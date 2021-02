Ar nepamiršote išvalyti kaminų?

Šaltojo sezono metu ugniagesiai dešimtis kartų per parą važiuoja budėti prie pastatų laukdami, kol dūmtraukiuose išdegs suodžiai. Nuo užsidegusio kamino ar netvarkingos krosnies gali užsiliepsnoti stogas ar net supleškėti visas namas. Kaip prižiūrėti kaminus, krosnis bei židinius, apie tai kalbamės su Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstove spaudai Džiuginta Vaitkevičiene.

– Kai namų savininkai skiria nepakankamą dėmesį šeimos narių saugumui ir nesilaiko Gaisrinės saugos taisyklių, gali įvykti nelaimė. Kaip dažnai derėtų valyti suodžius iš dūmtraukių ir krosnių?

– Pagal Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles, suodžius iš dūmtakių ir krosnių privalu valyti prieš kiekvieną šildymo sezoną, o jo metu – ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Beje, dūmtraukiai turi būti tvarkingi, iš išorės nubalinti, kad matytųsi aprūkę įskilimai.

Būtina patikrinti, ar krosnis ir dūmtraukis įrengtas saugiu atstumu. Nei dūmtraukių, nei krosnių sienelės neturi liestis prie degių sienų ar lubų. Namo perdangoje nuo išorinės kamino sienelės iki degių konstrukcijų turi būti ne mažesnis kaip 40 cm nedegios medžiagos tarpas, o tarp kamino išorinės sienelės ir namo stogo degių konstrukcijų – ne mažesnis kaip 25 cm nedegantis intarpas.

Be to, į vieną dūmtraukį negalima jungti daugiau dviejų krosnių.

– Kodėl senuose pastatuose įrengus židinį gali įvykti gaisras? Ką derėtų žinoti?

– Remontuodami senus pastatus savininkai vietoje krosnių stato naujus židinius, o kaminus palieka senus. Tai negerai, nes kamino skylė židiniui turi būti žymiai didesnė nei krosniai.

Kai į vieną dūmtraukį sujungiami keli šildymo įrenginiai, juos kūrenant kaminas labai įkaista, o jei ir dūmtraukis blogai įrengtas, gali kilti gaisras.

Beje, neprižiūrėtuose dūmtraukiuose užsidegus suodžiams, atsiranda įtrūkimų. Sutrūkinėjęs dūmtraukis – lyg uždelsto veikimo bomba: kyla gaisro pavojus.

Jei užsidega pastogė ar viršutinis aukštas, name esantys žmonės ne iškart pastebi gaisro požymius.

Remontuojant namus negalima klijuoti tapetų ant krosnių ir dūmtraukių arba per arti jų. Užkūrus krosnį, tapetai nuo karščio kaista, gelsta ir gali užsidegti.

Beje, dėl namų saugumo ties krosnies pakura (jei grindys medinės ar iš kitų degių medžiagų) privalu prikalti ne mažesnį kaip 50×70 cm skardos lakštą.

– …Spaudoje teko skaityti informacijų, kad užsidegus suodžiams dūmtraukyje – žmonės gesina barstydami druską ar pildami bulvių lupenas. Ar tai saugu?

– Ne, tai ne išeitis. Vienintelis ir patikrintas krosnies gesinimo būdas – iš pakuros išimti degias medžiagas, o per dūmtraukyje esančią pravalą traukti krentančius suodžius, žarijas, pamažu mažinant temperatūrą dūmtraukyje.

Vanduo, naudojamas užsidegusiam dūmtraukiui gesinti, gali padaryti daugiau žalos nei naudos, nes degant suodžiams dūmtraukyje temperatūra pakyla net iki 1500 laipsnių Celsijaus. Tada vanduo, patekęs į dūmtraukį, akimirksniu virsta garais ir gali jį sugriauti ar susprogdinti.

Dūmtraukį būtina laiku ir tinkamai prižiūrėti, o kilus gaisrui nedelsiant skambinti Bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 ir vykdyti atsiliepusio pareigūno nurodymus. Piliečiams už Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų pažeidimus gresia administracinė atsakomybė.

– Kas gali nutikti užkūrus ilgai nekūrentą krosnį ?

– Jei užkūrus ilgai nekūrentą krosnį ar židinį dūmai ima rūkti į patalpas, privalote nedelsdami išvalyti krosnį ir dūmtraukį. Suodžiai nevalytuose dūmtraukiuose dažniausiai užsidega vėjuotą dieną: girdėti ūžesys kamine, iš jo veržiasi kibirkštys ar net liepsnos…

– Kaip derėtų elgtis tokiu atveju?

– Tuomet kuo skubiau užgesinkite ugnį kūrykloje, sandariai uždarykite krosnies ir peleninės dureles, kad nebūtų traukos ir ugnis negautų šviežio oro.

Tada kvieskite ugniagesius.

– Dėkojame Jums už naudingus patarimus.

Verta įsidėmėti:

Nedžiovinkite arti krosnies skalbinių, malkų, kitų degių medžiagų. Namų apyvokos reikmenys, baldai turi būti nuo krosnies ne arčiau nei 1 m.

Šalia besikūrenančios krosnies nedirbkite su degiais skysčiais, dažais.

Nenaudokite krosnies pakurai lengvai užsidegančio benzino, žibalo, acetono – tai labai pavojinga.

Neišeikite iš namų, kai kūrenasi krosnis.

Nepalikite krosnies prižiūrėti mažamečiams vaikams; nelaikykite atvirų durelių.

Baikite kūrenti krosnį ne vėliau kaip prieš dvi valandas prieš išvykdami iš namų ar eidami miegoti.

Baigę kūrenti, krosnies kaištį uždarykite tik įsitikinę, kad kuras visiškai sudegęs. Per anksti uždarę galite apsinuodyti smalkėmis.

Apsaugai nuo gaisro patartina įsirengti dūmų jutiklius.

Veronika Pečkienė