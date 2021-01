Žiemos rūpesčiai seniūnijoje

Gausus sniegas pridarė nemažai rūpesčių ir Birštono seniūnijos kaimų gyventojams. Seniūnas Jonas Kederys tvirtino, kad tiek daug sniego buvo iškritę tik 2013 metų žiemą, tačiau kelių priežiūra tuomet ir pastarosiomis dienomis nesulyginama. Šiomis dienomis valymo darbus apsunkina tai, kad sniegas ne sausas ir purus, o sunkus ir šlapias, jis dideliu svoriu slegia medžių šakas, jos lūžta ir krenta ant kelių, elektros laidų, dėl to pasitaikė ir nemažai elektros sutrikimų. Gyventojai skundžiasi neišvažiuojantys iš kiemų, prašo greičiau nuvalyti kelius.

Seniūno teigimu, daroma viskas, kad pagrindiniai seniūnijos keliai būtų pravažiuojami, gyventojai nuvyktų į darbą, į gydymo įstaigas, o socialiniai darbuotojai – pas vienišus asmenis, senelius. J.Kederio tvirtinimu, sniegas nuo važiuoja-mosios kelių dalies stumdomas trimis traktoriais, šiuos darbus atlieka ūkininkai Gradeckai ir jų ūkio darbuotojai, tomis paromis, kai snygius buvo gausiausias, į kelius jie išvažiuodavo dar naktį. Bet, anot seniūno, darbas nedėkingas, čia nuvalei atkarpą, čia vėl užsnigo, buvo sugedusi ir technika. J.Kederio įsitikinimu, gyventojai turėtų būti supratingesni ir nereikalauti nuvalyti jų kiemų prieigas, šiuo metu svarbiausia stabilizuoti padėtį ten, kur intensyvus judėjimas, be to, visų darbų iš karto neatliksi.

Pasak jo, daug laiko ir kitų resursų pareikalavo nulūžusių medžių ir šakų šalinimas nuo kelių Vaitiškėse, Siponyse, Šilėnuose ir kitur. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams nespėjant likviduoti pūgos pasekmes, trečiadienio rytmetį seniūnas į pagalbą pasikvietė penkis UAB „Pjovėjai“ darbuotojus – jų pastangomis lūženos, virš kelių nuo storo sniego sluoksnio pasvirę medžiai buvo patraukti ir supjauti, taip atlaisvintas pravažiavimas kelius valančiai technikai.

Seniūnas J.Kederys kviečia prie šių darbų prisidėti ir privačių miškų savininkus ir ūkininkus, ties kurių sklypais yra išvirtusių medžių.

Be abejo, intensyvūs darbai kaip reikiant paplonins seniūnijos biudžetą, visgi seniūnas tikisi, kad šiuos darbus bus galima kompensuoti iš lėšų, skirtų ekstremalių situacijų stabilizavimui.

Žiemos sezonu seniūnijoje nuvalyta 391 km kelių, pabarstyta 130 km slidžių kelio ruožų.

Dalė Lazauskienė