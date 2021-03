Darbai veja darbus visus metus

Ši žiema uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ darbuotojams nestokojo išbandymų: kai gausus sniegas užklojo miestą, buvo mestos visos pajėgos vaduoti jį nuo pusnių ir ledo, o pasigirdus įspėjimų apie gresiantį potvynį – dėtos pastangos nuo ledonešio apsaugoti viešąją poilsio erdvę ir jos įrenginius šalia Nemuno. Šaligatvių, šalikelių, takų valymo nuo sniego ir kiti darbai, aktualūs šaltuoju sezonu, baigti praėjusią savaitę, o metų laikų kaita ir aukštyn kopianti saulė skatina kalendoriaus paraštėse pasižymėti būsimus darbus. Prasideda pavasariniai rūpesčiai…

– Iš to, kiek žmonių ir technikos vienu metu darbavosi mieste, ir iš daugybės skambučių su prašymais – minėjote, kad vien per šiandieną jų sulaukėte iki trisdešimties – galima susidaryti įspūdį, jog Jūsų vadovaujamai bendrovei praėjęs sezonas buvo itin darbingas ir atsakingas? – šiuo klausimu pradėjau pokalbį su UAB „Prienų butų ūkis“ direktoriumi Algiu Valatka.

– Žiemą vienu metu mieste dirbo dvi brigados po tris darbuotojus, penkios valytojos, sniegą valė keturi traktoriai. Gausus snygis, kuris truko kelias dienas, mus paskatino perorganizuoti bendrovės darbą – ir santechnikai, elektrikai, statybos bei apdailos darbus atliekantys darbuotojai buvo pasiųsti į gatves – valė ir barstė šaligatvius, laiptus, miesto aikštę, atkasė praėjimus iki perėjų, dirbo prie prekybos centrų, parduotuvių, degalinių, ligoninės ir poliklinikos, kitų įstaigų, su kuriomis esame sudarę sutartis dėl aplinkos priežiūros ir tvarkymo. Nuvalėme, išplatinome takus ir Škėvonių kapinėse, kad žmonės galėtų deramai palydėti ir pagerbti mirusiuosius. Nepamiršome ir naujai įrengtų viešųjų poilsio erdvių Beržyno, Revuonos parkuose, Kęstučio gatvėje prie Nemuno –jose nuolat buvo valomas sniegas, nes tai pagrindinės vietos mieste, kur karantino laikotarpiu gyventojai gali išeiti pasivaikščioti, pabūti gryname ore ir pasijusti geriau.

Kai tik buvo paskelbti atlaisvinimai smulkiajam verslui, pasitarus su Prienų rajono savivaldybės vadovais, per tris dienas iš pagrindinių Vytauto, J.Basanavičiaus, J.Brundzos gatvių, Kęstučio gatvės atkarpos surinkome ir išvežėme šalikelėse susikaupusį sniegą, kuris trukdė tvarkingai parkuoti automobilius ir blogino saugaus eismo sąlygas. Praėjusią savaitę su technika nuvalėme, išplatinome ir nušlavėme Stadiono mikrorajono takus ir šaligatvius. Stengėmės laiku reaguoti į prašymus ir nusiskundimus, gyventojų prašymu teko nukasti ir išvežti sniegą susiaurėjusioje Gegužės gatvėje ir kitur, rūpinomės, kad žmonės, eidami pėsčiomis į darbą, parduotuves, nepaslystų ir nepatirtų traumų.

– Bendrovės darbuotojus teko matyti ir ne visai įprastose darbo vietose…

– Kadangi „Butų ūkis“ administruoja daugiabučius namus visoje Prienų rajono savivaldybėje ir Birštono mieste, vykdo jų techninę priežiūrą, ten, kur galėjo kilti pavojus žmonių saugumui, jautėme atsakomybę pašalinti nuo stogų sniegą ir ledo varveklius. Tiesą sakant, gyvenamųjų namų renovacijos metu gerai apšiltinus pastatų sienas, varveklių susidaro vis mažiau, daugiau problemų kėlė nuo stogų atitrūkę sniegą sulaikantys atitvarai. Sulaukę gyventojų pranešimų dėl galimų grėsmių žmonių, automobilių saugumui, taip pat ir savo iniciatyva šalinome sniegą nuo stogų Vytauto, J.Brundzos ir kitose gatvėse.

Teko atlikti ir nekasdienius darbus. Pavyzdžiui, Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijoje aptarus galimą Nemuno potvynio pavojų, mums buvo pavesta pasirūpinti viešosios poilsio erdvės, esančios šalia Kęstučio gatvės, infrastruktūros apsaugojimu. Išmontavome suolelius, šviestuvus, informacinius stendus, valtinės pastate atjungėme elektrą ir kitą įrangą. Dėl atsargumo, jeigu kartais upė išneštų ledus į krantą, pastatą apsaugojome suformuotu molio ir smėlio maišų pylimu. Pavojui praėjus, viską atstatysime.

– Ko gero, staigaus atlydžio metu sulaukėte ir pranešimų apie semiamus rūsius ir kiemus?

– Ten, kur pastatų renovacijos metu buvo įrengtos nuogrindos, neliko duobių, problemų nekyla. Turime kelis daugiabučius, kurių rūsiai apsemiami po gausesnio kritulių kiekio. Neretai prireikia ištraukti vandenį viename Dariaus ir Girėno gatvės name, Birštone. Prienuose, Vytauto g. 27 name, kuris pastatytas šaltiniuotoje vietoje, žmonės negali naudotis sandėliukais, nes rūsiuose, tiesiogine to žodžio prasme, sruvena upelis. Šiuo metu vyksta šio pastato renovacija, suprojektuota ir lietaus kanalizacijos sistema, todėl po atnaujinimo situacija turėtų pagerėti. Tokiu pat būdu tikimasi surinkti ir lietaus nuotekas prie Vilniaus g. 10 pastato.

