesas bus daug paprastesnis.

N. Žioba atkreipia dėmesį, kad Lietuvos paštas, atsižvelgdamas į tai, kad naujasis reikalavimas deklaruoti smulkiąsias siuntas paveiks platų klientų ratą, priėmė sprendimą nuo liepos 1 d. smulkioms siuntoms taikyti beveik 3 kartus mažesnį nei šiuo metu taikomas tarpininkavimo mokestį. Tačiau ir toms siuntoms, kurios bus deklaruojamos ir apmokamos ne per Lietuvos paštą, taip pat bus taikomas siuntos administravimo mokestis. Jis skirtas padengti dėl naujų deklaravimo procesų atsiradusias siuntos saugojimo, apdorojimo ir informacijos perdavimo muitinei sąnaudas.

Ką svarbu žinoti apie artėjančius pokyčius nuo liepos 1 d., jeigu siunta keliaus per Lietuvos paštą?

. Mažos vertės siuntos (iki 22 eurų) bus apmokestinamos pagal jų atvykimo į Lietuvos paštą datą, nepriklausomai nuo to, kada atliktas prekės užsakymas. Tai reiškia, jeigu prekė užsisakyta gegužės ar birželio mėn., bet į Lietuvą ji atvyks liepos 1 d. ir vėliau, siunta bus deklaruojama ir apmokestinama. Siuntoms, kurių vertė didesnė nei 22 eurai, deklaravimo ir apmokėjimo tvarka nesikeis.

. Apie siuntos kelionę gavėjas bus informuojamas. Siuntą užsakius liepos 1 d. ir vėliau, gavėjas bus informuojamas apie į Lietuvą atkeliaujančią siuntą iš trečiosios šalies bei jos tolimesnius pristatymo žingsnius. Pranešimai, priklausomai nuo turimų kontaktinių gavėjo duomenų, bus siunčiami SMS žinute, el. paštu arba neregistruotu laišku. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama visada nurodyti mobiliojo telefono numerį bei el. paštą (būtina atkreipti dėmesį, ar duomenys pateikiami tam skirtame laukelyje) – taip informavimas bus sklandesnis, nuo to, kaip greitai gavėjas sureaguos į pranešimą, priklausys ir kaip greitai bus išmuitinta siunta.

. Gavėjas turės pasirinkti deklaravimo ir apmokėjimo būdą. Galimi trys būdai:

1) per Lietuvos paštą. Tokiu atveju visomis deklaravimo procedūromis rūpinsis Lietuvos paštas, per jį bus apmokami ir mokesčiai. Gavus pranešimą apie atvykstančią siuntą, Lietuvos pašto puslapyje gavėjui reikės pasirinkti, kad naudosis Lietuvos pašto, kaip tarpininko, paslaugomis ir pateikti išankstinei deklaracijai reikalingą informaciją;

2) savarankiškai (per LR muitinės kuriamą platformą) arba per kitą tarpininką (ne Lietuvos paštą), atitinkamai sumokami ir mokesčiai. Tokiu atveju deklaravimo procedūromis gavėjas rūpinsis pats arba tai darys pasirinktas tarpininkas. Pasirinkus šį būdą, gavus informacinį pranešimą iš Lietuvos pašto, reikės atsisakyti jo tarpininkavimo paslaugų (atkreipiamas dėmesys – tokiu atveju Lietuvos paštas taikys siuntos administravimo mokestį). Šį pasirinkimą bus galima padaryti tik, kol siunta dar keliaus į Lietuvą.

3) prekės pirkimo metu. Šio būdo pats gavėjas pasirinkti negalės – jis įmanomas tik tokiu atveju, jeigu el. parduotuvė turės tokią funkciją. Tuomet importo mokesčius bus galima sumokėti prekės įsigijimo metu. Siuntai dar keliaujant į Lietuvą, jai bus ruošiama išankstinė deklaracija – tai darys Lietuvos paštas.

Svarbu: galimybė siuntas deklaruoti savarankiškai atsiras tik įsigaliojus pokyčiams, t. y., po liepos 1 d.

. Į pranešimus reaguoti kaip įmanoma greičiau. Nors siunta logistikos centre bus saugoma 14 dienų, gavėjai skatinami į pranešimus reaguoti ir atlikti deklaravimui reikalingus veiksmus neatidėliojant – taip siuntos išmuitinimo ir pristatymo procesas bus greitesnis. Jeigu per numatytą siuntos saugojimo laikotarpį gavėjas neatliks reikalingų deklaravimo ir mokesčių apmokėjimo veiksmų, siunta bus grąžinta siuntėjui.

. Visos siuntos iš ne ES šalių bus apmokestintos. Galutinė siuntos kaina susidės iš kelių dalių ir priklausys nuo siuntos vertės bei pasirinkto deklaravimo būdo.

1) Importo mokesčiai:

. importo PVM bus taikomas visoms prekėms (21 proc. nuo siuntos ir jos siuntimo išlaidų vertės);

. kai prekės vertė viršys 150 eurų, papildomai bus taikomas muito mokestis (tai yra procentinė dalis, skaičiuojama nuo prekės vertės; muito dydis priklauso nuo prekės pobūdžio ir klasifikavimo).

2) Papildomi mokesčiai:

. tarpininkavimo mokestis (mokamas Lietuvos paštui arba kitam pasirinktam tarpininkui. Kiekvienas tarpininkas taiko savo nustatytą įkainį);

. siuntos administravimo mokestis (mokamas Lietuvos paštui, jei deklaruojama savarankiškai arba per kitą tarpininką).

Lietuvos paštas nuo liepos 1 d. taikys atnaujintus tarpininkavimo įkainius (šiuo metu visoms siuntoms, kurių vertė viršija 22 eurus, taikomas 8,69 eurų mokestis). Mažos vertės siuntoms, kai jų vertė neviršys 150 eurų, bus taikomas 3 eurų tarpininkavimo mokestis.

Siuntoms, kurios bus deklaruojamos ne per Lietuvos paštą, taip pat bus taikomas siuntos administravimo mokestis. Jis skirtas padengti siuntos saugojimo, apdorojimo ir informacijos perdavimo muitinei sąnaudas:

. kai deklaruojama savarankiškai ar per kitą tarpininką – 2 eurai;

. kai importo mokesčiai apmokami prekės įsigijimo metu – 1 euras (šis mokestis nebus taikomas iki spalio 1 d.).

Svarbu: Lietuvos pašto mokesčiai turės būti apmokami per Lietuvos pašto savitarną – tik apmokėjus siunta bus perduota pristatymui.

Daugiau aktualios informacijos galima rasti specialiame Lietuvos pašto puslapyje.

