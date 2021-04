DNR pinigų lietaus epizodą prisiminus

Pasiklausius opozicijon nublokštų Valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderių godų apie tai, esą jų įpėdiniai Seimo pozicijoje beigi vyriausybėje negeba nei valdyti pandemijos, nei užtikrinti visuotinio skiepijimosi proceso ir ypač paramos pagalbos iš paskutiniųjų gargaliuojančiam verslui, atmintin šauna viena pernykštė istorija. Tąsyk, antroje rudens pusėje spalio pabaigoje ir lapkritį galutinai paaiškėjus rinkimų rezultatams, LVŽS kartu su koalicijos partneriais per dvi nepilnas dienas sugebėjo už dyką prašvilpti daugiau nei 50 milijonų eurų.

Spalio 28 d. Ekonomikos bei inovacijų ministerija (EIM) paskelbė vajų paskirti 31 mln. Eur įmonėms, kurios keltų tikslą gaminti kovai su COVID-19 skirtus produktus. Įvyko nedidelis siurprizas: vajų staigiai teko sustabdyti, nes pretendentų į lengvus pinigus radosi jūra. Tiesa, kai kurie jų – įmonės, kurios oficialiai neturėjo nė vieno darbuotojo, nebuvo atsiskaičiusios su „Sodra“ ir buvo tarp šimtų kitų registruotos vienu adresu Vilniaus daugiabutyje.

Po keleto dienų, jau lapkritį, EIM, kuriai tuo metu vadovavo socialdarbiečių (ši partija po pernykščių rinkimų išvis atsidūrė pakelėje) deleguotas Rimantas Sinkevičius, pinigų lietaus seansą pakartojo. Šiek tiek mažesne pinigų suma: per maždaug 80 minučių buvo išdalyta 20 mln Eur dydžio parama pagal programą „SmartFDI“ užsienio investuotojams, kurie buvo reikalingi investicijoms į mokslo tyrimus, eksperimentinę plėtrą.

Siurprizas Nr.2 – tarp pretendentų, kurie buvo atrenkami be konkurso, tačiau eilės tvarka, vėl buvo marios ką tik įsteigtų, darbuotojų neturinčių firmų. Tarp kurių buvo viena, žadėjusi už valstybės subsidiją sukurti robotizuotą papūgą. „Projekto tikslas – sukurti interaktyvų animatroninį dirbtinio intelekto robotą-papūgą. Pasitelkiant naujausias robotikos technologijas bei programinę kalbą, šiuo projektu bus siekiama sukurti realybę atitinkantį paukštį, kuris gyvai bendraus su žmonėmis daugelio inovacijų dėka. Šis projektas suteiks galimybę įmonei UAB „Baltas snapas“ sukurti Lietuvoje tarptautinio lygio produktą, bendradarbiaujant su užsienio partneriais bei pritraukiant į Lietuvą naujus užsienio investuotojus“, – projekto aprašą citavo portalas „Delfi.lt“.

Šiame aprašyme būtų buvę visai gudru pridurti, kad pagrindinė robotizuotų papūgų paskirtis – linksminti dėl karantino ribojimų šėlstančius ir sienomis laipiojančius lietuvius. Būtų įtikinamiau nurodyta didesnis faktinis inovacijos pritaikymas realiame gyvenime.

Nuvijus juokelius šalin, kyla bent du svarbesni klausimai. Viena vertus, dabartinę vyriausybę kritikuojantys LVŽS šulai galėtų savarankiškai pasiskaičiuoti, kokį efektą galėjo turėti lietumi paleistas 51 mln. eurų, jei jis būtų tapęs ne „Lietuvos ateities DNR“ kliedesiu, o tiksline parama dėl pandemijos negalintiems veikti verslo sektoriams.

Kita vertus, komentuodami šiuos du pinigų lietaus epizodus, su korupcija kovojančios organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovai tąsyk teikė bene protingiausius siūlymus viešojoje erdvėje. Jų požiūriu, EIM turėtų paskelbti viešai, kas tapo galutiniais pinigų lietaus naudos gavėjais.

Jeigu daug ir dažnai įvairiausiomis temomis kalbanti dabartinė EIM vadovė Aušrinė Armonaitė pristigtų valios tokiam žingsniui, jai vyriausybėje galėtų padėti (stumtelėti iniciatyvą) dabartinis susisiekimo ministras Marius Skuodis, p. Sinkevičiaus buvimo EIM vadovo kėdėje laikais dirbęs viceministru po jo sparneliu.

Jei ne valia, tai gal bent savigarba čia padėtų.

Rytas Staselis