– Ko gero, jau mintyse rikiuojate darbus, kurie prasidės kartu su pavasariu?

– Laimėjome naujai skelbtą konkursą dėl kapinių priežiūros, todėl vos tik nutirpus sniegui pagal gyventojų prašymus esame pasiruošę išpjauti kai kuriuos medžius, surinkti ir išvežti ekstremaliomis gamtinėmis sąlygomis nulaužytas pušų šakas. Senose Prienų miesto kapinėse ne vienerius metus kovojame su medžiuose perinčiais paukščiais. Jų lizdus galime naikinti tik iki kovo 15 dienos.

Ir žiemą, ir šiltuoju sezonu yra ką veikti naujai suformuotose miesto erdvėse. Palei pasivaikščiojimo taką prie Nemuno esame išpjovę menkaverčius krūmokšnius, kad poilsiaujantiems atsivertų gražus vaizdas. Atšilus prisidės poilsio zonų ir sporto aikštynų infrastruktūros tvarkymo, želdinių priežiūros ir šienavimo darbai. Norime, kad gražėjantis Prienų miestas išliktų tvarkingas. Pastebime, kad Beržyno parkas, pasivaikščiojimo takai Kęstučio gatvėje gyventojams yra labai patrauklūs – ir anksti ryte, ir vakare čia sutiksi įvairaus amžiaus žmonių. Sutvarkyta aplinka pasidžiaugia ir atvykstantys miesto svečiai. Tikiuosi, kad, renovavus buvusio viešbučio pastatą Revuonos parke, ši vieta taip pat bus gausiai lankoma. Todėl reprezentacinių miesto vietų priežiūrai skiriame didelį dėmesį, įdarbinti darbuotojai tvarko priskirtas teritorijas, rūpinasi naujai įrengtų trijų viešųjų tualetų švara.

– Tokiam dideliam ūkiui tvarkyti ir prižiūrėti reikia ne tik darbuotojų, bet ir technikos…

– Esame dėkingi Prienų rajono savivaldybei, kuri pritaria mūsų planams, norui apsirūpinti reikiamomis darbo priemonėmis. Prieš kurį laiką įsigijome du traktorius, kitos technikos, elektrinį mechanizmą, kuris valytojoms labai palengvins šaligatvių priežiūrą. Elektriniu piktžolių naikinimo deglu bus efektyviai šalinama tarpuose tarp trinkelių ir plytelių auganti žolė.

– Prisimenu laikus, kai daugiabučių namų gyventojai labai atsargiai vertino pastatų renovacijos projektus, dabar gi pasižvalgius po miestą matyti, kad tos baimės dėl rizikos nebelikę – kasmet atnaujinama vis daugiau pastatų…

– Tikra tiesa, pamatę, kaip gražiai susitvarkė kaimynai, ir gretimų namų gyventojai pradėjo aktyviai domėtis pastatų atnaujinimo galimybėmis. Prienų mieste ir rajone jau renovuota 51 daugiabutis namas, o šiais metais priskaičiuojame 25 namus, kuriuose pritarta projektavimo darbams, pradedami ar baigiami modernizavimo darbai. Sėkmingai pradėjome renovuoti ir medinius namus, kuriuose gyvena po kelias šeimas. Apšiltintais pastatais galės džiaugtis ir Jiezno miesto, Balbieriškio, Pakuonio miestelių daugiabučių gyventojai. Dėl pandemijos apribojimų iki birželio mėnesio yra pratęstas kvietimas teikti investicinius projektus dėl 12- kos namų renovacijos, privalome surengti gyventojų susirinkimus ir projektų aptarimus.

– Kokias paslaugas teikiate daugiabučių namų gyventojams ir bendrijoms?

– Bendrovė jau dvidešimt metų administruoja ir prižiūri daugiabučius gyvenamuosius namus, šalina įvairius gedimus ir avarijas, teikia statybos, remonto ir kitas paslaugas. Pandemijos laikotarpiu, daugiabučių namų gyventojams nustačius COVID-19 ligą, pagal sutartį su Savivaldybe dezinfekuojame laiptines. Šią vasarą iš gyventojų surinktų lėšų esame suplanavę suremontuoti kelias laiptines.

O neseniai pasiūlėme ir naują laiptinių valymo paslaugą. Vytauto g. 21 ir 23 namų gyventojai pirmieji užsisakė šią mokamą paslaugą, įdarbinome darbuotoją, kuri pagal susitarimą su užsakovais periodiškai išplaus laiptinę, nuvalys turėklus, dezinfekuos liečiamus paviršius. Gyventojai domisi šia paslauga, žmonėms tampa vis svarbiau gyventi švarioje aplinkoje. Šiuo metu vyksta apklausa trijuose Stadiono mikrorajono namuose.

Susidomėjusius gyventojus kviečiame aktyviai teikti prašymus ir balsuoti dėl laiptinių valymo paslaugų. Siūloma laiptinę valyti 1 kartą per savaitę pagal sudarytą grafiką, gyventojams pageidaujant laiptinių valymo periodiškumas gali būti keičiamas. Paslaugos kaina apskaičiuojama pagal laiptinės plotą, o valymo paslaugos kaina butui – pagal buto bendrą naudingą plotą.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į UAB „Prienų butų ūkis“ telefonu 8 614 58408 arba el. paštu info@prienubu.lt.

– Dėkoju už pokalbį, linkiu pavasarinių darbų spartos!

Kalbėjosi Dalė Lazauskienė