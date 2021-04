Žolės deginimas – pavojus gyvybei!

Vos nutirpus sniegui, ugniagesiai gelbėtojai skuba gesinti padegtos pernykštės žolės. Gaisrams persimetus į sodybas, miškus, grėsmė kyla ne tik žvėrims, bet ir žmonėms.

Ūkininkai, degindami žolę, rizikuoja netekti Europos Sąjungos išmokų.

Dideli nuostoliai gamtai

Gaisrai sukelia didelių nuostolių gamtai: sudega augalai, jų sėklos, žūsta vabzdžiai, gyvūnai, perintys paukščiai. Be to, gaisro metu išsiskyrusios toksiškos dujos, sveikatai kenksmingos dalelės (jose yra suodžių, dervos) užteršia gamtą.

Degančios žolės ugniai persimetus į sodybas, pastatus, neretai žūsta žmonės. Žolės deginimas yra nusikaltimas. Gali tekti ne tik sumokėti baudą, bet ir atlyginti gamtai padarytą žalą.

„Jei pastebėjote degant žolę, nedelsdami stenkitės ją užgesinti: užplakite liepsną medžių šakomis ar užtrypkite kojomis, užpilkite vandeniu ar smėliu. Didesnius ugnies plotus apkaskite grioveliais, kad liepsna neišplistų.

Jei ugnį užgesinti nepavyksta, kvieskite ugniagesius gelbėtojus bendruoju pagalbos telefonu 112“, – atkreipia dėmesį Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė spaudai Džiuginta Vaitkevičienė.

Svarbu žinoti:

. Draudžiama sugrėbtas žolės, nendrių, medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės augalinės kilmės atliekų krūvas deginti miestuose, miesteliuose, miške, aukštapelkėse, durpynuose, kurie arčiau kaip 100 m nuo miško.

. Draudžiama deginti nenupjautą žolę ir ražienas – liepsnai plintant į miškus, gyventojų sodybas, – pasekmės neprognozuojamos, skaudžios.

. Nemėtykite degančių degtukų, neužgesintų nuorūkų.

. Augalinės kilmės atliekas deginkite tik sugrėbtas į krūvas, ne arčiau kaip 30 metrų nuo pastatų. Tačiau saugiausia gamtai – jų kompostavimas.

. Laužą kurkite tik tam skirtose vietose (mieste deginti laužus draudžiama), o baigę kūrenti, žarijas užpilkite vandeniu.

. Neleiskite vaikams žaisti su ugnimi – kilus gaisrui gresia piniginė bauda.

. Pamatę degančią žolę, nepraeikite pro šalį – mažą gaisrą gesinkite patys, didesnį gaisrą malšinti kvieskite ugniagesius telefonu 112.

Baudos – nuo 30 iki 350 eurų

Pasak Džiugintos Vaitkevičienės, administracinių nusižengimų kodekse, pagal 286 straipsnį „Dėl aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimo už sausos žolės, nendrių, nukritusių medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės atliekų deginimą“, numatyta administracinė atsakomybė ir gali būti skiriama nuo 30 iki 230 eurų bauda, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 60 iki 300 eurų.

Be to, vengiant priešgaisrinės apsaugos priemonių, pastebėjus savo žemėje ražienų ar nesugrėbtų šiaudų gaisrą, žemės savininkams, naudotojams ir valdytojams skiriama bauda – nuo 30 iki 170 eurų. Asmenims, deginantiems ražienas, nesurinktas žoles, nendres, javus, skiriama bauda nuo 50 iki 300 eurų, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 120 iki 350 eurų.

Veronika Pečkienė