Šiuo metu Prienų rajone COVID-19 serga 55 asmenys, naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų – 188,5 (Lietuvoje – 483,2).

Prienų rajone per parą paskiepyta 176 gyventojai, iš viso rajone paskiepyta 20,42 proc. gyventojų (Lietuvoje –18,91 proc.). Daugiausia paskiepytųjų – 70–79 m. amžiaus grupėje (58,3 proc.).

Sergamumui koronavirusu šalyje augant, karantinas pratęstas iki gegužės 31 dienos, tačiau jo sąlygos laisvės. Jau nuo kitos savaitės veiklą galės atnaujinti prekybos centrai, lauko kavinės (su tam tikrais apribojimais), vykti kai kurie renginiai. Greitu metu siūloma atverti ir sporto klubus, kuriuose galėtų vykti ir grupinės treniruotės, numatant papildomus saugumo reikalavimus.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija Vyriausybei pateikė galimybių paso idėją. Šis elektroninis dokumentas gyventojams atvertų daugiau uždarytų veiklų. Juo būtų pažymima, jog asmuo yra arba pasiskiepijęs nuo COVID-19, arba persirgęs ir turintis imunitetą, arba turintis neigiamą koronaviruso testo atsakymą (per 48 val.). Ateityje jis būtų susietas su Europos Sąjungos skaitmeniniu žaliuoju sertifikatu.

Nors šią savaitę į Lietuvą buvo pristatyta pirmoji 4800 dozių „Janssen“ vakcinos siunta, tačiau, gamintojo prašymu, skiepijimas ja dėl retų pašalinių reiškinių laikinai sustabdytas, laukiama išvadų dėl šios vakcinos saugumo. Sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio teigimu, artimiausiu metu ketinama priimti sprendimą dėl periodo tarp pirmosios ir antrosios „Pfizer“ vakcinos dozių prailginimo. Tai leistų pirmąja doze paskiepyti didesnį skaičių žmonių.

Galimi ir sprendimai, susiję su „AstraZeneca“ vakcina: pirma doze paskiepyti asmenys galėtų kreiptis į vakcinacijos centrus su prašymu antrąją dozę gauti anksčiau nei po 12 savaičių.

