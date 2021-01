Dėl karantino sąlygų nesilaikymo Birštono savivaldybėje surašyti septyni protokolai

Nepaisant to, jog sergančiųjų koronavirusu skaičius šalyje mažėja, po praėjusį pirmadienį vykusio nuotolinio Vyriausybės posėdžio, kuriame dar kartą buvo aptartos sugriežtinos karantino priemonės, Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė pranešė, jog laisvesnių karantino sąlygų dar teks palaukti, o gruodžio viduryje įvesti judėjimo tarp savivaldybių ribojimai pratęsti iki sausio 31 dienos.



Siekiant užtikrinti visuomenės saugumą bei karantino sąlygų laikymąsi, policija ypatingą dėmesį skiria kurortams. Alytaus VPK Birštono PK viršininko Rolando Stikliaus teigimu, nuo griežtų apribojimų įvedimo Birštono savivaldybėje pastebimas ženkliai sumažėjęs įvažiuojančių ir išvažiuojančių transporto priemonių skaičius, o per policijos patikros postus dažniausiai vyksta vietos gyventojai, Birštone dirbantys, atvykstantys reabilitaciniam gydymui ar kurorte nekilnojamojo turto turintys asmenys. „Jei per šv. Kalėdų šventes į Birštono miestą būdavo neįleidžiama po keliasdešimt transporto priemonių per dieną, tai šiuo metu tokių būna vienetai. Apskritai šventiniu laikotarpiu nebuvo didelio žmonių srauto į kurortą“, – teigia Rolandas Stiklius.

Visgi per daugiau nei mėnesį laiko pasitaikė ir į kurortą patekti bandančių gudruolių, kurie be rimtos priežasties į Birštoną atvykdavo ne tik iš kaimyninių savivaldybių, bet ir iš Kauno ar netgi Klaipėdos. Žmonės nurodydavo tokias priežastis, kaip: pažiūrėti Kalėdų eglės, Nemuno, į prekybos centrą, pasimatyti su draugu arba kelionės tikslo apskritai negalėjo nurodyti, neturėjo reikiamų dokumentų. „Visi jie nebuvo įleisti“, – patikina Rolandas Stiklius, pridurdamas, jog dėl karantino sąlygų pažeidimo nuo griežtų apribojimų įvedimo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. sausio 19 d. Birštono policijos komisariato pareigūnai surašė 7 administracinių nusižengimų protokolus.

Iškritus sniegui ir pašalus, policijos pareigūnai atkreipė dėmesį ir į žiemos pramogų vietas, kurios daugelyje Lietuvos miestų tapo masinių susibūrimų vietomis, tačiau, anot Rolando Stikliaus, kurorte prie slidinėjimo kalno didelių žmonių sambūrių neužfiksuota.

Birštono PK viršininkas pastebi ir kitų tendencijų, galimai susijusių su karantino ribojimais – tai sumažėjęs nusikalstamumas. Tiesa, karantino laikotarpiu policija pastebi, jog daugėja pranešimų apie sukčiavimo atvejus, vykdant pirkimus internete, taip pat padaugėjo pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje.

Rimantė Jančauskaitė