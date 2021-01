Pasiskiepydami saugome savo ir aplinkinių sveikatą

Koronaviruso pandemija yra didžiulio masto pasaulinė krizė, paliekanti skaudžius padarinius ir turinti milžinišką neigiamą poveikį ne tik žmogaus sveikatai, bet ir socialiniam bei ekonominiam gyvenimui. Norint greičiau grįžti į įprastą rutiną ir apkabinti seniai matytą artimą žmogų, yra būtinas visuotinis imunitetas, o jį įmanoma suformuoti tik skiepijantis.

Apie koronaviruso vakcinacijos svarbą, ištirtą skiepų efektyvumą ir dezinformaciją kalba Santaros klinikų direktorius medicinai, gydytojas hematologas Valdas Pečeliūnas.

Taip pat aktoriaus Mariaus Jampolskio žmona Renata Jampolskė dalijasi savo šeimos skiepijimosi patirtimi ir pasakoja, kodėl planuoja skiepytis ir nuo koronaviruso.

Saugumas ir efektyvumas

Pasaulis jau neteko daugiau nei 2 milijonų žmonių, o koronaviruso atvejų užregistruota jau per 96 milijonus. Kad ir kiek pastangų ir jėgų būtų įdėta į kovą su šiuo virusu, jis negailestingai pasiglemžia gyvybes ir gali sukelti sunkių ligų su dar nežinomomis ilgalaikėmis pasekmėmis bet kokio amžiaus žmonėms.

Norint apsaugoti visuomenės sveikatą, patvirtintos saugios ir veiksmingos vakcinos, sukeliančios imuninį organizmo atsaką į koronavirusą. Visų pirma svarbiausia jomis pasiskiepyti ne tik sveikatos priežiūros specialistams, bet ir pagyvenusiems bei lėtinių ligų turintiems žmonėms, kad apsisaugotų pati pažeidžiamiausia grupė.

Kaip teigia V. Pečeliūnas, kai kalba eina apie bet kokius vaistus, o tarp jų – ir vakcinas, visuomet yra įrodymais pagrįsta informacija apie jų saugumą ir efektyvumą. Jeigu vaisto efektyvumas viršija vaisto galimą sukelti žalą – šalutinius poveikius, atitinkamos institucijos priima sprendimą dėl šio vaisto vartojimo ir jį užregistruoja. Europoje tokia institucija yra Europos vaistų agentūra, atitinkamai visose Europos šalyse veikia Vaistų kontrolės agentūros, o Lietuvoje – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba.

Vakcinos nuo koronaviruso

Vakcina „Comirnaty“ padeda apsaugoti nuo koronavirusinės infekcijos asmenis, vyresnius nei 16 metų, o vakcina „Moderna“ skirta vyresniems nei 18 metų.

Abiejų šių vakcinų ištirtas efektyvumas yra 95 proc., o pasireiškiantys šalutiniai reiškiniai yra įprasti: nedidelis skausmas ar patinimas vakcinacijos vietoje, taip pat galimas nuovargis, raumenų skausmas ar karščiavimas, kuris gali būti pakankamai aukštas, bet paprastai netrunka ilgiau nei vieną dieną.

V. Pečeliūnas pabrėžia, kad esminis klausimas turėtų būti, kokią žalą daro pats koronavirusas. „Kaip žinome, Lietuva dėl šio dalyko yra tarp pirmaujančių pasaulyje – tūkstančiai mirusių žmonių, dešimtys miršta kiekvieną dieną. Vakcinavimas net 95 proc. gali sumažinti šios ligos paplitimą, todėl atitinkamai pasekmių būtų gerokai mažiau, o jeigu pasiskiepys apie 70 proc. visos populiacijos, koronaviruso plitimas bus sustabdytas, nes net ir tie žmonės, kurie yra juo užsikrėtę, neužkrės kitų, turinčių vakcinacijos būdu suformuotą imunitetą“, – tvirtina gydytojas.

Mokslu pagrįsta informacija

Deja, melagingos ir klaidingos informacijos, susijusios su koronavirusu ir vakcinacija nuo jo, plinta labai daug, todėl itin svarbu, kad visa informacija būtų gaunama tik iš patikimų šaltinių, tokių, kaip oficialus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos puslapis (www.sam.lrv.lt), oficialus Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamos informacijos šaltinis „Korona Stop“ (www.koronastop.lrv.lt) ar kitos oficialios Europos Sąjungos ir Pasaulio Sveikatos organizacijos interneto svetainės.

Gydytojas V. Pečeliūnas teigia savo aplinkoje retai susiduriantis su dezinformacija dėl koronaviruso vakcinacijos, tačiau būna pacientų klausimų ar atvejų, kurie vis sugeba nustebinti.

„Neseniai socialiniuose tinkluose buvo išplitęs fotomontažas, kuriame vaizduojama populiaraus naujienų portalo skelbiama žinia, kad po koronaviruso vakcinacijos mirė jauna mergina. Aš tai pavadinčiau piktybine nusikalstama veikla, kai įdedama pastangų, kad būtų diskredituojama vakcinacija.“

Be to, neretai girdima jokių sąsajų su realybe neturinti informacija apie tai, kad koronaviruso vakcinacija daro neigiamą poveikį vaisingumui ar sukelia kitų ilgalaikių sveikatos sutrikimų.

„Aš remiuosi tik mokslu pagrįsta informacija, kurios prieinamumas yra labai platus ir bet kuris žmogus, kuris nori, gali rasti tą informaciją, tačiau problema ta, kad ne visi to nori. Kiti verčiau linkę įsiklausyti į nebūtus dalykus ir sąmokslo teorijas“, – teigia V. Pečeliūnas.

„Nebijome ir planuojame skiepytis“

Aktoriaus Mariaus Jampolskio žmona Renata Jampolskė sako, kad abu su vyru supranta vakcinacijos svarbą ir reikšmę, todėl niekada nekėlė jokios diskusijos apie tai, ar apskritai verta skiepytis: „Aiškiai suprantame ir pasitikime moksliniais tyrimais paremta informacija, juk ne veltui praeityje buvusios baisios ligos dingo.“

Taip pat ir savo dukrą jie skiepijo visais rekomenduojamais skiepais, o papildomai – dar ir nuo meningokokinės ir roto infekcijos. Nors ir po trečiojo meningokokinės infekcijos skiepo dukrai buvo šiek tiek pakilusi temperatūra, tai nė kiek neišgąsdino tėvų, nes jokių kitų šalutinių vakcinacijos poveikių nebuvo.

Be to, R. Jampolskė pažymi, kad planuoja skiepytis ir nuo koronaviruso: „Norime kuo greičiau grįšti į įprasto gyvenimo vėžes ir susitikti su artimaisiais bei draugais, todėl nebijome ir planuojame skiepytis nuo naujojo viruso, kad galėtume šiuos norus įgyvendinti ir apsaugoti ne tik save, bet ir aplinkinius.“