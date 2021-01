Apie praėjusių metų rezultatus ir šių metų planus

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas inicijavo tradicinį pasitarimą su Savivaldybės valdomų įstaigų vadovais. Pasitarime, kuriame dalyvavo ir mero komandos nariai, buvo aptarti įmonių 2020 metų veiklos rezultatai, pasidalinta šių metų investicijų ir darbo planais bei iššūkiais.

UAB „Prienų butų ūkis“

UAB „Prienų butų ūkis“ direktorius Algis Valatka pasidžiaugė, kad praėjusieji metai įmonei buvo geri. Pandemijos metu pavyko išsilaikyti be žmogiškųjų nuostolių (išskyrus vieną darbuotoją, daugiau niekas nesirgo), darbai vyko suplanuotu ritmu. Be įprastinių darbų, įmonė ėmėsi ir papildomų – prižiūrėjo kitų įmonių aplinką, siekdama pritraukti daugiau lėšų, kurias galima būtų investuoti į materialinės bazės gerinimą. Šiais metais įmonė, pasak jos vadovo, planuoja įsigyti lengvąjį automobilį, du traktorius, priedus prie traktoriaus laistymo ir šienavimo darbams palengvinti, taip pat žolės deginimo aparatą. Direktorius pabrėžė, kad įgyvendinant dujų balionų keitimo programą 11 daugiabučių namų dujų balionai buvo pakeisti kita energijos rūšimi.

A. Valatkos teigimu, šiais metais toliau planuojama tęsti daugiabučių namų renovaciją, gerinti aptarnaujamų namų priežiūrą, plėsti elektronines aptarnavimo programas ir kitas paslaugas. Viena iš jų – daugiabučių namų laiptinių valymo paslauga – siūloma jau dabar. Ją pasirinkusiems gyventojams nereikės rūpintis laiptinių valymu, keturis kartus per mėnesį už nedidelį mokestį tuo pasirūpins komunalinių paslaugų įmonė.

AB „Prienų šilumos tinklai“

AB „Prienų šilumos tinklai“ direktorius Ramūnas Blaževičius užsiminė, kad praėjusieji metai dėl didelių investicijų nebuvo pelningi, tačiau pavyko atlikti nemažai suplanuotų darbų, įsigyti biokuro svėrimo svarstykles, šilumos generatorių, atnaujinti šilumos trasas ir kt.

Direktoriaus teigimu, norint žengti koja kojon su technologijomis ir išsilaikyti konkurencijos sąlygomis, reikia tobulinti esamą centralizuoto šilumos tiekimo sistemą, siekiant optimalaus prieinamumo, patikimumo ir kainos santykio. Šiais metais įmonė taip pat numačiusi daug darbų – laukia katilinių atnaujinimas, šilumos trasų įrengimas, kiti darbai.

UAB „Prienų vandenys“

UAB „Prienų vandenys“ vadovas Rimantas Ignatavičius pasidžiaugė per metus išaugusiu klientų skaičiumi – per metus prisidėjo 210 naujų abonentų, daugiau nei pusė prisijungė ir prie vandentiekio, ir prie nuotekų surinkimo tinklų. Vandens pardavimas sumažėjo, bet tai siejama su karantino laikotarpiu ir darbo stabdymu įmonėse, įstaigose, ypač ugdymo, perėjus į nuotolinį darbą.

Anot direktoriaus, įmonė teikia gyventojams nuotekų išvežimo paslaugą, o šios paslaugos apimtys taip pat padidėjo – nuo 15 proc. 2019 metais iki 30 proc. 2020 metais – ir planuojama, jog didės toliau.

