Stomatologo į namus nepasikviesi – ir nevaikštantys pacientai vyksta į gydymo įstaigas

„Esu pilietiškas žmogus, ir man rūpi toks klausimas: kas privalo pasirūpinti vienišais, neįgaliais žmonėmis, kurių dantys labai apleisti – sugedę ir skaudantys. Patys jie nesugeba nuvažiuoti pas odontologus, nes sunkiai vaikšto ar guli ant patalo. Todėl stomatologų paslaugos faktiškai jiems neprieinamos, ir jų dantų protezavimui skirti pinigai lieka nepanaudojami. Tikra gėda… Ir „korona“ su karantinu čia niekuo dėti, paprasčiausiai nėra valstybės požiūrio šiuo klausimu, niekam seneliai nesvarbūs…“ – straipsniui temą pasiūlė telefonu į redakciją paskambinęs Juozas. Prisistatęs, kaip Veiverių seniūnijos gyventojas, vyras svarstė, kad ši problema galbūt aktuali ne tik nuosavuose namuose gyvenantiems žmonėms, bet ir slaugos ligoninių pacientams. Pasak jo, reikalui esant, ir jis pats sutiktų pavėžėti kurį nors senelį dėl dantų taisymo ar protezavimo.

Be odontologinės pagalbos – žmonės, kuriais nėra kam pasirūpinti

Kaip Prienų rajono savivaldybėje sprendžiamos odontologinių paslaugų prieinamumo iš namų neišeinantiems žmonėms, globos ir slaugos įstaigų gyventojams problemos? Apie tai kalbamės su Savivaldybės, asmens sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigų atstovais.

Prienų rajono savivaldybės gydytojas Virginijus Slauta patvirtino, kad rajone nėra galimybių išsikviesti odontologus į namus, prireikus susitvarkyti dantis jiems patiems reikia vykti į gydymo įstaigas.

Prienų socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė, paklausta, ar socialiniai darbuotojai gali pasirūpinti vienišų, sunkiai vaikštančių asmenų nuvežimu pas stomatologus, teigė, kad tokia paslauga neteikiama. Jeigu klientas užsiregistravęs pas gydytoją odontologą ir neturi kuo nuvažiuoti, gali būti pavėžėjamas Socialinių paslaugų centro transportu, tačiau su sąlyga, kad žmogus yra savarankiškas.

Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorė Lina Kazlauskienė prisiminė girdėjusi apie prieš kurį laiką Vilniuje vykdytą pilotinį projektą, kuris buvo finansuotas europinėmis lėšomis. Buvo nupirkta mobili odontologijos įranga, ir gydytojai važiavo pas sunkią negalią turinčius asmenis į namus, jiems teikė stomatologines paslaugas.

– Kadangi Veiverių PSPC dirba gydytojas odontologas, prireikus jo pagalbos Slaugos skyriuje gulintiems pacientams, jis gali nueiti ir į palatą apžiūrėti skaudamus dantis, bet, kaip suprantate, be reikiamos įrangos jis nelabai ką galės padaryti. Vis vien teks pacientą gabenti į kabinetą. Tiesa, kažkada yra buvęs atvejis, kai gulinčiam ligoniui teko šalinti dantį palatoje. Žmonėms su sunkia negalia teikti dantų taisymo paslaugas namuose gydytojai odontologai dar nėra prisitaikę, neturi portatyvinių dantų gręžimo aparatų, kuriuos galėtų vežiotis, vykdami pas pacientus. Žmogus turi būti bent šiek tiek mobilus, kad galėtume jį atsivežti į gydymo įstaigą, – mano L.Kazlauskienė. – Iš tikrųjų, čia yra didelė, sakyčiau, socialinė problema. Paslaugų sistema neįgaliems žmonėms mūsų šalyje dar nėra pilnai išvystyta, todėl kai kurias socialines paslaugas tenka teikti ir gydymo įstaigoms.

