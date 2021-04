Koalicijos partnerių linksmybės

Laisvės partijos viršūnėlei iš politikos technologijų mokslo laikas parašyti dešimtuką. Kol vyresniesiems valdančiosios partijos partneriams – Tėvynės Sąjungai (TS-LKD) – atstovaujanti ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė ir svarbiausi vyriausybės nariai COVID-19 pandemijos kontekste aiškinasi visuomenei dėl mirtino viruso valdymo, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai vadovaujanti „laisvietė“ Aušrinė Armonaitė viešai dalina niekaip neišsipildančius pažadus. Žinoma, ne savo, o visos koalicinės vyriausybės vardu.

Paskutinįsyk tai buvo anonsas prieš gerą savaitę, esą ruošiamasi Lietuvoje leisti atverti visus prekybos verslus, kurie uždaryti nuo pernai lapkričio. Vėliau paaiškėjus, kad užsikrėtusiųjų virusu statistikos kreivė staigiai šovė aukštyn, prekybininkai, pasak jų asocijuotų organizacijų atstovų, patyrė šoką, nes ministrų kabinetas tokio sprendimo nepriėmė.

Ar p. Armonaitė dėl to taip pat viešai bent apgailestavo? Ar atsiprašė dėl savo nuolatinio tarškėjimo tų, kuriems dėl to radosi gyvybiškai svarbių lūkesčių? O kam? Atsiimti gausios kritikos gumbus – TS-LKD misija. Nes „Laisvės“ partija yra norintiesiems džiaugtis.

Vis dėlto – gerai, jeigu tik tiek. Kuo toliau, tuo labiau atrodo, kad „laisviečiai“ veikia šiek tiek kitais tikslais beigi principais. Tarsi kuo puikiausiai įsikirtę į įprastinę šalyje politinių procesų patirtį. O jie rodo, kad į valdančiąją koaliciją su dideliais partneriais klumpes sumetę „mažiukai“ artimiausiuose rinkimuose rinkėjų yra sutraiškomi ar priversti suvis išnykti iš parlamentinės politikos žemėlapio (žr. socialdarbiečių ar „tvarkiečių“ patyrimus). Todėl ne džiaugtis, o veikti reikia. Kad ir žadant nerealius, išsipildyti negalinčius dalykus. Vėliau, kada prireiks, visada galėsi pranešti, kad aš tai dėjau kažkam naudingas pastangas… Gerus norus galima priskirti sau, o visą kilusį mėšlą suversti kolektyvinei vyriausybei. Už tai ir dešimtukas.

Drįstu teigti, kad „Laisvės“ partijos džiazas yra esminė centro dešiniųjų vyriausybės problema per kiek daugiau nei šimtą jos veikimo dienų. Ir anksčiau ar vėliau tą problemą koalicijos viduje teks spręsti. Susitarimu dėl padoraus veikimo principų. Kitaip ši vyriausybė antrojo šimtadienio gali ir nebesulaukti. Ne pandemija, ne tos pačios lyties asmenų partnerystės idėjos, ne Stambulo konvencijos ir kitos dabar garsiausiai skambančios kontroversijos gali iškasti giliausią duobę p. Šimonytės vadovaujamam, ministrų kabinetui, o koalicijos partnerių linksmybės.

Ministrė pirmininkė šiuo metu panaši į žmogų, kuris pritvinkęs bręsta iškloti svarbų pareiškimą. Tik nežinia – kokį ir kokioje erdvėje. Saviškių frakcijoje Seime (TSLKD), dienraščio „Lietuvos rytas“ teigimu, jau nurodė, kad žinią apie trečiąjį karantiną Lietuvoje galbūt tektų paskelbti kažkam kitam, o ne jai. Neseniai į abstrakčius priekaištus dėl nevykusios komunikacijos pandemijos metu premjerė griežtai atrėžė, esą paskutinius penkis mėnesius nieko daugiau nedaranti, kaip tik aiškinanti tos komunikacijos niuansus.

Ir sunkiausias laikotarpis koalicijos ministrų kabinetui nebūtinai jau baigėsi. Per visą Europą pamažu ritasi trečioji COVID-19 banga. Statistiškai kiekviena jų – vis baisesnė. Dešimtys šalių vos spėjusios atpalaiduoti visuomenės gyvenimo režimą viena po kitos tos bangos vėl praryjamos. Ypač Vidurio ir Rytų Europoje. Todėl tikėtis specialaus užutėkio, kaip sakoma, yra naivu.

Rytas Staselis