Praėjusiais metais įmonė iš savo lėšų pradėjo renovuoti Prienų J. Basanavičiaus g. nuotekų surinkimo tinklus (apie 500 m) ir tikisi šiais metais užbaigti. Direktoriaus teigimu, įmonei pavyks sutaupyti lėšų, kurias skirdavo Birštono įmonei už nuotekų valymą. Pernai taip pat buvo išgręžtas naujas gręžinys Balbieriškyje, sutvarkyta pagrindinė nuotekų siurblinė Prienuose, atnaujinta daugiau nei 700 m vandens trasų, pagal poreikį keisti vandens skaitliukai gyventojams, šalinti gedimai.

Europos Sąjungos lėšomis pradėtas ir jau baigiamas projektuoti bei netrukus bus paskelbtas rangos darbų konkursas įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklus 4 gatvėse Paprienėje ir 1 Dvariuko mikrorajone. Tikimasi, kad rudenį gyventojai jau galės jungtis prie naujų tinklų.

Šio projekto vertė apie 330 000 Eur: 100 000 ES lėšos, 50 000 Eur įmonės lėšos ir 180 000 Eur planuojama paskola 20 metų su 2 proc. palūkanomis.

Direktorius pažymėjo, kad yra rengiamas projektas ir bus siekiama gauti finansavimą bei įrengti nuotekų surinkimo tinklus 5 atrinktoms gatvėms. Viena iš tokių – Prienų Kranto g., kurioje vyksta buvusio „Revuonos“ viešbučio pastato atnaujinimas.

Įmonės vadovo teigimu, šiais metais bus tęsiama visų rajono vandentiekio tinklų inventorizacija, planuojama tris turimus traktorius iškeisti į vieną naują, kuris bus naudojamas nuotekoms išvežti, teritorijai šienauti, taip pat įsigyti vandens gabenimo talpą, kad vasaros metu rajono gyventojams pagal poreikį būtų galima teikti gėlo vandens pristatymo paslaugą. Šiuo metu įmonė ieško būdų, kad gyventojai galėtų prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų išsimokėtinai. Direktoriaus R. Ignatavičiaus nuomone, tai būtų tam tikras palengvinimas, ypač vyresniojo amžiaus žmonėms, kurie nori jungtis prie centralizuotų tinklų, bet neturi finansinių galimybių.

Savivaldybė taip pat deda pastangas, kad pamažėle ir socialiniuose būstuose pagal galimybes būtų įvesti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai.

Svarbūs klausimai

Pasitarimo metu įmonių vadovai pasidalino naujienomis apie gyventojų aptarnavimo paslaugų tobulinimą – įmonių interneto svetainių atnaujinimą, programų tobulinimą, gyventojų savitarnos sistemas, kurios sutrumpins atsiskaitymo už paslaugas kelią, dėmesį bendravimo su klientais kokybei. Meras Alvydas Vaicekauskas pabrėžė, kad bendravimo su gyventojais kultūros stiprinimas yra neatsiejama visų įmonių bei įstaigų darbo dalis.

Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė paragino įmones interneto svetainėse, spaudoje iš anksto informuoti gyventojus ir seniūnijas apie svarbiausias naujas paslaugas – gėlo vandens tiekimo, laiptinių valymo ir kt.

Pasitarime taip pat pasidalinta gyventojų prašymais ir iniciatyvomis. Administracijos direktorės pavaduotojas Algis Marcinkevičius informavo apie Kęstučio g. gyventojų pageidavimą prisidėti savo lėšomis prie vandentiekio ir nuotekų įvedimo, taip pat Ignacavos kaimo vandentvarkos problemas. „Prienų vandenų“ direktoriaus teigimu, įmonė skatins gyventojų finansinio prisidėjimo iniciatyvas ir mėgins jas įgyvendinti. Dėl Ignacavos kaimo gyventojų prisijungimo prie vandens ir nuotekų tinklų šiuo metu yra svarstomi įvairūs variantai, nes, pasak direktoriaus, anksčiau gyventojai buvo atsisakę jungtis.

Mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė taip pat išsakė keletą dėl šalčių atsiradusių problemų ir ragino įmones padėti gyventojams jas išspręsti.

Prienų r. savivaldybės informacija