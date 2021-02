Birštono policijos komisariato 2020 m. veiklos rezultatai

2020 metai buvo sudėtingi bei išskirtiniai visai šaliai ir jos gyventojams. Birštono savivaldybės taip pat neaplenkė iššūkiai, susiję su pandemija, kuri pareikalavo neplanuotų darbų, pareigūnams teko aukoti savo suplanuotą laiką, šventes ir dirbti sudėtingomis sąlygomis.

Atsižvelgiant į laikmetį, Birštono policijos komisariato (toliau – Birštono PK) kasmetinis ataskaitinis susitikimas šiais metais nebus organizuojamas, todėl pristatome trumpą Birštono policijos komisariato 2020 metų darbo apžvalgą.

2020 metais Birštono PK dirbo 13 pareigūnų, viena pareigūnė buvo vaiko auginimo atostogose. Per 2020 metus Birštono PK prižiūrimoje teritorijoje registruoti 885 pranešimai apie įvairius įvykius, panašus skaičius buvo ir 2019 metais. Į įvykius pareigūnai 95 proc. reagavo nustatytu laiku.

2020 m. mažėjo nusikalstamų veikų skaičius – registruotos 46, 2019 m. jų buvo registruota 51. Ištirta didžioji dalis – 81 proc. užregistruotų nusikalstamų veikų. Vagysčių skaičius 2020 m. išliko žemas, registruota 12 vagysčių, 2019 m. – 14. Daugiau nei pusė vagysčių buvo atskleista. Automobilių vagysčių skaičius buvo minimalus: 2020 m., kaip ir 2019 metais, buvo pagrobtas 1 automobilis. Jis surastas, kalti asmenys nustatyti. Išlieka aktualūs sukčiavimo atvejai, vykdomi elektroninėje erdvėje, kurių buvo registruota keturi. Fiksuojama daug smulkių apgavysčių, įsigyjant daiktus elektroninėje erdvėje, už tai taikoma administracinė atsakomybė. Jau trečius metus stebimas mažėjantis smurto artimoje aplinkoje atvejų skaičius. 2020 m. užregistruotos 5 su tuo susijusios nusikalstamos veikos, 2019 m. – 9. Viešosios tvarkos pažeidimų, užtraukiančių baudžiamąją atsakomybę, neregistruota.

2020 m. Birštono policijos pareigūnai išaiškino 776 Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimus, tarp jų neblaivių vairuotojų – 23 (11 vairuotojų nustatytas didesnis nei vidutinis girtumo laipsnis (1,5 promilės), kuriems taikyta baudžiamoji atsakomybė). Didžiausia dalis – 584 KET pažeidimai, užfiksuoti dėl draudimų stovėti ar sustoti prie Birštone esančių lankytinų objektų. 2020 m. užregistruoti 6 eismo įvykiai, per kuriuos 1 žmogus žuvo, 6 buvo sužaloti. Eismo įvykių dėl neblaivių vairuotojų kaltės neregistruota, kaip ir 2019 m.

Eismo saugumui stiprinti periodiškai pagal patvirtintus planus vykdomos policinės priemonės (vairuotojų blaivumo kontrolė, vairuotojų naudojimosi mobilaus ryšio priemonėmis, atšvaitų ir šviesą atspindinčių elementų dėvėjimo kontrolė (kurios metu dalinami atšvaitai, liemenės su šviesą atspindinčiais elementais), saugos diržų segėjimo kontrolė).

Įvedus ribojimus Birštono mieste dėl motociklų eismo, policija Birštone pradėjo naudoti Birštono savivaldybės įsigytą ir policijai perduotą triukšmo lygio nustatymo matuoklį. Šiuo matuokliu pirmiausiai buvo matuojamas techniškai netvarkingų transporto priemonių kurorte keliamas triukšmas. Prietaisas sertifikuotas Europos Sąjungoje ir metrologiškai įteisintas Lietuvoje.

Dėl kitų administracinių nusižengimų 2020 metais surašyti 106 protokolai. Daugiausia nustatoma pažeidimų, susijusių su vagystėmis bei sukčiavimais ir alkoholinių gėrimų gėrimu viešose vietose arba neblaivaus asmens pasirodymu viešose vietose.

Birštono savivaldybėje nepilnamečiai gyventojai 2020 metais įvykdė 6 nusikalstamas veikas. Didesnė dalis nusikalstamų veikų įvykdytos grupėse ir ne Birštono savivaldybės gyventojų. Birštono policijos komisariate 2020 m. užregistruota 10 nepilnamečių administracinių nusižengimų, 2019 m. jų buvo 12. Daugiausia nepilnamečiai įvykdo smulkias vagystes ir tyčinius turto sunaikinimo ar sugadinimo pažeidimus. Paminėtina, kad dažniausiai linkę nusikalsti vaikai yra iš šeimų, patiriančių socialinę riziką.

Kriminogeninė situacija Birštono savivaldybėje vertintina gerai. Esamą situaciją, be abejo, iš dalies lemia taikomi karantino ribojimai, taip pat žmonių sąmoningumas. Todėl raginame neatsipalaiduoti, išlikti budriems, sąmoningiems ir atsakingiems.

Birštono savivaldybėje veikia 15 saugios kaimynystės grupių. Saugi kaimynystė – tai kaimynų bendradarbiavimas, padedant vienas kitam, policijai ir kitoms institucijoms bei stiprinant saugumą gyvenamojoje vietovėje.

Informuojame, kad 2020 m. pabaigoje socialiniame tinkle „Facebook“ sukurtas Birštono policijos bendruomenės pareigūnės puslapis: https://www.facebook.com/bendruomenespareigune, kur galite rasti naudingą ir aktualią informaciją, užduoti klausimus, kreiptis dėl saugios kaimynystės grupės kūrimo ar prašymo tapti policijos rėmėju. Kviečiame sekti naujienas, taip pat, esant poreikiui, teikti pasiūlymus, nuomonę.

Kiekvienas gyventojas, naudodamasis www.epolicija.lt paslaugų portalu, gali pranešti policijai apie nusikalstamą veiką, eismo įvykius ar kitus teisės nusižengimus, pateikti reikiamus dokumentus, pasirašant elektroniniu parašu, bei stebėti paslaugos vykdymo eigą. Dėl skubios pagalbos kreipkitės Bendruoju pagalbos telefonu Nr. 112.

Pagrindinė policijos siekiamybė ir tikslas 2021 metais išlieka toks pats – bendrų pastangų dėka užtikrinti gyventojų saugumą. Todėl sieksime glaudaus ir nuolatinio bendruomenės, institucijų, organizacijų ir policijos bendradarbiavimo, gyventojų pilietiškumo, neabejingumo matomiems teisės pažeidimams.

Birštono policijos komisariato informacija

Dalintis: email Print 0 VK