Prasidėjęs Kaimynų gatvės remontas gyventojų nedžiugina

Prienų rajone daugybė gatvių ir kelių, kuriems reikia remonto. Tai, kad Savivaldybė surado lėšų ir buvo pradėtas Išlaužo miestelio Kaimynų gatvės kapitalinis remontas, turėjo nudžiuginti jos gyventojus, tačiau, darbams prasidėjus, jie liko be privažiavimų į savo kiemus, susiduria su daugybe kitų nepatogumų.



Suspėjusieji išsivaryti automobilius, juos stato Dainavos ir kitose aplinkinėse gatvelėse, prašosi į kaimynų kiemus. Tie, kurių transporto priemonės liko užblokuotos namuose, dėl savo neapdairumo gali kaltinti save arba rangovus, darbus pradėjusius be išankstinio įspėjimo.

Į redakciją paskambinęs vienas šios gatvės gyventojas (vardas ir pavardė žinomi) skundėsi, kad jo šeima ir aplinkinių namų gyventojai dėl giliu grioviu perkasto, technikos giliomis vėžėmis subjauroto kelio liko ir be perėjimo tiltelio į kitą (dešinę) gatvės pusę, kurios pakraščiu pramintas siauras takelis veda į Dainavos gatvę.

Vyriškis pasakojo, kad kiekvieną rytą išeiti į darbą iš namų per tokią purvo klampynę tampa tikru iššūkiu. Anksti ryte į darbą skubantys žmonės yra paslydę ir išsipurvinę nuo galvos iki kojų. Kadangi perkasos lieka atviros ir naktimis, ir savaitgaliais, tamsiuoju paros metu iki rimtos nelaimės nedaug trūksta…

Vyriškis nurodė ir kitą problemą: šios gatvės gyventojai negali iš kiemų išvežti atliekų konteinerių, nes juos reikia kažkokiu būdu perkelti per išraustą kelią ir traukti patvoriais bent 200 metrų iki Dainavos gatvės.

Vietos gyventojo teigimu, pirmiausia kaimynai dėl savo problemų bandė kreiptis į seniūną, tačiau jis neatsiliepė, tada telefonu susisiekė su Savivaldybės statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėju T.Žvirbliu, kuris atsiprašė dėl patiriamų nepatogumų, tačiau nepažadėjo nieko, kas galėtų palengvinti gyventojų situaciją.

Minėtas Kaimynų gatvės gyventojas apgailestavo dėl to, kad tenka skųstis, bet jo kantrybės taurė jau persipildė, ypač po to, kai pastebėjo, jog kelininkai savo technika užkliudė, perplėšė ir aplankstė jo skardinę tvorą.

400 metrų ilgio Kaimynų gatvės kapitalinio remonto darbus atlieka konkursą laimėjusi UAB „Parama“. Pagal projektą bus paklota 110 metrų drenažo atkarpa, asfaltuota 3,5 metro pločio važiuojamoji dalis, įrengta 480 metrų ilgio apšvietimo tinklų. Kai projektas bus įgyvendintas, kaimynai galės džiaugtis turimais patogumais, tačiau iki civilizuotų sąlygų dar toli…

Dabar šios gatvės gyventojai, norėdami išeiti iš savo kiemų, landžioja kitų kaimynų patvoriais ir kiemais, atsiprašinėja dėl paliktų automobilių ir, aišku, gadina savo avalynę.

„Gyvenimo“ žurnalistė pasinaudojo maloniu gyventojo kvietimu ir „pasivaikščiojo“ Kaimynų gatve, pakalbino sutiktus žmones. Vietos gyventojai gūžčiojo petimis, kalbėdami apie rangovų darbą, jų nuomone, gatvės remonto darbai vykdomi netvarkingai. Vietoj to, kad atkarpa po atkarpos nugremžtų gruntą, iškastų griovį, paklotų komunikacijas, užlygintų ir judėtų toliau, kelininkai visą gatvę išrausė išilgai, iki pat gyventojų tvorų ir želdinių. Gyventojai stebi, kaip gilios tranšėjos kasamos tai viena, tai kita kryptimi. Padėtį dar labiau pablogino lietus, kuris į viršų išverstą molį pavertė neišbrendamu purvynu.

Dirbantys gyventojai sakė negalintys savo pretenzijų tiesiogiai išsakyti rangovams, nes, grįžę po darbo vakare, jų neberanda, tačiau tikisi, kad Prienų rajono savivaldybės administracija, kuri yra Kaimynų gatvės kapitalinio remonto darbų užsakovė, padės surasti kompromisą, priimtiną abiems pusėms…

Apie išlaužiškių išsakytas problemas informavome Prienų r. savivaldybės administracijos direktorę Jūratę Zailskienę. Ji pažadėjo, kad darbų eigą aptars su rangovais ir atsakys į gyventojų keliamus klausimus.