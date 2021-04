Panaikinti judėjimo ribojimai, spartinamas vakcinavimas

Nuo balandžio 7 dienos, trečiadienio, visoje Lietuvoje buvo panaikinti beveik tris mėnesius galioję judėjimo ribojimai tarp savivaldybių. Ministrų kabinetas apsisprendė koronaviruso užkardymui toliau naudoti priemones, kurios yra susijusios su testavimu, vakcinavimu ir pačios visuomenės palaikymu.

Pagal patikslintas karantino režimo nuostatas, nuo balandžio 12 d., pirmadienio, visose šalies savivaldybėse bibliotekų ir valstybės archyvų skaityklos gali atnaujinti veiklą ir fiziškai aptarnauti lankytojus. Įstaigos turi užtikrinti, kad skaityklose lankytojai būtų aptarnaujami ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, laikomasi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo, dėvimos veido kaukės.

Nuo kitos savaitės į mokyklas be testavimo kaupinių metodu galės grįžti dar keturių savivaldybių pradinukai, bus leidžiama atvirose erdvėse organizuoti treniruotes, rengti neformaliojo švietimo užsiėmimus ne didesnėmis nei 10-ties žmonių grupėms.

Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse, kuriose 14 dienų COVID-19 ligos sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų yra mažesnis nei 200 atvejų, pradinukų ugdymas mišriu būdu pradėtas gerokai anksčiau, nereikalaujant mokiniams ir pedagogams testuotis kaupinių metodu.

Plečiant vakcinavimo apimtis, nuo šio ketvirtadienio galės vakcinuotis didelės įstaigos, įmonės ar organizacijos, kuriose dirba ne mažiau kaip 100 darbuotojų.

Prienų rajono savivaldybėje šiuo metu COVID-19 liga serga 38 asmenys. Lietuvos statistikos departamento balandžio 8 d. ryto duomenimis, per praėjusią parą Prienų rajono savivaldybės teritorijoje nustatyta 4 nauji susirgimo COVID-19 liga atvejai: 19–65 m. amžiaus grupėje – 3; per 65 m. – 1. Rajone naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų – 110.

Iš viso Prienų rajono savivaldybėje pirma vakcinos doze paskiepyta 3999 gyventojai (beveik 16 proc.), antra doze – 1536 gyventojai (daugiau nei 6 proc.).

Šią savaitę gyventojai buvo vakcinuojami „Comirnaty“ (gamintojas „BioNTech ir Pfizer“), „Vaxzevria“ („AstraZeneca“) vakcinomis. Praėjusią savaitę gauta 600 dozių „Vaxzevria“, o balandžio 8 d. – 480 dozių „Comirnaty“ vakcinos. Kitą savaitę iš „BioNTech ir Pfizer“ gamintojo rajoną pasieks dar 500 vakcinos dozių. Tarp kitų asmenų „Vaxzevria“ vakcina skiepyti policijos pareigūnai, Prienų kūno kultūros ir sporto treneriai ir darbuotojai, Prienų VMVT, Prienų r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos bei Prienų PGT ugniagesiai ir gelbėtojai bei kiti darbuotojai, vykdantys gyvybiškai svarbias funkcijas.

Dalė Lazauskienė

