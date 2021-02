Birštono viešoji biblioteka prisitaikė dirbti naujomis sąlygomis

Niekas nepakeis tiesioginio bendravimo su skaitytojais, bendruomenės narių dalyvavimo bibliotekų siūlomose tiesioginėse veiklose, visgi Birštono viešoji biblioteka prisitaikė dirbti karantino sąlygomis, ir šis laikotarpis buvo sėkmingas. Apie tai – su bibliotekos direktore Alina Jaskūniene.

– Ar šiuo metu biblioteka patenkina naujų knygų poreikį? Galbūt skaitytojai, negalėdami fiziškai apsilankyti bibliotekoje, dalyvauti jos renginiuose, daugiau skaito ir dažniau pageidauja literatūros naujienų? Kokias įžvalgas galima daryti pagal knygų užsakymo statistiką?

– Džiaugiuosi, kad nors ir dirbame esant ribojimams, lankytojus aptarnaujame bekontakčiu būdu, bendruomenei esame reikalingi.

Naudojamasi ir mūsų darbuotojų teikiama knygnešystės paslauga, nors žiemiški keliai ne visada leidžia skaitytojus lengvai pasiekti.

Iš viso Birštono savivaldybės viešosiose bibliotekose sukaupta 73846 fiziniai vienetai (fiz. vnt.), 36130 pavadinimų knygų, garso, vaizdo, natų ir kt. dokumentų.

Per šių metų sausio mėnesį Birštono viešoji biblioteka bekontakčiu būdu aptarnavo 634 skaitytojus (503 suaugusieji ir 131 vaikas). Jiems išduota 1517 fizinių vienetų įvairių leidinių. 5 birštoniečiams suteikta knygnešystės paslauga. Į namus nunešta 20 fizinių vienetų įvairių leidinių.

Bibliotekos padaliniuose (Siponių, Nemajūnų, Birštono vienkiemio) per sausį bekontakčiu būdu aptarnauti 255 skaitytojai, išduota 1100 fizinių vienetų įvairių dokumentų. Knygnešystės paslauga suteikta 11 gyventojų. Jiems nunešti į namus 172 įvairūs leidiniai.

– Įdomu sužinoti, kokios knygos buvo skaitomiausios?

– Daugiausia žmonės pageidauja lengvesnio turinio knygų: detektyvų, romanų, psichologinių (savipagalbos) knygų, taip pat populiariausių žurnalų: „Moteris“, „Žmonės“, „Stilius“, „Ji“, „Psichologija Tau“, „Mano namai“.

Prašoma knygų nusiraminimui, sakoma, kad knygų skaitymas padeda atsipalaiduoti, padeda, kai kankina nemiga, aplanko sunkūs jausmai.

Sausio mėnesio skaitomiausių knygų dešimtuke: romanai „Tobula dovana“ (autorė Karen Swan), „Gaono kodas“ (Rytis Sabas), „Aušvico tatuiruotojas“ (Heather Morris), „Tiesiog gyvenk“ (Susan Wiggs), „Sugrįžimas į Aliaską“ (Kristin Hannah), „Drugelis“ (Henri Charriere), „Žvaigždės virš Romos“ (Karen Swan), „Kaktusas: niekada nevėlu pražysti…“ (Sarah Haywood); lietuvių rašytojos Renatos Šerelytės romanas „Pro rūdijančią naktį“, kuris pagrįstas paskutiniojo Lietuvos partizano A. Kraujelio gyvenimo faktais; taip pat istorinis romanas „Barbora Radvilaitė“ (Zbigniew Kuchowicz).

Tarp vaikų ir jaunimo užsisakomų knygų – didžioji dalis yra mokytojų rekomenduoti kūriniai arba privaloma perskaityti literatūra. Karantino metu daugiausia bendraujame su vaikų tėvais. Jie skambina telefonu, užsako knygas internetu. Parašo ir užsako knygas el. p. ir patys vaikai.

