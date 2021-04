Pilvo pūtimas – nemaloni problema

Pavalgius, ypač sočiau, neretai išsipučia pilvas – pažįstamas jausmas, tiesa? Ką derėtų keisti, kad išvengtume pilvo pūtimo, apie tai pokalbis su Prienų ligoninės gydytoju gastroenterologu Algirdu Ališausku.

Pilvo pūtimo priežastys

Pilvo pūtimas (meteorizmas) dėl dujų kaupimosi žarnyne provokuoja nemalonius pojūčius. Intensyvus pilvo pūtimas sukelia diskomfortą: pilnumo jausmą, rėmenį, kartumą burnoje, atpylimus, skausmingą pilvo veržimą, gurguliavimą, viduriavimą ar vidurių užkietėjimą, nepilno išsituštinimo jausmą.

Kai žmogus netoleruoja laktozės ar fruktozės, dujų kaupimąsi skatina pieno produktai, vaisiai, daržovės. Kasai neišskiriant pakankamai virškinimo fermentų, atsiranda viduriavimas.

Meteorizmas gali varginti sergant dirgliosios žarnos sindromu, esant virškinimo organų kraujotakos pakitimams, dėl virškinimo fermentų trūkumo, ypač žarnyno mikrobiotos disbalanso. Pilvą dažnai pučia sergant cukralige, nutukimu, metaboliniu sindromu, vartojant vaistus kitų ligų gydymui.

Dažniausia priežastis sveikam žmogui – netinkama mityba

Pasak Algirdo Ališausko, pilvo pūtimo sąvoką reikėtų išskirti į dvi kategorijas: ūmų (atsirandantį staiga ir trunkantį neilgai – iki kelių ar keliolikos valandų) ir lėtinį (besitęsiantį paromis, savaitėmis, mėnesiais ar net dešimtmečiais – su trumpais pagerėjimais).

Pilnumo jausmas pilve vargina užkietėjus viduriams, esant nereguliariam tuštinimuisi, sergant kasos, virškinamojo trakto ligomis. Pastarojo simptomo priežastys ne visada aiškios. Pavalgius daugiau žalio maisto: kopūstų, pupelių, žirnių, laiškinių svogūnų, ridikų, ridikėlių, pasigamina dujų.

Pūtimą gali sukelti keptos bulvės, riebūs produktai (mėsa, pienas, sūris), mielinės ir bemielės tešlos gaminiai (ypač juoda šviežia duona, pyragai, bandelės), saldūs gazuoti gėrimai (limonadas, energetiniai gėrimai). Vidurius pučia obuoliai, kriaušės, vynuogės, bananai, kai jų suvalgoma daugiau.

„Atkreipkite dėmesį ir į suvartojamų maistinių skaidulų kiekį – jų dienos norma turėtų būti ne didesnė nei 20–25 mg, ir pakankamą skysčių kiekį – iki 2000–2500 ml/d., – aiškina gydytojas gastroenterologas. – Beje, pūtimą labiausiai skatina miežinės ir perlinės kruopos, todėl dažniau valgykite rudųjų ryžių, grikių, avižų“.

Kaip vartoti vaisius ir daržoves?

Įpraskite pirkti ir valgyti tik prinokusius vaisius ar uogas. Jei prieš valgant obuolį ar kriaušę nulupsite jos odelę, – virškinimas bus lengvesnis, bet tada negausite didžiosios dalies organizmui būtinų ir vertingų maisto medžiagų, pavyzdžiui, pektinų. „Ypač svarbu įprasti žalią maistą vartoti tik gerai nuplovus, nedidelėmis porcijomis. Pavyzdžiui, suvalgius 4–5 obuolius, tikėtina stipriai išsipūs pilvas. Vaisius valgykite ne kaip desertą, po sočių pusryčių ar pietų, o kaip atskirą patiekalą: tuščiu skrandžiu, pusvalandį prieš valgymą ar praėjus kelioms valandoms po pusryčių ar pietų“, – atkreipia dėmesį pašnekovas.

Valgant vaisius po pietų (pilnu skrandžiu), virškinimas trinka, sunkėja.

Svarbu koreguoti žarnyno funkciją, kad nebūtų užkietėję viduriai. Dažniau gaminkite įvairių daržovių troškinius, sriubas, užkepėles, nes virti ir troškinti patiekalai mažiau pučia vidurius.

Stebėkite save: koks maistas, kokiomis sąlygomis labiau išpučia pilvą? Tada žinosite, kokie produktai vengtini.

