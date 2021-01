Neigiamos karantino pasekmės: Birštone vandens suvartojimas sumažėjo triskart

2020 metai baigėsi, o pandemija tęsiasi, ar nenuvylė Jūsų bendrovės veiklos rezultatai? Su kokiais sunkumais susidūrėte pernai? Kokių planų turite šiems metams? – paklausiau UAB „Birštono vandentiekis“ direktoriaus Cezaro Pacevičiaus.

– Galiu pasakyti, kad per 2020 metus bendrovės apyvarta labai nukentėjo, juk ji priklauso nuo vartotojų skaičiaus ir mokumo. Palyginimui, prieš karantiną išgaudavome apie 1000 kub. m vandens, šiuo metu – maždaug 300 kub. m, realiai vandens suvartojimas sumažėjo daugiau nei triskart. To priežastis – savo paslaugas apribojusios ar veiklą laikinai sustabdžiusios sanatorijos, kurios nuperka daugiausia vandens, o gyventojai suvartoja apie 27 proc. viso vandens kiekio. 2020 metais bendrovė už šaltą vandenį ir nuotekų tvarkymą, palyginti su praėjusiais metais, negavo apie 140 tūkst. eurų pajamų, todėl metus užbaigsime turėdami finansinį nuostolį, – pasakojo UAB „Birštono vandentiekis“ direktorius C.Pacevičius. – Bandėme pateikti VMI prašymą dėl nuostolių pandemijos metu kompensavimo, tačiau kol kas nesėkmingai. Mums buvo paaiškinta, kad bendrovė neturi paskolų, praleistų mokesčių, nebent skelbtume prastovas. Visgi šiame sudėtingame ir nuolat veikiančiame „ūkyje“ to padaryti neįmanoma, reikia užtikrinti sklandų vandens tiekimą, nuotekų valymą, įrengimų ir trasų priežiūrą bei remontą, laiku likviduoti gedimus.

Cezaras Pacevičius patvirtino, jog kiekvienas iš 22-jų bendrovės darbuotojų neša didelę atsakomybę už priskirtą veiklos barą, yra svarbus ir reikalingas, juolab šiuo koronavirusinės infekcijos plitimo metu – ja persirgo keletas įmonės dirbančiųjų.

Nuo 2021 m. sausio mėnesio įsigaliojo nauja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina gyventojams, įmonėms. C.Pacevičiaus teigimu, gyventojai, žinodami, kad kaina keisis, gruodį paskubėjo sumokėti sąskaitas, įsiskolinimus, kai kurie netgi atliko avansinius mokėjimus, todėl bendrovės šį mėnesį surinkta suma – įspūdinga, tačiau sausį pajamos labai sumažėjo. Bendrovė turi ir keletą skolininkų, kurie mėnesiais neatsiskaito už tiekiamą vandenį ir nuotekas, jų skolos siekia šimtus eurų. Teismo sprendimu, vieno skolininko skola perduota antstolio išieškojimui.

–Nuo sausio geriamojo vandens kaina gyventojams sumažėjo beveik 5,6 proc. Nemažą dalį pajamų įmonė gauna iš Prienų rajono savivaldybės už nuotekų valymą, šios paslaugos kaina beveik nedidėja. Todėl galime prognozuoti, kad 2021 metai bendrovei finansiniu požiūriu bus labai nepalankūs. Nebent karantinas būtų atšauktas anksčiau, tačiau tai nelabai tikėtina, – apgailestavo bendrovės direktorius.

C.Pacevičius tvirtino, kad kompensuoti minėtų praradimų kita mokama veikla nėra realu, įmonės pajamos iš gyventojams teikiamų transporto nuomos, remonto darbų, nuotekų surinkimo ir išvežimo ascenizacijos transportu, mažųjų nuotekų valyklų aptarnavimo ir kitų paslaugų bendrovės apyvartoje sudaro apie 10 proc.

Visgi bendrovės direktorius pasidalino ir geromis naujienomis, kurios susijusios su vandentiekio ir nuotekų tinklų kurorte ir kaimiškose teritorijose plėtra bei renovacija.

UAB „Birštono vandentiekis“ su rangovais jau pasirašė 1,5 mln. eurų vertės sutartį dėl didelės apimties projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir renovavimas Birštono savivaldybėje“ įgyvendinimo. 50 proc. projektui reikalingos sumos bus finansuojama iš ES fondų, 50 proc. sudarys bendrovės pasiskolintos lėšos.

Anot direktoriaus Cezaro Pacevičiaus, projektas sudarytas iš trijų dalių. Jo metu bus rekonstruoti Naujojo Birštono (buvusio Birštono vienkiemio) senieji, jau nusidėvėję nuotekų tinklai iki Sruogos gatvės, naujai pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklai sodų bendrijoje „Rūta“ ir rekonstruoti nuotekų bei vandentiekio (jo atkarpa) tinklai Birštono mieste. Jeigu orai bus palankūs, numatytus darbus tikimasi pradėti birželio mėnesį. Įgyvendinus šį projektą, naujiems vartotojams sodų bendrijoje bus suteikta galimybė naudotis centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

Kitas bendrovės vykdomas projektas, pasirašius rangos sutartį su konkurso laimėtoju, skirtas vandentiekio tinklų plėtrai kaimiškose vietovėse. 2,4 km ilgio trasa drieksis nuo Nemajūnų dienos centro Geležūnuose per Geležūnų, Bučiūnų, Dimšiškių kaimus. Šio projekto metu Geležūnuose bus įrengtas ir naujas, didesnio našumo gręžinys. Darbai bus finansuojami Žemės ūkio ministerijos (80 proc.) ir bendrovės lėšomis (20 proc.).

Iki birželio mėnesio bendrovė turėtų baigti visų bešeimininkių vandentiekio ir kanalizacijos tinklų inventorizaciją, jų ilgis – apie 50 km. Dalį tinklų sovietmečiu valdė Kauno vandentiekio gamybinė įmonė. „Vėliau bus pradėtos nuosavybės įteisinimo procedūros. Jei to neatliksime, ateityje bendrovė negalės pretenduoti į ES finansinę paramą. Taigi, nepaisant sunkumų ir nuostolių, šiemet tęsime jau pradėtus darbus ir imsimės naujų,“ – kalbėjo UAB „Birštono vandentiekis“ direktorius C.Pacevičius.

Dalė Lazauskienė