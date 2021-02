Aplinkosaugininkų apsilankymas pažeidėjui brangiai kainuos

Aplinkos apsaugos departamento Alytaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos ir kriminalinės policijos pareigūnai atliko kratą sodyboje Prienų r. savivaldybėje. Aplinkosaugininkai aptiko ne tik nelegaliai laikomus tinklus, bet ir galimai neteisėtai sumedžiotus laukinius gyvūnus, jų kailius ir kūno dalis. Pirminiais skaičiavimais, žala gamtai gali siekti daugiau nei 47 tūkst. eurų.

Per reidą sodyboje buvo rasti du išdirbti ūdrų kailiai ir 14 ūdrų kailio dalys. Ūdros yra įrašytos į Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, sąrašą.

Alytaus aplinkosaugininkai rado ir galimai neteisėtai sumedžiotos ir išdorotos stirnos kailį ir mėsą, galimai neteisėtai sumedžioto elnio kaukolę su ragais ir galimai neteisėtai sumedžiotų 3 stirninų kaukoles su ragais.

Šaldiklyje rastos 2 užšaldytos kurapkos ir didžioji antis. Kurapkos įrašytos į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą.

Be to, sodybos šeimininkas neteisėtai laikė 9 draudžiamus ne mėgėjų žvejybos įrankius – statomuosius tinklus. Už šią neteisėtą veiką surašytas Administracinių nusižengimų protokolas ir gresia bauda nuo 60 iki 200 eurų.

Dėl galimai neteisėtai sumedžiotų gyvūnų atliekamas tyrimas.

Pirminiais skaičiavimais, gamtai padaryta žala gali viršyti 47 tūkst. eurų. Už neteisėtą medžioklę pažeidėjui gresia bauda nuo 800 iki 1800 eurų. Neteisėtas saugomų rūšių laukinių gyvūnų gaudymas, žalojimas, naikinimas, šių gyvūnų ar jų dalių paėmimas iš natūralios aplinkos arba kitoks neteisėtas šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įgijimas, laikymas, perdirbimas, gabenimas ar kitoks naudojimas užtraukia baudą asmenims nuo 60 iki 300 eurų.

„Tokių pažeidimų netoleruosime, tęsime tyrimą dėl galimai neteisėtai sumedžiotų laukinių gyvūnų, tarp kurių yra ir saugotinų“, – teigia Alytaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnas Saulius Kudžma.