Vienos iš skaitomiausių: Antuano de Sent-Egziuperi „Mažasis princas“, Ericho Marijos Remarko romanai „Trys draugai“ ir „Vakarų fronte nieko naujo“, Astridos Lindgrenapysakos „Mijo, mano Mijo“ ir „Smarkuolė Kaisa“, Tomo Dirgėlos pasaka „Kai balandis buvo papūga: pagal tikro balandžio pasakojimą“, Jandy Nelson romanas „Padovanosiu tau saulę“ ir kitos knygos. Laisvalaikio skaitymams populiarios rašytojo T. Dirgėlos knygos.

– Kultūros ministerija skelbė, kad šiemet padidino asignavimus viešųjų bibliotekų fondams formuoti, tam papildomai skirdama 346 tūkstančius eurų, teigiama, kad knygoms ir spausdiniams įsigyti bibliotekos gaus 15 proc. daugiau lėšų, nei pernai. Kiek leidinių Birštono viešoji biblioteka už jai skirtą sumą realiai galės įsigyti?

– Džiaugiamės, kad 2021 m. Kultūros ministerija bibliotekai naujoms knygoms pirkti skyrė 13 770 eurų. 2020 metais lėšų gavome daugiau, nes jų buvo skirta papildomai. Pernai Kultūros ministerija bibliotekai knygoms įsigyti skyrė 22 208 Eur. Iš jų 12 690 Eur, kaip ir kasmet, pagal programą „Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“. Dar 9 518 Eur ministerija paskyrė papildomai, įgyvendinant programą „Viešosios bibliotekos finansavimas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų dokumentams įsigyti“.

Šioms papildomoms lėšoms įsisavinti, naujoms knygoms nupirkti buvo skirtas labai trumpas laikotarpis – vos 1,5 mėn. Per pusantro mėnesio leidyklos išleidžia nedaug naujų knygų. Teko pirkti daugiau egzempliorių jau turimų pavadinimų knygų ir išdalinti juos padalinių fondams, todėl juos labai atnaujinome.

Iš viso 2020 m. įsigijome 2803 fizinių vienetų knygų, garso, vaizdo ir kitų dokumentų arba 27 proc. daugiau nei 2019 m., bet pagal pavadinimus jų įsigijome 161 vienetu mažiau nei užpernai (2020 m. – 1 184 pav., o 2019 m. – 1376 pav.).

– Birštono viešoji biblioteka pradeda teikti garsinių leidinių išdavimo paslaugą asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto. Pristatykite išsamiau šią paslaugą, kam ji skirta?

– Bibliotekoje bus galima pasiskolinti garsinių knygų ir žurnalų, mp3 formatu įrašytų į kompaktinį diską (CD). Tai – įgarsinti romanai, apsakymai, esė, eilėraščiai, biografijos, publicistinė, mokslo populiarinimo, populiariosios psichologijos literatūra, žurnalai, literatūra vaikams.

Leidiniai išduodami tikslinei vartotojų grupei, kurią sudaro žmonės, negalintys skaityti įprasto spausdinto teksto dėl turimos negalios ar sutrikimų (aklumo, silpnaregystės; fizinių funkcijų sutrikimų, kitų sveikatos problemų, kai sunku versti knygos puslapius); skaitymo sutrikimų (disleksijos sutrikimą turintiems moksleiviams garsiniai vadovėliai palengvina mokymosi procesą); raidos, kompleksinių ir kitų sutrikimų, kurie trukdo skaityti įprasto formato leidinius.

Knygų ir žurnalų sąrašą, iš kurio galima išsirinkti, leidinių užimtumą skaitytojai ras bibliotekos internetiniame puslapyje www.birstonasvb.lt, paspaudę ant nuorodos „Garsinių leidinių sąrašas“.

Užsisakyti leidinius galima paskambinus telefonu (8 319) 65 615 arba parašius elektroninį laišką adresu: suaugusiu@birstonasvb.lt

Skaitytojams pageidaujant, mes pristatysime norimą garsinę knygą ar žurnalą į namus.

