Birštono parodų salės vėl atgyja

Pasipuošusios menininkų, fotografų darbais, archyvinėmis medžiagomis ir pripildytos ypatingos atmosferos parodų salės vėl atgyja. Turistinį sezoną pradedantis Birštonas kurorto svečius pasitinka turiningais kultūriniais renginiais. Beveik visą gegužės mėnesį, iki pat birželio 6 d. kultūros išsiilgusius gyventojus ir miesto svečius Birštonas kviečia į vieno ekspresyviausių Lietuvos dailininkų Benjamino Jenčiaus parodą „Akvatorijos“.

Atidarydamas šiemet pirmąją parodą kurorte, Birštono kultūros centro direktorius Zigmas Vileikis sakė, jog Birštone eksponuojami tik labai gerų arba geriausių menininkų darbai. Būtent toks ir yra B. Jenčius, su daile gyvenantis beveik 50 metų.

1974 m. baigęs dailės studijas Šiaulių universite menininkas dirbo peizažo ir portreto srityje. Tuomet jaunajam dailininkui didelę įtaką darė tokie menininkai, kaip: J. Paulauskas, P. Stauskas, E. Urbanavičius, V. Antanavičius, L. Katinas.

Dar studijuodamas Šiaulių universitete B. Jenčius suprato, jog nori būti menininkas, todėl, kaip pats sako, jam labai pasisekė, kad dar studijų metais gyvenimas jį suvedė su mokytojais, padėjusiais atrasti akvarelę. Per kone pusę amžiaus B. Jenčius, ieškodamas savo, kaip menininko, braižo, išbandė įvairias technikas ir stilius – jo kūriniuose vyravo ir simbolizmo, ir geometrinės abstrakcijos užuomazgų, jis dailininko gyslelę tobulino užsienyje vykstančiose akvarelės trienalėse, 1992 m. prisijungė prie gryna akvarele tapančių menininkų grupės „Aqua 12“.

Žinomas akvarelistas per gyvenimą yra surengęs per 70 autorinių parodų. Birštono kultūros centre pristatyta naujausia autoriaus paroda „Akvatorijos“, kurioje eksponuojami rinktiniai autoriaus darbai, apimantys 1989 m.–2020 m. laikotarpį. Išvertus iš lotynų kalbos „akvatorija“ reiškia – vandens plotą, teritoriją. Vandens atspindžių ir simbolikos galima pastebėti ir ekpsresyviuose autoriaus darbuose, o pats B. Jenčius sako, kad pavadinimas liudija, jog kone visas jo gyvenimas atiduotas akvarelei.

Parodos pristatymo metu B. Jenčių sveikino Birštono kultūros centro direktorius, Zigmas Vileikis, autoriaus bendražygis dalininkas Eugenijus Nelevaika, artimieji ir jo kūrybos gerbėjai. „Abstraktumas tobulas tuo, kad kiekvienas gali matyti tai, ką nori matyti. Kai buvau maža, aš visada ieškodavau kažkokių ugnikalnių, lavų ar vandenynų ir negaliu sakyti, kad to nedarau dabar. Darau tą iki šios dienos ir labai džiaugiuosi, jog tėčio darbuose galiu pamatyti plačiausius vandenynus“, – parodos atidarymo metu kalbėjo B. Jenčiaus dukra.

Rimantė Jančauskaitė