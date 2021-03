Sveikiname Žemę

„Žemė mane užaugino. Ji išmokė mane mylėti ir branginti, nuo pat vaikystės mane globojo ir saugojo, dovanojo savo gamtos stebuklus. Kiekviena dovana buvo kažkuo ypatinga: lietus teikė džiaugsmą ir ramybę, saulė – laimę ir šilumą, o žvaigždėtas dangus – viltį ir savo draugiją.“

Žemę šitaip suvokia ir jaučia pirmokė gimnazistė Ugnė. Manau, kad ir mūsų visų suvokimas labai panašus. Šiuo metu kaip niekada nerimaujame, nes situacija tikrai neeilinė. Visus vargina nežinia, rūpestis, kas bus rytoj, kaip įveiksime grėsmingą virusą, kokių dar „dovanų“ sulauksime, jei stengsimės užkariauti mūsų planetą, o ne gyventi su ja santarvėje ir meilėje.

Ką gi mes galime padaryti? Pradėkime nuo mažų žingsnelių, kiekvienas paklauskime savęs, ką galime nuveikti, kad išsaugotume tai, ką turime: gėlą švarų vandenį, paukščius, gėles ir visa, kas mus supa. Manau, turėjome nemažai laiko pamąstyti, įsiklausyti, kurti, atrasti. Žemės dienai dovanojote Žemei savo gražius, prasmingus darbus.

4a klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos J. Aukščiūnienės gamino gėlių girliandas, o dailės mokytojos L. Kučiauskienės ugdytiniai ir mokinių parlamento nariai – fotografavo, mokytojos V. Vasiljevės 2c klasės auklėtiniai kūrė koliažus, lietuvių kalbos mokytojos D. Vyšniauskienės auklėtiniai, Ia klasės gimnazistai, rašė apie tai, kuo jiems brangi Žemė. Lietuvių kalbos mokytoja I. Montvydienė ir technologijų mokytoja V. Martinaitienė paruošė penktokams integruotą užduotį: penktokai aprašinės ir iliustruos mylimiausius gyvūnus. Anglų kalbos mokytojos B. Sinkevičienės III klasės mokinių laukia “Boiling frog” eksperimentas, video ir testas apie klimato šilimą, o su savo septintokais mokytoja užduos klausimą San Francisko mokytojui Doug, kokio senumo yra Žemė, kaip jos amžių nustatyti pagal aplinkoje, žemės gelmėse randamus daiktus ir objektus, paskui septintokai pristatinės savo turimus seniausius daiktus, pavyzdžiui monetas. Su I kl. gimnazistais mokytoja kalbės, kaip veikia atliekų surinkimo automobilis, kokio plastiko galim atsisakyti, kad žemė būtų švaresnė. Penktokai žiūrės filmą apie gyvūnus šalia mūsų, dalyvaus viktorinoje.

Gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės iniciatyva visa gimnazijos bendruomenė galėjo rašyti savo SMS Žemei, prisijungę svetainėje menti.com ir suvedę specialų kodą. Be to, šios metodinės grupės mokytojai II-IV kl. mokiniams organizuos KTU mokslininkų paskaitą ,,Augalai išgelbės Žemę”.

Technologijų mokytojas A. Guobys vėl pasitiks paukštelius naujais inkilais. Tai jau tampa gražia tradicija. Turbūt pastebėjote mokytojo ir jo mokinių inkilus Žvėrinčiaus take.

Mes, Birštono gimnazijos administracija, dėkojame už prasmingas gražias iniciatyvas ir nuveiktus darbus mokytojams ir mokiniams. Džiaugiamės, kad prireikus į pagalbą ateina ir mokinių tėveliai, kiti šeimos nariai: kartu meistrauja, fotografuoja, pataria. Svarbus ne tiek rezultatas, kiek visas kelias į tikslą: atradimai, puikiai praleistas laikas, gražios bendrystės vieni su kitais ir mūsų Žeme pojūtis.

https://padlet.com/daivadab40/zfd9mm776a7cf6e0

Projektinio darbo koordinatorė A.Ferevičienė