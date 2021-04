Birštono meno mokykla sėkmingai dirba ir pasikeitusiomis sąlygomis

Šie mokslo metai Birštono meno mokyklos bendruomenei buvo sudėtingi ne tik dėl COVID-19 pandemijos. Prasidėjus Meno mokyklos pastato rekonstrukcijai, teko iškraustyti baldus, instrumentus, kitą turtą, mokiniams ir mokytojams – persikelti dirbti į Birštono gimnazijos, Kultūros centro ir kitas patalpas, o karantino metu – išbandyti nuotolinį darbą. Apie tai, kaip mokyklos bendruomenė prisitaikė dirbti pasikeitusiomis sąlygomis, kokios patirties įgijo ir kaip pamažu grįžta prie įprastinio darbo, – pokalbyje su Birštono meno mokyklos direktore Laimute Raugevičiene.

– Nuo praėjusių metų gruodžio vidurio iki kovo mėnesio, kuomet buvo atlaisvintos kai kurios neformalaus ugdymo veiklos, dirbome nuotoliniu būdu, iš pradžių buvo nelengva prisitaikyti prie naujos darbo kultūros, reikėjo peržengti tam tikras psichologines ribas. Mokytojai sėmėsi žinių seminaruose, mokėsi vieni iš kitų. Mokytojas metodininkas Mindaugas Bivainis konsultavo Birštono meno mokyklos mokytojus dėl nuotolinio mokymo, Zoom bei kitų programų naudojimo. Noriu padėkoti tėveliams, kurie savo vaikams nupirko instrumentus, pasirūpino, kad jie galėtų muzikuoti namuose. Daliai mokinių smuikus, saksofonus, gitaras ir kitus instrumentus išnuomojo mokykla. Motyvuojant mokinius, namų sąlygomis sėkmingai rengėme ir koncertus bei konkursus, tėveliai labai stengėsi, kad vaikų pasirodymai būtų nufilmuoti šventinėje aplinkoje. Mokytojas M.Bivainis išmoningai atskirus pasirodymus apjungė į vientisus virtualius koncertus, o mokytojas Remigijus Janušaitis rengė mokinių darbų virtualias parodas ir informaciją talpino mokyklos interneto svetainėje www.birstonomenas.lt, – pasakojo L.Raugevičienė.

Jos teigimu, šiuo metu pamokos organizuojamos mišriu būdu – vieni mokytojai, tarp jų ir nepasiskiepiję nuo COVID-19 ligos ar nenorintys testuotis, pagal susitarimą su mokiniais dirba per nuotolį, kiti – kontaktiniu būdu.

– Mūsų partneriai mokyklos bendruomenei suteikė išskirtines sąlygas – naudojamės erdviomis patalpomis gimnazijoje, Birštono kurhauze, Kultūros centre, todėl ir dailės, ir muzikos mokytojai gali saugiai dirbti su vienu ar dviem mokiniais vienu metu. Mokytojai stengiasi, kad ir namuose besimokantys vaikai gautų kokybišką ugdymą, tačiau nuotolinis mokymas neatperka tiesioginio darbo, mokiniai greičiau pavargsta dėl didelio savarankiško mokymosi krūvio, o tai nesuteikia teigiamų emocijų, mažina norą užsiimti papildomomis veiklomis. Naudojantis internetinėmis ryšio priemonėmis, kyla problemų dėl garso kokybės, ne visi mokiniai turi erdvės namuose nevaržomai muzikuoti. Pirmiausia tai pasakytina apie mušamųjų specialybės mokinius. Todėl mušamųjų klasėje besimokantys mokiniai vieni iš pirmųjų atnaujino kontaktinį darbą Birštono kurhauzo salėje, – teigė Meno mokyklos direktorė.

Birštono savivaldybės taryba, skatindama mokinių mokymąsi Meno mokykloje, karantino laikotarpiu taiko 100 procentų lengvatą, todėl tėvams nereikia mokėti atlyginimo už vaikų mokslą Meno mokykloje. Dėl to 2020 metais Meno mokykla negavo apie 8146 eurų įstaigos pajamų. Neskaičiuojamas atlyginimas už mokslą ir nuo šių metų sausio iki karantino pabaigos.

Praėjusiais pandeminiais metais Birštono meno mokykla dar spėjo surengti tradicinį konkursą- festivalį „Muzikuokime drauge“, kuriame dalyvavo mokiniai iš devynių meno ir muzikos mokyklų. Jaunųjų dizainerių festivalis „Avangardas-2020“, chorų festivalis „Dainuokime drauge“ ir Birštono vasaros menų akademijos renginiai neįvyko dėl ekstremalios Covid-19 situacijos. Tačiau vėliau, prisitaikius prie susiklosčiusių aplinkybių, buvo surengtas ne vienas nuotolinis renginys: jaunųjų pianistų konkursas „Bėgantys pirštukai – 2020“, koncertai ir parodos, skirti Motinos dienai, Kalėdoms ir Vasario 16-ajai, Kovo 11-ajai.

Direktorės teigimu, šiais metais mokiniai buvo skatinami dalyvauti įvairiuose konkursuose, juose pelnė ir apdovanojimų.

