Aptarta COVID-19 situacija, vakcinacijos eiga, skiepijimo ir testavimo galimybės

Kovo 23 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje aptarti aktualiausi šiuo metu klausimai: dėl epidemiologinės situacijos Prienų rajone, greitųjų testų atlikimo švietimo darbuotojams, vakcinacijos proceso, testų paskirstymo, apsaugos priemonių. Posėdžiui pirmininkavo Prienų r. savivaldybės administracijos direktorė J. Zailskienė, posėdyje dalyvavo meras A. Vaicekauskas, kiti vadovai, skyrių vedėjai, Prienų r. policijos komisariato atstovai.

Informuota, kad šiuo metu sergančiųjų yra per 30, pasveikusių – daugiau nei 1800, naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų sumažėjo iki 110. Palyginti su situacija Lietuvos mastu, epidemiologinė situacija rajone kol kas nekelia didelio rūpesčio.

Kaip informavo Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė, socialines paslaugas teikiančios įstaigos (vaikų dienos centrai, Socialinių paslaugų centras) vykdo savo veiklą, ribodami lankytojų skaičių ir laikydamiesi visų saugumo reikalavimų.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas pasidžiaugė, kad į mokyklas grįžo pradinių klasių mokiniai. Jų ugdymas, anot vedėjo, vykdomas taip pat laikantis visų reikalavimų, atskiriant klases vienas nuo kitų, kad skirtingų klasių mokiniai neturėtų kontaktų. Dėl didelio vaikų skaičiaus „Ąžuolo“ progimnazijoje ugdymo procesas pradinukams organizuojamas mišriuoju būdu (daliai mokinių tiesiogiai, daliai nuotoliniu būdu).

Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis taip pat pasidžiaugė, kad bibliotekose, skaityklose, muziejuose klientai aptarnaujami tiesiogiai.

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vytautė Draugelytė priminė, kad galioja ribojimai dėl bendravimo tarp šeimų, o grįžtantys iš užsienio valstybių turi atlikti tyrimus, izoliuotis, taip pat pažymėjo, kad policija aktyviai tikrina, ar besiizoliuojantys asmenys laikosi reikalavimų.

Posėdyje, aptarus klausimą dėl greitųjų profilaktinių antigenų testų atlikimo mokytojams, nutarta kreiptis į VšĮ Prienų ligoninę – ir jau sutarta, kad testai būtų atliekami darbo dienomis popietiniu laiku.

Priminta, Savivaldybė sudarė galimybes tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims atlikti profilaktinius tyrimus Prienų ligoninėje: registracija tiksliniams ir profilaktiniams PGR tyrimams vykdoma telefonu 8 670 85177. Taip pat vykdoma registracija greitiesiems profilaktiniams antigenų testams, dėl jų reikia kreiptis telefonu 1808 arba registruotis elektroniniu būdu https://1808.lt/. Ši ir kita aktuali informacija skelbiama Savivaldybės svetainėje – skiltyje INFORMACIJA APIE KORONAVIRUSĄ (COVID-19).

Savivaldybės gydytojas Virginijus Slauta pristatė vakcinacijos situaciją. Anot gydytojo, vakcinacijos procesas vykdomas sklandžiai, paskiepyta 12 proc. Prienų rajono gyventojų. Nuo vakcinacijos proceso pradžios, š. m. sausio 12 d., iki kovo 23 d. iš viso gauta 2100 „Pfizer“ vakcinos dozių, 1100 „Astra Zeneca“ vakcinos dozių, taip pat pirmą kartą gauta 200 dozių „Moderna“ vakcinos. Pirma vakcinos doze rajone paskiepyta 10,5 proc. (2673) gyventojų, antra vakcinos doze 4,65 proc. (1185) gyventojų. Kitą savaitę planuojama gauti 396 dozes „Pfizer“ vakcinos bei 100 dozių „Moderna“. Pažymėta, kad Prienų PSPC gali paskiepyti per savaitę iki 450 gyventojų, tačiau gaunami vakcinų kiekiai kol kas yra nedideli.

V. Slauta atkreipė dėmesį, kad nuo kovo 23 d. įsigaliojo pakeitimai dėl asmenų testavimo: jeigu asmuo persirgo COVID-19 liga arba buvo paskiepytas pirmu ir antru skiepais, gali profilaktiškai nesitirti dėl koronaviruso 180 dienų.

Prienų r. savivaldybės informacija

