Abejonės sklaidosi: atnaujinta vakcinacija ir plečiamos tyrimų apimtys

Premjerė Ingrida Šimonytė patvirtino, kad svarstoma karantiną pratęsti ir balandį, todėl Šv. Velykas greičiausiai sutiksime, laikydamiesi visų saugumo reikalavimų. Karantino sąlygas Vyriausybė aptars šį trečiadienį.

Asmeniniu pavyzdžiu bando reabilituoti vakciną

Praėjusią savaitę į Lietuvą atgabenta jau septintoji „AstraZeneka“ vakcinų nuo koronaviruso siunta. Tačiau Lietuvoje ir kai kuriose Europos valstybėse skiepijimas „AstraZeneka“ vakcina praėjusią savaitę buvo sustabdytas dėl nustatytų tromboembolijos atvejų paskiepytiems žmonėms. Galiausiai Europos vaistų agentūrai paskelbus, kad ši vakcina yra veiksminga nuo COVID-19 ligos ir saugi, pirmadienį šalies vadovai –Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjerė Ingrida Šimonytė – parodė pavyzdį Lietuvos gyventojams viešai pasiskiepydami „AstraZeneka“ vakcina bei paragindami juos pasitikėti mokslu, negaišti laiko ir vakcinuotis.

Dėl „AstraZeneka“ vakcinos skiepo nesudvejojo ir prie informacinės kampanijos prisidėjo Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen bei sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Į skiepijamų smenų prioriteto eilę sveikatos ministro įsakymu buvo įtraukti prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai.

Prienų rajone paskiepyta per 12 proc. gyventojų

– Vakcinacija Prienų rajono savivaldybėje vyksta be trikdžių – kiek vakcinos gaunama, tiek sunaudojama. Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymu buvome dvi dienas sustabdę vakcinaciją „AstraZeneka“ vakcina, šią savaitę ji vėl atnaujinta, – pirmadienį sakė Prienų rajono savivaldybės gydytojas Virginijus Slauta.

Jo teigimu, kadangi gaunami vakcinų kiekiai nėra dideli, jie išskirstomi visoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, tokiu būdu sunaudojami ir nedideli „AstraZeneka“ vakcinos likučiai. Gyventojams leista rinktis, kokia vakcina jie norėtų skiepytis, todėl vieniems gyventojams atsisakius skiepytis šia konkrečia vakcina, į jų vietą kviečiami kiti.

„Jeigu gautume iškart 500 šios vakcinos dozių, tuomet ir mums, ko gero, kiltų problemų, nes žmonės vis dar atsisakinėja „AstraZenekos“, prireikia savaitės, kad 100 gautų dozių suskiepytume. Jeigu per dieną likusiomis dozėmis būtų leidžiama skiepyti visus norinčiuosius, vakcinacija vyktų sparčiau, palengvintų visoms mūsų sveikatos priežiūros įstaigoms darbą,“ – teigė Savivaldybės gydytojas.

Praėjusį penktadienį pirmą kartą buvo gauta 200 „Moderna“ vakcinos dozių, skiepijimas ja baigtas savaitės pradžioje. Dar 100 šios vakcinos dozių žadama skirti kovo pabaigoje – balandžio pradžioje. Šiuo metu skiepijami 65 metų ir vyresni gyventojai, pakartotinai kviečiami atvykti dar likę nepaskiepyti vyriausių amžiaus grupių žmonės.

Šią savaitę Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė viešai suabejojo, kad masinė gyventojų vakcinacija nuo COVID-19, kurią planuota pradėti nuo gegužės, greičiausiai bus pavėlinta. V.Slauta pastebėjo, kad Prienų rajonui reikėtų per dieną paskiepyti apie 1000 gyventojų, tuomet būtų galima vakcinaciją vadinti masine. Jai būtų pasirengta per trumpą laiką, paruošus erdvesnes patalpas, t.y. Prienų sporto areną.

Iki šiol Prienų rajone COVID-19 vakcina paskiepyta 12 proc. gyventojų. Anot V.Slautos, vakcinavimo tempai savivaldybėje priklausys nuo to, kiek bus gauta vakcinos. Pastaruoju metu Savivaldybei buvo šiek tiek padidintas „Pfizer-BioNTech“ vakcinų kiekis. Šią savaitę vietoj 200 dozių, kurių reikia antram skiepui, į rajoną atkeliaus 360 dozių, todėl prioriteto tvarka bus kviečiami skiepytis nauji žmonės.

Per savaitgalį naujų ligos atvejų nenustatyta

Statistikos departamento kovo 21 d. ir kovo 22 d. ryto duomenimis, per praėjusias dvi paras Prienų r. savivaldybės teritorijoje nenustatytas nė vienas naujas susirgimo COVID-19 liga atvejis. Šiuo metu Prienų rajone serga 36 asmenys, deklaruotas sergančiųjų skaičius – 458, statistiškai pasveiko 1822 gyventoja, deklaruota – 1400 pasveikusiųjų.

Rajone naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų sumažėjo nuo 117,8 iki 110.

Iš viso Prienų r. savivaldybėje nuo pandemijos pradžios susirgo 1952 gyventojai.

Prienų ligoninėje – tyrimai greitaisiais antigenų testais

Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė informavo, kad nuo pirmadienio (kovo 22 d.) ligoninėje pradėti profilaktiniai tyrimai greitaisiais antigenų testais. Tyrimai nemokami.

VšĮ Prienų ligoninėje atlikti tyrimus dėl COVID-19 ligos galima žmonėms, dirbantiems paslaugų ir (ar) prekybos vietose, kurių veikla dėl karantino buvo draudžiama, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, Prienų r. savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų darbuotojams, kitiems asmenims, teikiantiems paslaugas ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis. Reikia užsiregistruoti Karštosios linijos tel. 1808.

Kaip sakė Prienų ligoninėje COVID-19 tyrimus ir antigenų testus atliekanti kineziterapeutė Ieva Janušauskaitė, susidomėjimas galimybe Prienuose atlikti tyrimus greitaisiais antigenų tyrimais, yra didelis. Pačią pirmąją tyrimų dieną iš pat ryto buvo užpildytos visos 17 vietų – tokį skaičių žmonių per dieną numačiusi priimti laboratorija. Žmonės registravosi ir kitoms savaitės dienoms, todėl svarstoma didinti per dieną priimamų žmonių skaičių.

I.Janušauskaitės teigimu, norintiems išsitirti greitaisiais antigenų testais, reikėtų registruotis ne ligoninėje, o karštosios linijos telefonu 1808, užsiregistravusiųjų duomenys bus operatyviai perduodami laboratorijai. Registruojantis reikėtų nurodyti, kad tyrimai yra profilaktiniai ir juos norima atlikti Prienų ligoninėje.

Parengė Dalė Lazauskienė