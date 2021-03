Kaip malšinti gerklės skausmą?

Maišantis ankstyvo pavasario orų pokyčiams, retas kuris nepatyrėme ryklės skausmo. Pandemijos laikotarpiu pajutę gerklės skausmą, sunerimstame: „gal užsikrėčiau COVID-19?“ Koks gerklės skausmas ir jį lydintys simptomai būdingi susirgus covid’u?

Apie gerklės skausmo priežastis ir gydymą kalbamės su VšĮ Prienų ligoninės ausų, nosies ir gerklės gydytoja otorinolaringologe Julija Šneider.

Skausmo priežastys

Gerklės skausmo priežasčių – itin daug. Dažniausiai gerklės skausmą sukelia virusai ir bakterijos, rečiau grybeliai. Jį provokuoja šalti, permainingi, vėjuoti orai, itin šalti gėrimai, buvimas sausose patalpose, kuriose nuolat veikia kondicionieriai, – tai silpnina organizmo imunitetą.

Gerklę gali skaudėti dėl gastroezofagijalinio refliukso, ūmaus tonzilito, sergant angina, vartojant tam tikrų preparatų, taip pat dėl alerginių reakcijų, dantų ligų, protezų, apatinio žandikaulio sąnario uždegimų.

Pasak Julijos Šneider, pirmiausias ir dažniausias peršalimo simptomas – gerklės (ryklės) skausmas, kurį sukelia mikroorganizmai (virusai, bakterijos). Svarbu atskirti bakterinę nuo virusinės ligos, nes sergant virusinėmis ligomis – gydymas paprastesnis.

Gerklę skauda labiau, kai uždegimas iš burnos, nosies išplinta po žiočių lankų gleivinę, užpakalinę nosiaryklės sienelę, tonziles. Tada labiau skauda ryjant, o apėmus ryklę ir balso stygas – prikimstama, sunku prakalbėti.

Skausmas – virusinės ar bakterinės kilmės

Virusinės kilmės gerklės skausmui būdinga sloga (pasunkėja kvėpavimas pro nosį, iš jos varva sekretas…), o po kelių dienų, slogai rimstant, atsiranda gerklės skausmas, kartais – nedidelė 37,2–37,5 iki 38 OC laipsnių temperatūra. Tada vartojant bei skalaujant šiltais skysčiais skausmas palaipsniui aprimsta.

„Bakterinės kilmės gerklės skausmui (ar sergant gripu) būdingas ūminio tonzilito ar tonzilių uždegimas: pakyla aukšta temperatūra 38,5 – 39,5 OC, „laužo kaulus“, jaučiamas itin stiprus skausmas rijimo metu, neretai skausmingi ir kaklo limfmazgiai.

Jei ryjant labai skauda, pakyla aukšta temperatūra, vis tik neskubėkite gerti antibiotikų, būtina nedelsiant kreiptis į šeimos gydytoją ir prašyti siuntimo pas ausų, nosies ir gerklės gydytoją. Tai gali būti pūlinis tonzilių uždegimas, o jį reikia gydyti tuoj pat,“ – atkreipia dėmesį gydytoja otorinolaringologė.

COVID-19 infekcijos simptomai

Pasak pašnekovės, susirgus COVID-19 infekcija skauda gerklę, pakyla temperatūra didesnė nei 38 OC, „laužo kaulus“; taip pat vargina galvos, raumenų, nugaros skausmai, bendras organizmo silpnumas, neretai atsiranda dusulys (kai kraujyje trūksta deguonies).

„Kaip žinia, peršalimo ir COVID-19 infekcijos simptomai turi panašumų, tačiau atsiradus dusuliui (kai sergama sunkesne forma), praradus skonio bei kvapo pojūčius – abejonių nelieka…“, – pastebi pašnekovė.

Dezinfekuoja purškalai, vaistažolių arbatos

Skaudamą gerklę (peršalus, susirgus gripu ar COVID-19 infekcija) būtina nedelsiant drėkinti ir dezinfekuoti, gerti daug skysčių; patartina vartoti C ir D vitaminų bei cinką, seleną, juozažolės preparatų.

„Dezinfekuojančius purškalus su medetkų ar jonažolės aliejumi gerklės skausmui malšinti įsigykite vaistinėje. Gerklę skalaukite kas 4 valandas kuo šiltesne ramunėlių, medetkų, šalavijų ar islandiškos kerpenos arbata. Gargaliuokite kelias minutes. Tai mažina uždegimą – virusų, bakterijų kaupimąsi gerklėje ir malšina skausmą,“ – pataria J. Šneider.

