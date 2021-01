Vakcinavimo klystkeliai

Šią savaitę Vyriausybės institucijos paskelbė, kad Lietuvos importuojamą vakciną nuo COVID-19 nuo šiol iš specialiųjų sandėlių po Lietuvos miestus gabens kita įmonė. Priežastis – incidentas, kurio metu kilo įtarimų, kad vežiojant skiepus galėjo būti pažeistas būtinas jų kokybei temperatūros režimas (anksčiau skelbta, kad vakcinai saugoti reikalinga gal „minus“ 70 laipsnių pagal Celsijų temperatūra).

Ačiūdiev, ekspertų tikinimais, medikamentai dėl to nenukentėjo. Dabar valdžios žmonės, reikia manyti, laužo galvas, kokiu būdu, kriterijais bei forma atrasti kitą tiekėją, kuris užtikrintų, kad ateityje tokių dalykų pavyks išvengti.

Tačiau neprošal prisiminti, ką sausio pradžioje apie vakcinos gabenimo konkursą laimėjusią UAB „Sotus derlius“ rašė „Verslo žinios“: „Iki šiol veganams skirtą maistą gaminusi, du darbuotojus turinti ir labai mažą metinę apyvartą deklaravusi įmonė „Sotus derlius“ laimėjo 462.000 Eur vertės konkursą. „Sotus derlius“ neturi nei vienos transporto priemonės, joje dirba 2 asmenys, metinės pajamos 2018 m. siekė 12.000 Eur, 2019 m. jos mažėjo iki 5.026 Eur. Įmonė konkursą laimėjo pasiūliusi 70.000 Eur mažesnę sumą, nei konkurentai, o vakcinų logistiką ketina organizuoti naudodamasi partnerių pagalba. Įmonės vienintelis akcininkas žiniasklaidai teigė, kad ji keičia veiklą ir užsiims krovinių ekspedijavimu. Nors reikalavimas vakciną gabenti itin žemoje, –75 laipsnių, temperatūroje, kelia iššūkius net šioje srityje besispecializuojančioms logistikos bendrovėms.“

Kitaip tariant – prisižaista eilinįsyk. Konkursą surengusi ir jo metus gautus pasiūlymus vertinusi komisija, matyt, nepaprastai nudžiugo, vienoje paraiškoje radusi 70 tūkst. Eur pigesnį pasiūlymą ir paskelbė nugalėtoją be būtinos tokiam reikalui patirties, patikimumo, kuris dėl beveik pusės milijono eurų sutarties pasiryžo atsisakyti sau įprastos veiklos (susijusios su maisto produktų gamyba) ir stačia galva nėrė į naują. Regis, didelė pusės milijono dalis jau nuplaukė, tačiau ar savo sąskaitose sudilusius skatikus skaičiuojanti įmonė būtų atlyginusi nuostolius, jeigu Lietuvoje vis dar deficitinės vakcinos partija būtų negrįžtamai sugadinta?

Į lietuviškąjį panašus vakcinavimo proceso chaosėlis metų sandūroje buvo kilęs ir Latvijoje. Tačiau jis kaimynystėje kainavo pareigas sveikatos apsaugos ministrei Ilzei Vinkelei. Ją ministro kėdėje pakeitė daug labiau politikoje patyręs Danielis Pavlutas. Jis pirmuose savo viešuose pareiškimuose paskelbė, kad vakcinos logistikos šalies viduje koordinavimą galėtų perimti kariuomenė. Latviai, ko gero, ir suks tokiu keliu, nes kariuomenė, panašiai kaip Lietuvoje, turi kur kas didesnį visuomenės pasitikėjimą ir galimybes nei kitos institucijos. Taip pat ir verslo, ypač, jeigu ligi laimėto vakcinos gabenimo konkurso užsiėmė veganiškų produktų gamyba.

Lengvo chaosėlio vakcinuojant visuomenę ligi vadinamojo „bandos imuniteto“ artimiausiu metu bus daugiau. Viena vertus, dėl kai kurių keistų valdžios sprendimų. Andai dabar proceso suvaldymas iš atraminių ligoninių pamažu pereina savivaldybių žinion. Ką vietiniai lietuviai galvoja apie savivaldybes, ten vyraujantį neskaidrumą, korupciją, nepotizmą – seniai niekam ne paslaptis. Besiskiepijančių be eilės, prognozuotina, padaugės atitinkamai. Centrinė valdžia tada suks galvas, kaip atkurti pasitikėjimą pačiu procesu.

Pasitikėjimo problemą neblogai iliustruoja kita jau šiemet išviešinta istorija. Dalis Alytaus medikų kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM), skųsdamiesi, kad nemaža dalis jų darbe užsikrėtė COVID-19, tačiau šis jų praradimas ne ypač sujaudino miesto ligoninės valdžią. Kolektyvinio laiško autorius neramino tai, kad pandemijos prevencijai, sutramdymui iš vadovybės pusės nesiimama pakankamų priemonių. Personalas verčiamas dirbti net esant teigiamam testo rezultatui. Ligos atveju nesiteikiama patvirtinti profesinės ligos.

SAM pareigūnai žiniasklaidą patikino, kad laiško originalo ministras Arūnas Dulkys nematė, tačiau raštas buvo persiųstas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC).

Esame laisvi svarstyti apie SAM vadovybės medikams tokiu būdu rodomą empatiją. Tiksliau – jos deficitą. Kita vertus, dar nepamiršome, kad NVSC, kartu su savo vadovu Vyriausybės ir SAM vadovų ne per seniausiai buvo gerokai pamaišytas mėšlais, siekiant įteigti žmonėms, kad ši institucija pandemijos reikaluose nėra visiškai įgali.

Norėčiau išgirsti ar bent perskaityti, ką apie tai mano kolektyvinį laišką rašę Alytaus Simono Kudirkos ligoninės medikai…

Rytas Staselis