Pasikūrenę krosnį – nesudeginkite konteinerio

Į kurį konteinerį galima pilti karštus pelenus? Į nė vieną! Juos pirmiausia reikia atvėsinti! Antraip rizikuojate sukelti gaisrą konteineryje ir sudeginti patį konteinerį. Itin aktualu tai yra žiemą, kai, šildydami savo namus, žmonės kasdien kūrena krosnis, o išvalę susikaupusius pelenus neša juos į konteinerį.

Išpylę ramiai grįžta į šiltus namus. Jaukiai žiemiškai įsitaiso, leidžia laiką, tik staiga žvilgtelėję pro langą pamato kieme smilkstančius dūmus. Bėga žiūrėti, kas nutiko, ir aptinka degantį tą patį konteinerį, į kurį neseniai supylė neatvėsusius pelenus.

„Pastebėję degant individualius konteinerius, gyventojai juos dažniausiai užgesina patys. Užsidegus bendro naudojimo konteineriams, prireikia ir ugniagesių pagalbos. Jau buvo atvejis, kai degė naujas pusiau požeminis konteineris. Jo gesinti atskubėję ugniagesiai turėjo ištraukti visą požeminį konteinerio įdėklą, į kurį jau buvo primesta atliekų, nuleisti jį ant žemės ir tik tada galėjo užgesinti“, – pasakojo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro Atliekų tvarkymo paslaugų organizavimo ir kontrolės padalinio vadovas Martynas Krasauskas.

Jis priminė: pelenus į konteinerį galima pilti tik įsitikinus, kad jie visiškai atvėsę. Patartina prieš išmetant perlieti juos vandeniu ir tik tada pilti į maišelį, jį sandariai užrišti ir mesti į mišrių atliekų konteinerį.

„Gyventojai turi elgtis atsakingai, suvokdami, kad sudegęs konteineris – tai ne tik finansiniai nuostoliai, nes sugadintą konteinerį reikia pakeisti kitu, o tai papildomai kainuoja, bet ir nepatogumai aplinkiniams – sudegus bendro naudojimo konteineriui jie neturi kur mesti savo atliekų. Be to, išmetus į konteinerį karštus pelenus, pradeda smilkti ir jame esančios atliekos, išsilydžius konteineriui, jos pabyra ant žemės, aplink sklinda nemalonus kvapas“, – problemas, kurias sukelia užsidegę konteineriai, vardijo M. Krasauskas.

Kartais žmonės teiraujasi, ar tikrai pelenus reikia mesti į mišrių atliekų konteinerį – gal geriau juos kompostuoti, panaudoti tręšimui? Iš tiesų, pelenai nuo seno buvo naudojami kaip trąša sodo bei daržo augalams tręšti. Tačiau tam tinka tiktai medžio pelenai. Pelenai, kurie susidaro kūrenant akmens anglimi, durpių briketais ar kitokiu įvairių priemaišų turinčiu kuru, tręšimui bei kompostavimui netinka. Tokius pelenus, tik visiškai šaltus, reikia mesti į mišrių atliekų konteinerį.

Praėjusiais metais Alytaus regione sudegė 105 konteineriai. Viena dažniausių to priežasčių – neatsargus gyventojų elgesys, išpilant į konteinerius dar karštus pelenus.

Bet pasitaiko ir piktybinių atvejų, kai bendro naudojimo konteineriai buvo padegti tyčia, iš chuliganiškų paskatų. Apie tai visuomet pranešama policijai, nusikalstamas veikas įvykdę asmenys nustatyti, jiems teks atlyginti padarytą žalą ir sumokėti teismo skirtas baudas.