Ryklės ir tonzilių uždegimą efektingai gydo ir džiovintų aviečių, liepų žiedų arbata.

Čiulpiamosios pastilės

Gydytojos teigimu, vieniems pacientams pastilės padeda, kitiems – ne. Derėtų stebėti jų poveikį individualiai. Galima čiulpti pastiles, ledinukus su įvairiais priedais, dezinfekuojančiomis medžiagomis. Pavyzdžiui, ledinukai su vitaminu C ar medumi didina organizmo atsparumą; mentolio, pipirmėčių aliejus – malšina skausmą, mentolis, anyžiai – lengvina kvėpavimą. Pačiulpus pastiles bent 30 minučių derėtų nevalgyti ir negerti, kad būtų paveikiamas žiočių lankas, tonzilių ir ryklės gleivinės.

„Tačiau piktnaudžiauti čiulpiamomis tabletėmis nepatarčiau. Kuo jų daugiau čiulpsite, tuo gerklė bus raudonesnė, tuo daugiau norėsis jų čiulpti. Verčiau jas vartokite tik extra atveju: 1–2 tabletes, kai tenka daug kalbėti, dainuoti, pavyzdžiui, mokytojams, dainininkams ir pan.,“ – pastebi otorinolaringologė.

Padeda inhaliacijos

Inhaliacija – gydymas šiltais garais, kai į kvėpavimo takų gleivinę patekusios naudingosios medžiagos mažina uždegimines reakcijas. Inhaliacijos padeda greičiau pašalinti iš kvėpavimo takų drėgmę ir gleives. Tad kaip teisingai tai atlikti?

Kvėpuoti garais pradėkite vos pajutę pirmuosius peršalimo simptomus – tada greičiau bus naikinami virusai nosies ertmėje bei gerklės gleivinėje. Inhaliacijas derėtų atlikti du kartus per dieną – ryte ir vakare, po to bent valandą nieko nevalgyti ir negerti.

Labai patogu daryti inhaliacijas turint namuose specialų inhaliatorių, kurį galima įsigyti vaistinėje. Jeigu jo neturite, darykite taip: aukštesniame puode virkite kelias sukrentančias bulves. Kai jos bus beveik išvirusios (pasirodys balsvi bulvių garai), įberkite šaukštą sodos ir įlašinkite 3–4 lašus eukalipto, rozmarino eterinio aliejaus ar bičių pikio. Tada šiek tiek pasilenkite ir, stovėdami šalia puodo, kvėpuokite šiltais garais iki 5 minučių. Procedūros metu turite jausti malonią šilumą, – dalinasi naudingu patarimu gydytoja. – Tačiau prieš vartojant eterinį aliejų ar bičių pikį derėtų įsitikinti, ar nesate jiems alergiški. Be to, nepatartina šiais aliejais kvėpuoti nėščiosioms, sergantiems astma ir vaikams iki 3 metų amžiaus“.

Kai skauda gerklę:

. Nuolat drėkinkite ir vėdinkite patalpas.

. Per dieną išgerkite 3–4 puodelius kuo šiltesnės vaistažolių, žalios ar juodos arbatos.

. Gerklę skalaukite kas 4 valandas.

. Pavartojus skalavimo tirpalą ar purškiamą skystį mažiausiai 30 minučių nieko nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.

. Skalavimo skysčius, purškalus geriausia vartoti po valgio ar vakare, kelias valandas prieš miegą.

Liaudies medicina pataria:

. Obuolių acto ir vandens tirpalo (į puodelį įpilkite 2/3 šilto vandens ir 1/3 obuolių acto) mišiniu skalaukite gerklę 2–3 kartus per dieną.

. Rūgšti terpė sukuria bakterijoms netinkamą aplinką.

. Mišinys gerklei skalauti: 1 šaukštą obuolių acto ir 1 šaukštą medaus sumaišant stiklinėje šilto vandens. Actas mažina skausmą, o medus veikia kaip antiseptikas. Pastaba: skalaukite atsargiai, jokiu būdu nenuryjant, – ypač turintys virškinimo trakto, kepenų uždegimų.

Naudinga pakramtyti citrinos žievelę, imbiero gabalėlį (iki nago dydžio) ar burnoje palaikyti bičių pikio.

Veronika Pečkienė