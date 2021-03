Šių metų pensijų naujovės: dauguma gavėjų jau pajuto pokyčius

Metų pradžioje Lietuvoje buvo per milijoną pensijų gavėjų. Jau nuo sausio daugumai jų pradėtos mokėti didesnės pensijos. Naujovių sulaukė išankstinių senatvės pensijų gavėjai. Atnaujintos pensijos jau mokamos tiems socialinio draudimo pensijų gavėjams, kurie pernai dirbo, mokėjo socialinio draudimo įmokas ir įgijo stažo bei pensijos apskaitos vienetų.

Daugeliui tokių gavėjų pensijos didėja – pokytis priklauso nuo pernai gauto darbo užmokesčio ir „Sodros“ įmokų.

„Šiais metais pensijų naujinimas dirbantiems pensininkams atliktas anksčiau nei pernai – dauguma gavėjų atnaujintas pensijas pradeda gauti kovo mėnesį, kartu su pensijos nepriemoka, susidariusia nuo sausio. Kai kurie dirbantys senatvės pensininkai ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjai atnaujintas pensijas gavo jau vasarį.

Iš viso atnaujinta per 200 tūkstančių pensijų. Apie atnaujinimą gyventojai informuojami asmeniškai, per „Sodros“ paskyras www.sodra.lt/gyventojui“ – sako „Sodros“ direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė.

Visas šiais metais padidintas ir perskaičiuotas pensijas „Sodra“ moka laiku.

Kai didėjo pensija,

galėjo sumažėti mažiausių pensijų priemoka

Šiais metais socialinio draudimo pensijos padidėjo vidutiniškai 9,58 proc. Vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu pasiekė 440 eurų (palyginti su praeitais metais, padidėjo 41 euru), o vidutinė pensija – 415 eurų (padidėjo 38 eurais). Kiekvieno žmogaus pensijos augimas priklauso nuo jo įgyto stažo ir pensijos apskaitos vienetų skaičiaus.

Socialinio draudimo pensijų gavėjams, gaunantiems pačias mažiausias pensijas, mokamos pensijų priemokos. Turinčiųjų būtinąjį stažą visų gaunamų pensijų suma negali būti mažesnė nei minimalių vartojimo poreikių dydis. 2020 metais jis siekė 257 eurus, o 2021 metais ūgtelėjo iki 260 eurų. Jei būtinojo stažo žmogus nesukaupė, primokama mažiau. Tada priemokos dydis priklauso nuo turimo ir būtinojo stažo santykio.

„Vasario mėnesį sulaukėme daug mažiausias pensijas gaunančių gyventojų klausimų, kodėl vasarį jų pensijos buvo mažesnės negu sausį. Taip galėjo pasirodyti dėl to, kad sausį šie žmonės gavo padidintą pensiją bei priemoką už 2020 m. gruodį, o vasarį – padidintą pensiją su priemoka už sausio mėnesį. Daugeliu atveju priemoka šiek tiek sumažėjo, kadangi padidėjo pats pensijos dydis,“ – paaiškina V. Latvienė.

Pavyzdžiui, gyventojo, turinčio būtinąjį stažą, senatvės pensija pernai siekė 230 eurų ir buvo mažesnė nei 257 eurai, tad jis gaudavo ir 27 eurų priemoką mažų pensijų gavėjams.

Po indeksavimo jo pensija 2021 metų sausį pasiekė 250 eurų. Pensijos mokamos už einamąjį mėnesį, tad jau sausį gyventojas gavo 250 eurų pensiją. Tuo tarpu priemokos mokamos už praėjusį mėnesį – taigi sausį gyventojas gavo priemoką už gruodį, kuri apskaičiuota pagal gruodžio mėnesio gaunamą pensiją ir siekė 27 eurus. Taigi sausį žmogus iš viso gavo 277 eurus.

Vasario mėnesį gyventojas gavo padidėjusią pensiją – 250 eurų ir priemoką už sausio mėnesį, kuri siekia 10 eurų, kad visa pensijų ir išmokų suma nebūtų mažesnė nei 260 euro. Taigi, palyginti su sausiu gyventojas gavo mažesnę sumą, tačiau lyginant su 2020 metų gruodžiu ši suma padidėjo.

Išaugo valstybinės

ir šalpos pensijos

Nuo šių metų pradžios 1,2 proc. padidėjo valstybinės pensijos, o valstybinių pensijų bazė išaugo iki 58,70 euro. Tai reiškia, kad didesnių išmokų nuo vasario sulaukė nukentėjusieji asmenys, mokslininkai ir pirmojo bei antrojo laipsnių valstybinių pensijų gavėjai, pareigūnai ir kariai.

Nuo vasario padidėjimo sulaukė ir tie gyventojai, kurie nėra įgiję minimalaus stažo socialinio draudimo pensijai gauti – šalpos pensijų gavėjai. Šalpos pensijos bazė išaugo nuo 140 iki 143 eurų.

Tiems šalpos pensijų gavėjams, kurie stažo neįgijo dėl to, kad ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius ar išaugino ne mažiau kaip penkis vaikus ir pateikia tai įrodančius dokumentus, mokama 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos senatvės pensija. Ši suma dabar siekia 214,5 euro.

Pokyčiai išankstinių

pensijų gavėjams

Išankstinių senatvės pensijų gavėjai ne tik pajuto pensijų padidėjimą dėl indeksavimo. Šiais metais taikomas ir palankesnis pensijų mažinimo procentas.

Skaičiuojant išankstinės pensijos dydį taikomas mažinimas po 0,32 procento už kiekvieną mėnesį, likusį iki senatvės pensijos amžiaus. Iki šiol buvo taikomas mažinimas po 0,4 procento už kiekvieną mėnesį, likusį iki senatvės pensijos amžiaus sukakties, o sukakus senatvės pensijos amžių – už kiekvieną išankstinės pensijos gavimo mėnesį.

Naujovių sulaukė taip pat senatvės pensijų gavėjai, kurie anksčiau gavo išankstines pensijas. Šių gyventojų senatvės pensijos perskaičiuotos jų nemažinant dėl to, kad jie gavo išankstinę senatvės pensiją, jei išankstinę senatvės pensiją šie žmonės gavo ne ilgiau kaip 3 metus ir jei jų stažas, skiriant išankstinę senatvės pensiją, buvo ne mažesnis kaip 40 metų.

Perskaičiuotos ir nebemažinamos pensijos bus pradėtos mokėti ne vėliau kaip iki šio mėnesio pabaigos, kartu išmokant už sausio ir vasario mėnesius susidariusią pensijos nepriemoką.

Jei senatvės pensijų gavėjai, anksčiau gavę išankstines pensijas, neatitinka aukščiau išvardintų sąlygų, jų senatvės pensijos perskaičiuotos taikant mažinimą po 0,32 proc. už mėnesį.

Šių metų sausį Lietuvoje buvo per milijoną pensijų gavėjų, tarp jų – 614 tūkstančių senatvės pensininkų. 545 tūkstančiai senatvės pensijos gavėjų turi būtinąjį stažą, beveik 70 tūkstančių žmonių nėra sukaupę būtinojo stažo. Apie 70 tūkstančių senatvės pensijos gavėjų vis dar dirba. Išankstines senatvės pensijas gauna daugiau nei 4,5 tūkstančio žmonių.