Į klausimą apie odontologines paslaugas pacientų namuose Prienų PSPC direktorius Artūras Ivanauskas atsakė klausimu: „O ką odontologai gali padaryti namuose be gręžimo įrangos, specialios kėdės?“

A.Ivanausko teigimu, dėl dantų taisymo pacientai turi atvykti į įstaigą, pavyzdžiui, Prienų globos namai patys pasirūpina tokių pacientų atvežimu. „Susiskambinama iš anksto, paskiriamas laikas, ir pacientai su vežimėliais atvežami, manau, įmanoma juos atgabenti ir gulimoje padėtyje. Dabartinis transportas yra pritaikytas vežioti žmones su sunkia negalia, Prienų PSPC Stomatologinė poliklinika įsikūrusi pirmame pastato aukšte, patekimas į ją patogus ir neįgaliesiems, todėl atvykti pas bendrosios praktikos gydytojus odontologus, manau, įmanoma. Ir nėra kilę dėl to problemų. Norint protezuoti dantis, reikėtų gauti siuntimą pas gydytojus ortodontus, – kalbėjo asmens sveikatos priežiūros centro vadovas.

Prienų globos namų direktorė Inga Barkauskienė patikino, kad jokių problemų dėl dantų gydymo ir protezavimo prieinamumo globos namų gyventojams nekyla. Kadangi įstaiga turi greitosios pagalbos automobilį, juo turintys judėjimo negalią ar nevaikštantys gyventojai nuvežami į įstaigas, prie kurių yra prisirašę, dažniausiai į Prienų PSPC stomatologinę polikliniką ar „MediCA kliniką“, kur jiems ir suteikiamos odontologinės bei dantų protezavimo paslaugos.

Direktorė paminėjo ir atvejus, kuomet gyventojus, gavusius siuntimus, teko vežti ir į specializuotas dantų ir žandikaulių chirurgijos klinikas.

„Prieš keliolika metų odontologinis kabinetas veikė ir Globos namuose, jame buvo įdarbintas odontologas, tačiau keitėsi tvarka, šioms paslaugoms teikti reikėjo gauti licenciją. Dokumentai nebuvo tvarkomi, šiandien kabineto patalpos pritaikytos kitoms reikmėms. Bet, esant poreikiui, gyventojus pas specialistus ir nuvežame, ir palydime. Gyventojai taip pat sėkmingai pasinaudoja nustatyta dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarka,– pasakojo I.Barkauskienė.

Ji svarstė, kad su odontologų paslaugų prieinamumo problemomis greičiau susiduria senyvo amžiaus žmonės ir neįgalieji, vieni gyvenantys savo namuose. Todėl, jos manymu, įsteigti mobilias odontologų komandas būtų reikalinga, ir jų veikla tikrai pasiteisintų. „Džiaugtumės, jei tokia specialistų komanda apsilankytų ir Globos namuose, profilaktiškai apžiūrėtų gyventojus ir įvertintų jų dantų būklę,“– kalbėjo įstaigos vadovė.

Bandomasis projektas – europinėmis lėšomis

Nuo 2019 metų Vilniaus mieste ir rajone buvo vykdomas 13 mėnesių trukmės projektas pagal ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“. Gyventojai, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, galėjo išsikviesti odontologą į namus. Šį projektą vykdė Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika kartu su partneriais – Naujininkų poliklinika ir Vilniaus rajono centrine poliklinika, buvo sudarytos sutartys ir su kitomis Vilniaus miesto ir rajono poliklinikomis.

Projekto lėšomis buvo nupirkta mobili odontologijos įranga, keltuvas, išnuomotas automobilis vykimui pas gyventojus į namus, gydytojas ir su juo dirbanti slaugytoja aprūpinti reikiamomis darbo priemonėmis, drabužiais, vaistais. Mobili komanda teikė nemokamas dantų gydymo, rovimo, burnos higienos paslaugas, nebuvo atliekami tik protezavimo darbai.

Odontologinių paslaugų namuose teikimą neįgalūs žmonės įvertino su dėkingumu, visgi šis projektas yra bandomasis. Juo norėta išbandyti odontologinės priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo neįgaliesiems modelį. Įvertinus projekto rezultatus, bus teikiamos rekomendacijos dėl šių paslaugų neįgaliesiems organizavimo.

Šiuo metu Lietuvoje nėra priimtų teisės aktų, reglamentuojančių ambulatorinių odontologinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pacientams jų namuose. Verstis odontologijos praktika odontologas gali tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti tokias paslaugas. Teigiama, kad tik taip gali būti užtikrinamas pacientų saugumas, odontologinių paslaugų teikimo kokybė, įrangos, apšvietimo, higienos reikalavimai, išvengiama galimų paslaugų teikimo komplikacijų.

Dalė Lazauskienė