O jauniesiems mūsų skaitytojams primenu galimybę pasinaudoti lietuvių autorių ir knygų lietuvių kalba mokyklinio amžiaus vaikams duomenų baze „Vyturys“. Šioje internetinėje bibliotekoje yra 400 svarbiausių el. knygų mokyklai ir laisvalaikiui, suskirstytų pagal klases arba amžiaus grupes. „Vyturio“ bibliotekos knygas kruopščiai atrinko vaikų literatūros ekspertai ir patys vaikai. Dėl prisijungimo kodo kreipkitės el. p. vaiku@birstonasvb.lt

– Karantino metu biblioteka kiekvieną mėnesį kvietė į renginius, susitikimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis virtualiu būdu. Kokie renginiai vyks vasarį?

– Vasario 8 d. 18 val. virtualiu susitikimu su Birštono policijos komisariato bendruomenės pareigūne Milda Mardosiene pradėsime „Saugesnio interneto savaitės 2021“ renginių ciklą. Susitikimo tema – „Saugumo iššūkiai elektroninėje erdvėje ir padėtis Birštono savivaldybėje“. Jo metu bus galima pateikti rūpimus klausimus. Pokalbis vyks Birštono viešosios bibliotekos Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/birstonovb

Vasario 9 d. 13 val. – virtualus edukacinis renginys bibliotekininkams „Išmani biblioteka – erdvė kurti ir augti“.

Taip pat vasario 8–12 dienomis kasdien vyks edukacinės pamokėlės vaikams. Draugiško interneto meškiukas bendraus ir su vaikais, ir su ekspertais apie tai, kaip internete būti saugesniems. Pamokėlės orientuotos į 4–6 klasių moksleivius, kiekvienos pamokėlės trukmė – iki 30 min.

Kiekvieną dieną bus paskelbta po naują edukacinę pamokėlę (nuorodos į YouTube kanalą), kurią vaikai galės stebėti bet kuriuo patogiu metu.

Saugesnio interneto savaitės metu 4–6 klasių mokinių komandos kviečiamos dalyvauti nacionalinėje saugesnio interneto viktorinoje.

– Žmonės labai pasiilgo bendravimo, nuoširdaus pasikalbėjimo. Galbūt bibliotekoje tęsiama Biblioterapinių knygų klubo veikla padės birštoniečiams lengviau sulaukti pavasario ir karantino pabaigos?

– Visus norinčiuosius kviečiame prisijungti prie Biblioterapinių knygų klubo, aptarti perskaitytas knygas, geriau suprasti save ir kitus.

Kol kas susitikimai vyksta virtualiai, tačiau, kai tik bus galima, planuojama susitikimus organizuoti gyvai.

Susitikimai vyksta kartą per mėnesį. Kiekvieno susitikimo metu išrenkama knyga, kuri perskaitoma per mėnesį ir tuomet aptariama, pasidalinama savo įspūdžiais, įžvalgomis, perleidžiama per savo patirtį, keliami klausimai ir bandoma drauge į juos atsakyti.

Artimiausias susitikimas vyks vasario 25 d. (ketvirtadienį) 17 val. Bus aptariama Olgos Tokarczuk knyga „Praamžiai ir kiti laikai“. Norėdami prisijungti prie knygų klubo, parašykite laišką el. paštu: ieva.gumuliauskaite@birstonasvb.lt

– Akivaizdu, kad dėl karantino apribojimų biblioteka nesustabdė savo veiklos, išsaugojo ryšį su savo lankytojais …

– Taip, dirbame pasikeitusiomis sąlygomis, siekiame būti reikalingi. Birštoniečius kviečiame aktyviai naudotis bibliotekos paslaugomis, skaityti knygas, periodinius leidinius. Užsisakyti juos labai paprasta: galima telefonu, el. paštu, rezervuoti el. kataloge. Naujienas galima sekti mūsų bibliotekos interneto svetainėje, Facebook profilyje.

Tuos savivaldybės gyventojus, kuriems sunku ateiti į biblioteką (neįgalius, senyvo amžiaus žmones), kviečiame naudotis knygnešystės paslauga. Bibliotekos darbuotojai jums knygas, žurnalus pristatys saugiai į namus.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Dalė Lazauskienė