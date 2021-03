Galės atnaujinti pamokas gyvai, be pradinukų ir tėvų testavimo

Vyriausybės nutarimu nuo šios savaitės 25-iose šalies savivaldybėse jų pasirinktose ugdymo įstaigose pradinukai mokomi mišriu būdu. Norą sugrįžti prie kontaktinio ugdymo modelio pareiškė beveik 60 mokyklų. Prienų rajono mokyklos kontaktinio pradinukų ugdymo kol kas neatnaujino.

Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko teigimu, ugdymo įstaigose prieš kurį laiką buvo aptarta galimybė įsitraukti į eksperimentą ir sugrąžinti pradinių klasių mokinius į klases.

– Viena iš būtinų mišraus ugdymo sąlygų – mokyklų bendruomenių, pradinukų tėvų sutikimas dėl mokinių ir tėvų periodinio testavimo kas 7 dienas kaupinių metodu. Tik mažesnė tėvų dalis pritarė prevenciniams tyrimams, o dauguma mokyklų bendruomenių narių pasisakė prieš, todėl Prienų rajono savivaldybės mokyklos šiame eksperimente nedalyvauja, – pasak R.Zailsko, visos mokyklos – ir mokiniai, ir tėvai, ir mokytojai – laukia, kada galės saugiai sugrįžti į mokyklas įprasta tvarka.

LR Vyriausybės nutarimu jau leidžiama neformaliojo švietimo veiklas organizuoti lauke ne didesnėms nei 5 mokinių grupėms, tačiau, R.Zailsko nuomone, tai nelabai ką keičia neformaliajame vaikų švietime:

– Visų pirma, kai mokiniai mokosi nuotoliniu būdu namuose, atvykti tik į būrelį po pamokų nelabai prasminga, o kaimo vietovėse, kur reikalingas mokinių pavėžėjimas, beveik ir neįmanoma. Be to, jei mokiniai dalyvauja komandinio sporto (pvz., futbolas, krepšinis ar pan.) užsiėmimuose, jų grupės didesnės, tad visa komanda kartu sportuoti negali. Todėl Kūno kultūros ir sporto centras iš esmės vaikų treniruočių proceso atnaujinti neskuba.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas priduria, kad Vaiko gerovės komisijos sprendimu šiuo metu mokyklas lanko tik tie mokiniai, kurie neturi sąlygų mokytis namuose arba susiduria su nuotolinio mokymosi sunkumais. Su jais kontaktiniu būdu dirbantys mokytojai ir auklėtojai yra paskiepyti viena ar dviem vakcinomis nuo koronavirusinės infekcijos. Šiuo metu tokia pagalba teikiama visose Prienų rajono savivaldybės mokyklose, kasdien į mokyklas atvyksta daugiau nei 100 įvairių klasių mokinių.

Mokytojai ir mokiniai, sėkmingai įvaldę įvairias virtualaus bendravimo platformas, ne vieną mėnesį dirba per nuotolį. R.Zailskas pripažįsta, kad darbas prie kompiuterių turi ir teigiamų, ir neigiamų niuansų. Taip dirbant pasireiškia nuovargis, kyla įvairių iššūkių, ypač mokiniams, kurie daug naujos medžiagos privalo įsisavinti savarankiškai. Tačiau tai, anot Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo, turi ir privalumų – daugiau laiko galima skirti mokinių mokymuisi, jie išmoksta prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi ir rezultatus bei planuoti savo ateitį. R.Zailsko pastebėjimu, tokių mokinių, kurie nesijungtų prie nuotolinio mokymosi platformų, yra nedaug:

– Pastebėjus, jog mokinys nesijungia prie pamokos, mokyklos reaguoja greitai ir dažniausiai Vaiko gerovės komisijos sprendimu šiems mokiniams teikiama tiesioginė pagalba mokyklose.

Be abejonės, sunkiausią metą išgyvena abiturientai, kuriems reikia tinkamai pasiruošti egzaminams – jie prasidės nuo birželio 7 dienos – anksčiau, nei pernai, bet vėliau, nei įprastai. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Savivaldybei skyrė per 10 tūkst. eurų abiturientų konsultacijoms organizuoti. Skyriaus vedėjas žadėjo, kad iškart po to, kai karantino sąlygos bus atlaisvintos, konsultacijoms bus skiriamas didelis dėmesys.

Prienų miesto vaikų lopšelius-darželius lanko maždaug du trečdaliai ikimokyklinukų, kurių tėveliai dirba tiesioginiu būdu ir negali prižiūrėti savo vaikų namuose. R.Zailsko duomenimis, į „Pasaką“ susirenka apie 100, „Saulutę“ – apie 70, o į „Gintarėlį“ – apie 50 vaikų (skaičiai yra kintantys kasdien).

– Ikimokyklinukai priimami tiesioginiam ugdymui ir rajone esančiuose ikimokyklinio ugdymo skyriuose, šią savaitę darželiuose turime apie 400 vaikų, t.y. šiek tiek daugiau nei 50 proc. įprastai darželius lankančių vaikų. Be to, kasdien į mokyklas ateina ir apie 130 priešmokyklinukų, kurių tėvai dirba tiesioginiu būdu ir negali jų prižiūrėti namuose, – pasakojo Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas R.Zailskas.

Šį trečiadienį Vyriausybė svarstė planą, kaip grąžinti visus pradinių klasių mokinius į mokyklas. Buvo sušvelnintos karantino sąlygos 45 Lietuvos savivaldybėse, kuriose sergamumo rodiklis per pastarąsias dvi savaites siekia mažiau nei 200 atvejų 100 tūkst. gyventojų: pradinukams leista sugrįžti į klases, nereikalaujant testavimo kaupinių principu. Atnaujinti kontaktinį ugdymą galės ir Prienų rajono, ir Birštono savivaldybių ugdymo įstaigos, užtikrinant ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas taisykles.

Pradinukams kaukės nebus privalomos, tačiau konsultacijose dalyvausiantys abiturientai jas privalės dėvėti. Atsižvelgiant į tai, kad artėja brandos egzaminai, leidžiama organizuoti konsultacijas įprastu (kontaktiniu) būdu ne daugiau kaip 5 vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams.

Taip pat galimi ir neformaliojo vaikų bei suaugusiųjų švietimo užsiėmimai uždarose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 asmenys ir užtikrinamas 30 kv. metrų paslaugos teikimo plotas vienam asmeniui.

Dalė Lazauskienė

