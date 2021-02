Kodėl tos konteinerių angos tokios mažos? Kad stabteltume…

Na, o dabar apie konteinerių angas. Tų naujų, modernių atliekų konteinerių angas. Daugeliui jos atrodo per mažos: didelis šiukšlių maišas netelpa, didelės atliekos nelenda. Todėl kažkas, tik, žinoma, ne aš, jas numeta prie konteinerių. Todėl kažkas, tai jau galiu būti ir aš, dėl to supyksta.

Bet konteinerių angos nei dėl to, kad vieni šiukšlina, nei dėl to, kad kiti pyksta, nepraplatės. Jos yra standartinio dydžio. Tokius konteinerius su būtent tokio dydžio atsidarymo būgnais sukonstravo europiečių elgsenos su atliekomis ypatumus išstudijavę konstruktoriai, o jų „būgnus“ pagamino vienas didžiausių jų gamintojų Europoje, Vokietijos įmonė „Plano Metall GmbH“.

Alytaus regiono savivaldybėse įrengti požeminiai ir pusiau požeminiai konteineriai nebuvo sukurti specialiai Lietuvai ar juo labiau mūsų regionui. Tokie konteineriai naudojami daugelyje Europos valstybių, kurių gyventojai kruopščiai rūšiuoja atliekas ir į konteinerius meta tik tai, kas gali būti į juos metama.

Išrūšiuotos atliekos nesunkiai telpa į nedidelius maišus, o jie – į atliekų konteinerius. Lygiai taip pat į konteinerius telpa išlankstytos, sukarpytos dėžės, suspaustos plastikinės pakuotės. Konstruojant konteinerius, apskaičiuojant jų angų dydį ir buvo siekta, kad į juos nebūtų galimybės įmesti bet ko ir bet kaip.

„Konteineriai kuriami taip, kad jie verstų žmogų sustoti, mąstyti ir rūšiuoti“, – taip jų pristatymuose teigia konstruktoriai.

Pastebėta, kad nuo to, kokie konteineriai naudojami, priklauso ir kaip žmonės elgiasi su atliekomis. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia – kol mūsų regione stovėjo kubo formos konteineriai didžiuliais dangčiais, atliekas atnešusiam žmogui tereikėdavo kilstelėti šį dangtį ir ilgai negalvojant išmesti į jį atneštas atliekas. Jei konteineris būdavo neuždarytas, tai net prie jo nesiartinant buvo galima švystelėti ką tik nori – viskas įkrisdavo.

Pastačius naujos kartos pusiau požeminius ir požeminius konteinerius, situacija pasikeitė. Didesniems kaip 20 litrų talpos maišams, didžiulėms kartoninėms dėžėms, senoms pagalvėms ar kitoms didelėms atliekoms šie konteineriai nėra pritaikyti ir kiekvienąkart prie jų atėjus tarytum primena: „Žmogau, sutvarkyk savo atliekas“.

Ir jų būgnas koja pedalą paspaudus neatsidaro – tai todėl, kad žmogus, prie konteinerio atėjęs, stabteltų, dangtį atidarytų ir viena ranka jį prilaikydamas pagalvotų, kur savo atneštas atliekas dėti, kaip jas kitąsyk namuose išrūšiuoti ir paruošti, kad visos be vargo į konteinerį sutilptų.

Netelpančių, didelių, prie jo net nėra ko nešti – tam yra rūšiavimo centrai, kurie ir karantino metu veikia ir visas didžiules, elektroninės įrangos ar pavojingas atliekas priima nemokamai.

Jei tokias ar neišrūšiuotas ir surinktas į vieną didžiulį maišą atliekas kažkas vis tiek bando pro nedidelę konteinerio angą į jo vidų sugrūsti ir dėl to ji užsikerta, tai jau ne konteineriai dėl to kalti. Kaip nekalti jie ir dėl to, kad žmonės tas netilpusias atliekas prie konteinerių sukrauna ir visų pykčiui palieka. Konteineriai nuo to nepasikeis – jie yra tokie, kokie yra ir teks išmokti bei įprasti jais naudotis.

Reikšti pretenzijų gamintojams dėl jų kokybės nėra jokio pagrindo – kiek kartų specialistai tikrino, būgnas nė sykio nebuvo užstrigęs be priežasties. Taip nutinka tik prigrūdus per daug, per didelių atliekų, kurios nenuslenka žemyn.

Kai kurie gyventojai skundžiasi, kad atidarius būgną jis neužsifiksuoja, bet tai leidžia išvengti situacijų, kai užsifiksavęs dangtis taip ir lieka, o į paliktą atidarytą konteinerį ir prilyja, ir prisninga. Tokios patirties daug būta naudojant kubinius konteinerius, kurių dangčiai, ko gero, dažniau būdavo atidaryti nei uždaryti.

Nauji konteineriai nori, kad ir elgiamasi su jais būtų naujoviškai. Beje, pastebėta, kad įrengus naujus konteinerius atliekų rūšiavimas regione pagerėjo.

„Žmonės labai aiškiai ima suvokti, kad be rūšiavimo nieko nebus. Visas pasaulis eina šiuo keliu ir mūsų pasirinkimas taip pat yra vienas – rūšiuoti visas atliekas, kurios susidaro, ir siekti, kad jų susidarytų kuo mažiau“, – pastebi Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.