Surengtame virtualiame XXX jaunųjų atlikėjų konkurse „Mažasis virtuozas“, skirtame L.van Bethoveno 250-osioms gimimo metinėms, dalyvavo net 30 mokyklos mokinių, visi jie buvo apdovanoti 1-3 vietų, dalyvių diplomais, o virtuoziškiausia atlikėja pripažinta Ugnė Naudžiūnaitė. II pagrindinio ugdymo klasės mokiniai kartu su mokytoja metodininke Egle Aina Janušaitiene parengė įdomų projektą „Tapome muziką“, su juo galima susipažinti Meno mokyklos internetinėje svetainėje. Čia eksponuojama ir mokinių Velykinė paroda „Velykinis margutis“, savo piešinių parodas pristato Dailės skyriaus pradinio ir pagrindinio ugdymo klasės, Dizaino studija.

Jaunieji dailininkai taip pat prisijungė prie Birštono savivaldybės administracijos civilinės saugos specialisto Alekso Trakio ir Ekstremalių situacijų komisijos iniciatyvos bei dalyvavo piešinių konkurse tema „Aš žinau, kokie pavojai mums gresia“. Dailės mokytojų Eglės Ainos Janušaitienės, Remigijaus Janušaičio, Rasos Mekionienės ir Laimos Petraškienės ugdytiniai konkursui pateikė per 30 piešinių, kuriuose atsispindėjo ir Birštonui būdingos gamtos stichijos. Piešiniai bus panaudoti civilinės saugos leidinyje, o kai kurie – ir informaciniuose plakatuose.

Neseniai mokyklą pasiekė džiugi žinia iš Italijos. Šioje šalyje organizuotame tarptautiniame virtualiame meno, muzikos, vokalo, šokio ir folkloro konkurse „Viva Italia 2021“ jaunieji muzikantai: saksofonininkė Judita Bunevičiūtė ir duetu groję saksofonininkas Jonas Zubavičius bei pianistas Rokas Zdanavičius, – laimėjo antrąsias vietas. Kiti mokiniai dalyvavo tarptautiniuose konkursuose Kopenhagoje, Kazachstane bei respublikiniuose konkursuose.

Laimutė Raugevičienė pasidžiaugė sumaniais pedagogais, talentingais mokiniais, kurie savo gebėjimais garsina mokyklą ir Birštoną. Ji viliasi, kad po renovacijos moderniai įrengta Meno mokykla dar geriau tenkins vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų meninio ugdymo poreikius, išliks kultūros židiniu vietos bendruomenei. L.Raugevičienė, dvylika metų vadovavusi Birštono meno mokyklos kolektyvui, balandžio 30 dieną su juo atsisveikins. Birštono meno mokyklos direktorės kadencija baigsis šių metų pabaigoje, ir ji apsisprendė nedalyvauti konkurse, kuris bus skelbiamas šioms pareigoms užimti. Pasak L.Raugevičienės, iš darbo ji išeina savo noru.

– Pernai savo namuose dažnai priimdavau piligrimus, keliaujančius Camino Lituano keliu. Jų pavyzdys liudija, kad retsykiais pravartu išeiti iš savo komforto zonos. Kiekvienas iš mūsų turime savo gyvenimo kelią ir būdą, o jis nebūtinai yra tiesus, nuspėjamas ir sėslus. Buvo smagu dirbti Birštone, esu dėkinga Birštono savivaldybės vadovams, Administracijai, kitų įstaigų vadovams už bendrystę ir palaikymą, šioje bendruomenėje jaučiausi itin gerai. Viliuosi, kad Birštone palikau ženklias pėdas, mokyklos kolektyvas stiprus, savo darbu įrodė, kad gali įveikti įvairius iššūkius, – kalbėjo Laimutė Raugevičienė.

Tolimesnis jos gyvenimo kelias suka atgal į Dzūkiją, iš kur Laimutė yra kilusi. Nuo gegužės ji pradeda dirbti muziejininke V.Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame muziejuje Subartonyse (Varėnos r. sav.), apsilankyti jame mielai kviečia visus birštoniečius.

L.Raugevičienė išsamiau nei kas kitas galės papasakoti apie šio Dainavos šalies dvasios tėvo gyvenimą, kūrybinį bei memorialinį palikimą. Merkinės krašto muziejaus padalinys Subartonių kaime yra įsikūręs pastate, kuriame 1882 m. spalio 19 d. gimė rašytojas.

– Ši šimtametė sodyba, dabar išgražėjusi ir atnaujinta, yra ir mano prosenelių bei proprosenelių namai. Rašytojas V.Krėvė-Mickevičius buvo mano senelės brolis iš tėvo pusės. Visuomet domėjausi žymaus giminaičio gyvenimo faktais, rinkau medžiagą apie jį. O dabar išsipildė slapta mano svajonė dirbti jo vardo memorialiniame muziejuje ir garsinti jo palikimą, – teigė į naują, bet jai artimą sritį sukanti Laimutė Raugevičienė.

Dėkojame L.Raugevičienei už bendradarbiavimą – talentingi Meno mokyklos mokiniai ne kartą koncertavo „Gyvenimo“ laikraščio padėkos šventėse ir dovanojo klausytojams džiugių emocijų. Mielai mūsų laikraščio bičiulei linkime kuo geriausios kloties pasirinktame kelyje!

Dalė Lazauskienė