Padeda vaistažolių arbatos

Jau gilioje senovėje dujų kaupimąsi žmonės gydė šalavijo, melisos, kmynų, pelyno arbatomis. Labai tinka pankolių, ramunėlių, anyžių mišinio nuoviras. Paruoškite pankolio, ramunėlių, kmynų ir pelyno žolių (tūris 2 šaukštai) mišinio, užplikykite stikline vandens ir palaikykite uždengus 10 minučių. Kai labai pučia vidurius, išgerkite 1–2 stiklines, o profilaktiškai – po 1 stiklinę prieš valgį.

„Pacientams visada sakau: jei vienos ar kitos rūšies arbata jums skani ir jos išgėręs jaučiatės geriau, tai gerkite ją į sveikatą“, – šypsosi A. Ališauskas.

Jeigu skrandis sveikas, vartokite aštrius prieskonius (kam patinka aštresni patiekalai), kaip aitrioji paprika, raudonieji pipirai, – jie gerina virškinimą. Kardamonas, cinamonas mažina vidurių pūtimą, padeda išvengti žarnyno negalavimų. Šiais prieskoniais skaninkite mėsos patiekalus, sriubas, desertus.

Daugiau judėkite

Pilvo pūtimą provokuoja ne tik valgymo įpročiai, bet ir nejudrus gyvenimo būdas, stresas. Kai ilgai sėdite, mažai judate, esate susijaudinę, įsitempę, tada dujoms sunkiau pasišalinti iš mūsų žarnyno. Pajutę, kad kaupiasi dujos, stenkitės daugiau vaikščioti, pasilankstyti, pabėgioti ar atlikti keletą fizinių pratimų. Pakvėpuokite „pilvu“, nes diafragma skatina skrandžio judėjimą.

Atlikite tokį pratimą. Atsigulkite ant nugaros. Kojos ištiestos, rankos ištiestos virš galvos. Rankomis pritraukite vieną koją prie pilvo, palaikykite 10 sekundžių, ištieskite. Po to pritraukite kitą koją, palaikykite 10 sekundžių, ištieskite. Tada pritraukite abi kojas kuo arčiau pilvo ir vėl palaikykite (galva pratimo metu – nepakelta). Po to ištieskite abi rankas virš galvos, o kojas ištieskite į priekį ir vėl kartokite iš naujo.

Atlikus 3 kartus, dujos pradės pasišalinti pačios.

Kada prireikia gastroenterologo pagalbos?

Jei nepakanka šių priemonių, panaudokite virškinimo preparatų – pipirmėtės aliejų, anglies tablečių, kurios suardo dujų burbuliukus ir padeda dujoms lengviau „išeiti“.

„Jeigu pakeitus mitybos bei judėjimo įpročius, savijauta negerėja, o pilvo skausmai vargina ne tik dieną, bet ir ypač naktį, krenta svoris, pastebimas kraujas išmatose, pilvo raumenų įtempimas, sustiprėja žarnų gurguliavimas net ir nevalgius, prisideda karščiavimas, vėmimas ar viduriavimas – būtina kreiptis į šeimos gydytoją, o pastarasis nuspręs, ar reikalinga gastroenterologo konsultacija“, – atkreipia dėmesį gydytojas.

Koreguokite įpročius:

. Vaisius, daržoves kruopščiai plaukite, valgykite lėtai ir saikingai.

. Venkite riebaus maisto, kramtomosios gumos, ypač mėtinės.

. Mažinkite produktų, sukeliančių pilvo pūtimą, kitus nemalonius jutimus.

. Dažniau vartokite rūgščių pieno produktų, – rūgpienį, kefyrą, pasukas, natūralų be pridėtinio cukraus jogurtą, raugintas (fermentuotas) daržoves ir vaisius.

. Rinkitės liesą mėsą ir citrusinius vaisius (jei nesate jiems alergiški) – apelsinus, citrinas, mandarinus, greipfrutus.

. Venkite persivalgymo ir nevalgykite vėlai vakare, ypač gausiai.

. Reguliariai mankštinkitės – judėjimas stimuliuoja žarnyno judesius.

Pilvo pūtimą mažinantys ir žarnyno veiklą gerinantys pratimai:

. Atsitūpkite taip, kad keliai spaustų pilvą (į grindis remkitės pilna pėda) ir patupėkite kelias minutes. Šį pratimą darykite kuo dažniau: per darbo pertraukėlę, kalbėdami telefonu, žiūrėdami televizorių ir pan.

. Ūmų pilvo pūtimą mažina akupresūra. Vienos rankos nykščiu minutę stipriai spaudykite kitos rankos vidinę delno pusę – čia yra žarnyno zoną atitinkantys aktyvūs taškai. Kuo skaudesnis taškas, tuo ilgiau jį maigykite. (Galite tarp delnų paridenti masažinį kamuoliuką tol, kol pajusite šilumą). Profilaktikai aktyvius taškus spaudykite du kartus per dieną (ryte ir vakare), o dar geriau – kas 4 valandas.

Veronika Pečkienė